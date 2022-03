Pokémon GO kriegt kürzere Community Days, weil ihr das so wollt – oder?

Überraschend kündigte das Team von Pokémon GO an, dass die Community Days jetzt wieder zum 3-Stunden-Format zurückkehren. Der Game Director erklärt: Das ist ein Wunsch der Spieler. Stimmt das?

Was ist los in Pokémon GO? Vor einigen Wochen kündigten die Entwickler von Niantic an, dass man Spieler wieder mehr dazu bewegen möchte, draußen Pokémon GO zu spielen. Im Zuge dessen wurde der Rauch bereits kontrovers angepasst.

Am Abend des 23. März kündigte Pokémon GO den Community Day für April an

Teil der Ankündigung war die Zeitanpassung von 6 Stunden zurück auf 3 Stunden

3 Stunden ist die übliche C-Day-Dauer, wie man sie vor Corona kannte

Spieler sind verwundert über die Änderung

Niantic erklärt: Weil Trainer das wollten, haben wir es wieder geändert

Das sorgt gerade für Diskussionen in der Community. Wir zeigen euch, was dahintersteckt.

So begründet Niantic die kürzeren Community Days

Das ist die Änderung: Der Community Day im April mit Velursi läuft am Samstag, dem 23. April, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die letzten Community Days liefen von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Niantic erklärt, dass man vor etwa zwei Jahren die Dauer der Community Days von drei auf sechs Stunden verdoppelte. „Laut unserer Daten nehmen jedoch nur fünf Prozent aller Trainer länger als drei Stunden am Event teil“, heißt es im offiziellen Blog-Post.

Dazu schreiben sie außerdem:

Das Feedback der Spieler und Community-Leader zum dreistündigen Community Day Classic im Januar war eindeutig: Durch die kürzere Dauer war es leichter, andere Event-Teilnehmer zu treffen – und das wurde sehr positiv wahrgenommen. Aus diesem Grund kehren wir für den Community Day mit Velursi zum dreistündigen Format zurück. Wir hoffen, dass wir so mehr Trainer vor Ort zusammenbringen und ihnen noch häufiger die Gelegenheit geben, auf ihren Entdeckungsreisen neue Kontakte zu knüpfen. via Pokemongolive.com

Weitere Informationen dazu gibt es in einem Interview mit der Webseite DotEsports. Der Game Director Michael Steranka gab zu den Änderungen ein Statement ab und erklärt, dass der Antrieb zu der Änderung zu einem Teil aus der Community kommt.

„Einer der Gründe, die uns dazu veranlasst haben, das Format des Community Days neu zu bewerten, waren die Forderungen von Trainern, ihn auf drei Stunden zurückzusetzen“, so Michael Steranka, Live Game Director für Pokémon GO. „Nachdem wir dieses Feedback erhalten hatten, haben wir uns unsere Daten angeschaut und festgestellt, dass weniger als fünf Prozent der Spieler am Community Day länger als drei Stunden gespielt haben.“

Er bittet die Community darum, diese Änderungen noch nicht zu verurteilen, sondern erstmal den 23. April abzuwarten. Ihm geht es darum, dass ein kürzeres Event die Trainer näher zusammenbringt und man nicht, wie in den 6-stündigen Events, spielt, ohne einen anderen Trainer zu sehen. „Ich wette, dass [die Trainer] feststellen werden, dass es viel mehr Spaß macht, beim Community Day eine echte Gemeinschaft um sich herum zu haben.“

Bleibt das für immer so? Steranka erklärt, dass man Gameplay-Veränderungen überdenken würde, wenn diese das Spielgefühl der Trainer deutlich negativ beeinflusst. Da sitzt man dann mit einem Team zusammen und bespricht, wie man das korrigieren kann.

Wie gefallen euch die Änderungen? Findet ihr es gut, dass es jetzt wieder zu den gewohnten „3 Stunden“ bei den C-Days zurückgeht oder gefiel euch das 6-Stunden-Format besser? Gebt eure Stimme bei der Umfrage hier im Artikel ab und schreibt uns in die Kommentare, warum euch ein bestimmtes Format am besten gefällt oder was euch bei den anderen stört.

