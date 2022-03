Pokémon GO: 15 Tage nach der Rauch-Änderung, wie gefällt sie euch?

In Pokémon GO wurden zum Start der neuen Jahreszeit Veränderungen in Bezug auf die Wirksamkeit von Rauch vorgenommen. Nun sind diese Neuerungen seit 15 Tagen aktiv und wir von MeinMMO wollen von euch wissen, wie sie euch gefällt.

Um welche Änderungen geht es? Pünktlich mit dem Start der Alola-Jahreszeit am 01. März 2022, hat Niantic verschiedene Änderungen im Spiel vorgenommen.

Diese beziehen sich auf Anpassungen beim Rauch und den Raid-Pässen. Grund dafür ist das einstige Spielkonzept von Pokémon GO, zu dem die Entwickler nun Stück für Stück zurückkehren wollen.

Durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie hatte Niantic unterschiedliche Boni eingeführt, damit Trainer auch von zu Hause aus spielen konnten, um möglichen Ansteckungen entgegenzuwirken. Nun sollen die Trainer aber wieder mehr nach draußen gehen und ihre Umgebung erkunden.

Was wurde beim Rauch geändert?

Ein erster Schritt zurück zum ursprünglichen Grundprinzip von Pokémon GO, ist die Anpassung der Rauch-Wirksamkeit. Diese war in den vergangenen beiden Jahren erhöht. So haben Trainer auch von zu Hause aus, also bei Stillstand, spielen können.

Der Rauch hielt 60 Minuten und brachte Trainern etwa jede Minute ein Monster. Das war vor allem zu besonderen Events, wie dem Community Day, hilfreich. Doch damit ist nach der aktuellen Änderung Schluss. Dafür werden Trainer, die sich bewegen, mit neuen Besonderheiten belohnt.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Wirksamkeit bei Stillstand: Ein Rauch ist nun bei Stillstand nicht mehr effektiv. Bewegt ihr euch also nicht, dann lockt er gerade einmal ein Pokémon in 5 Minuten an.

Dauer des Rauchs: In der Vergangenheit wirkte euer Rauch 60 Minuten. Diese Dauer wurde nun erhöht und ihr könnt 90 Minuten von diesem Item profitieren.

Wirksamkeit bei Bewegung: Geht ihr nach draußen und bewegt euch, dann wirkt euer Rauch effektiver und es werden mehr Pokémon angezogen. Ihr bekommt etwa 1 Pokémon pro Minute.

Wie gefällt euch die Rauch-Änderung?

Nun sind inzwischen 15 Tage nach Einführung dieser Änderungen vergangen und wir wollen gern von euch wissen, wie ihr diese findet? Nehmt an unserer nachfolgenden Umfrage teil und stimmt ab:

Wie sind die Reaktionen der Community dazu?

Die Meinungen zu diesem Thema gehen in den sozialen Netzwerken weit auseinander. Viele Trainer sind jedoch über diese Veränderung verärgert. Das zeigte sich auch zuletzt im Trainer-Fazit zum Community Days mit Sandan.

Durch die reduzierte Rauch-Wirksamkeit bei Stillstand konnten einige Spieler nur wenige Event-Pokémon fangen. Das ist besonders schwierig, wenn man das Haus, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen, nicht verlassen darf.

Und auch unser MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hat schlechte Erfahrungen damit gemacht und findet, dass die Rauch-Änderungen das Spielen für Dorf-Spieler ruinieren.

Andere Trainer freuen sich wiederum über die längere Rauch-Wirksamkeit und dass durch die Änderung nun wieder mehr Spieler nach draußen gehen. Unsere Leserin Melly hofft dadurch darauf, dass sich die Trainer vor Ort wieder besser vernetzen und zu Communitys zusammenschließen, um gemeinsam zu Raids oder auf Shiny-Jagd zu gehen. (via MeinMMO)

Wie ist es mit euch? Was gefällt euch an den Rauch-Änderungen besonders gut? Und was stört euch am meisten? Oder nutzt ihr den Rauch vielleicht gar nicht? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

In Pokémon GO läuft derzeit das nächste Event. Wir haben uns angesehen, welche Spawns, Shinys, Boni und neue Monster euch zum Farbfestival erwarten.