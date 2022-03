Pokémon GO: 4 % von euch mögen die Rauch-Änderung – „Lasst die Faulen endlich mal wieder laufen“

In Pokémon GO wurden vor einigen Tagen ein paar Änderungen rund um den Rauch vorgenommen. Wir von MeinMMO wollten aus diesem Grund von euch wissen, wie sie euch gefallen. Inzwischen haben mehr als 2.900 Leser an der Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis haben wir euch hier zusammengefasst.

Um welche Änderungen geht es? Mit Beginn der Alola-Jahreszeit hat Niantic nicht nur eine neue Saison eingeläutet, sondern auch die eine oder andere Änderung im Zusammenhang mit dem Rauch und den Raid-Pässen eingeführt.

Ziel ist es dabei vor allem, die Trainer aus ihrer Komfortzone zu holen und sie wieder nach draußen zu schicken. Denn gerade das war das ursprüngliche Spiel-Konzept von Pokémon GO. Somit gelten seit dem 01. März 2022 folgende Neuerungen:

bis zu 2 kostenlose Raid-Pässe am Tag, wenn ihr an einer Arena dreht

Rauch hält nun 90 Minuten

bei Bewegung ist der Rauch effektiver (etwa 1 Pokémon pro Minute)

bei Stillstand lockt der Rauch weniger Pokémon an (etwa 1 Monster in 5 Minuten)

Doch vor allem die Änderungen rund um den Rauch haben in den sozialen Netzwerken für viel Diskussion gesorgt. Aus diesem Grund wollten wir in den vergangenen Tagen von euch wissen, wie euch die Rauch-Änderung gefällt:

Pokémon GO: 15 Tage nach der Rauch-Änderung, wie gefällt sie euch?

Ihr habt eine klare Meinung zur Rauch-Änderung

Das sind die Ergebnisse: Am 15. März haben wir euch in unserem dazugehörigen Artikel gefragt, wie euch die Rauch-Änderungen gefallen. Mit Stand vom 22. März 2022 um 11:55 Uhr haben insgesamt 2.972 Personen daran teilgenommen.

Aus euren Antworten wird deutlich, dass ihr eine ziemlich klare Meinung gegenüber der Rauch-Änderung habt. Folgende Ergebnisse haben wir aus der Umfrage erhalten:

2.727 Stimmen (92 %) für „Ich finde die Änderung schlecht“

124 Stimmen (4%) für „Ich finde die Änderung gut“

121 Stimmen (4 %) für „Mir ist die Änderung egal“

Demzufolge ist der überwiegende Teil der Trainer mit den neuen Rauch-Bedingungen unzufrieden. Dennoch finden 124 Teilnehmer die neuen Änderungen gut. Um ihre jeweilige Entscheidung besser nachvollziehen zu können, haben darüber hinaus einige Leser in den Kommentaren unseres Beitrags sowie in unserer Facebook-Gruppe verraten, warum sie sich bei der Umfrage so entschieden haben.

Warum habt ihr euch so entschieden?

Darum findet ihn die Änderung schlecht: Für die meisten Trainer ist vor allem die reduzierte Spawn-Rate bei Stillstand ein großes Problem. 2020 hatte Niantic den Rauch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch für das Spielen von zu Hause im Rahmen der Corona-Boni effektiver gemacht.

So konnte man auch bei Stillstand etwa jede Minute ein Pokémon fangen. Inzwischen haben sich die Trainer an diesen Premium-Artikel gewöhnt und setzten den Rauch in den letzten Monaten vor allem als Ergänzung bei Events ein.

Darüber hinaus hat die erhöhte Spawn-Rate auch das Spielen bei schlechten Wetter, in Regionen mit wenigen PokéStops oder während der Quarantäne möglich gemacht und erleichtert. Nun können die Trainer von diesem Vorteil nicht mehr profitieren und müssen das Haus für mehr Spawns wieder verlassen. Das spiegelt sich auch in euren Kommentaren wieder (Facebook/MeinMMO):

Hinweis: Für ein besseres Verständnis haben wir die nachfolgenden Kommentare auf ihre Rechtschreibung und Grammatik korrigiert. Der Inhalt ist unverändert.

Attila M.: „Nix für die Quarantäne“

Hans-Martin I: „Für Menschen mit Gehbehinderung sehr nachteilig“

Chrissie E.: „Der Rauch ist nun Mist. Zu Hause spawnen mal 1 bis 2 Pokémon und durch meine Schichtarbeit und das Arbeiten im Nirgendwo, war der Rauch mega gut … gerade wenn man am C-Day arbeiten musste, konnte man wenigstens versuchen Shinys zu fangen … und letzte Woche war ich krank und mit Rausgehen war da nicht wirklich was und somit der Rauch sinnlos von der Couch … Sie sollen es wieder ändern und zu dem machen, wie es vorher war…“

Melanie L.: „Naja also ich bin schon von Anfang an dabei, aber so schlecht war der Rauch noch nie wie jetzt. Somit völlig unbrauchbar und sinnlos geworden. Selbst wenn man sich ordentlich bewegt, ist die Spawnrate richtig mies, dass man nicht einmal einen Unterschied merkt, ob man einen aktiviert hat oder nicht. Damit wird dieser Artikel jetzt garantiert zum Ladenhüter im Shop.“

CHRISTIAN: „Ich finde, dass man den Rauch wieder verstärken soll, da es in Dörfern wirklich schwer ist die Aufgaben zu schaffen und in Städten viel mehr los ist. Also bitte Niantic verstärkt den Rauch wieder. Ansonsten werde ich keinen Pass mehr kaufen, weil ich es eh nicht fertig bekomme.“

HIOBtheDragon: „Die Rauch-Änderung macht das Item teilweise schlichtweg NUTZLOS! Wenn man unterwegs ist, braucht man ihn nicht und bei Stillstand kommen noch nicht mal wie versprochen alle 5 Minuten ein Pokémon sondern (nach mehrmaligem testen) etwa alle 10-20 Minuten. Einmal musste ich fast eine halbe Stunde warten. Ganz im Allgemeinen lässt Pokemon GO stark nach und der Spielspaß ist auch nicht mehr wirklich da. Wenn ich nicht so stur wäre, hätte ich wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen aufgehört zu zocken.“

Das findet ihr am neuen Rauch gut: Doch nicht alle Trainer finden die Rauch-Änderung schlecht. Immerhin 4 % können dem Ganzen auch etwas Gutes abgewinnen und sehen darin sogar eine Verbesserung des Spiels. Sie erhoffen sich vor allem, dass nun wieder mehr Trainer zum Spielen nach draußen gehen. Das zeigt sich auch in ihren Kommentaren (MeinMMO):

Malte: „Finde ich gut so. Pokemon GO ist nicht dafür da oder dafür zuständig, wenn man nicht spielen kann, nur weil man krank ist oder das Wetter schlecht ist. Die waren mehr als großzügig in den letzten beiden Jahren und ich hab es satt, wie viele faule Menschen sich darüber beschweren, dass sie das Spiel nicht mehr von Zuhause aus spielen können. Ich persönlich mag es Rauch zu zünden, wenn ich in Dörfern oder in der Natur unterwegs bin, wo es kaum Stops gibt“

erzi222: „Gut so, lasst die Faulen endlich mal wieder laufen! Es ist ein GO-Spiel, keins für zuhause“

zigZag: „Das mit dem Rauch ist einfach nur ein Gemütlichkeitsbonus. Habe den „besseren“ Rauch nur am Anfang genutzt, aber auch da war relativ schnell die Luft raus, weil ich einfach keine Lust hatte, eine Stunde am Stück auf der Couch zu sitzen und ins Handy zu starren“

Darüber hinaus schlagen ein paar der Leser, wie ZigZag vor, dass man den Rauch bei bestimmten Events, wie bei Community Days, wieder verstärken könnte.

Ob sich Niantic dieser Kritik annimmt und den Rauch im Sinne der Spieler nochmal anpasst, bleibt für den Moment nur abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zum aktuellen Rauch? Schreibt es uns in die Kommentare!