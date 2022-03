Pokémon GO startet morgen das Farbfestival – Alle Shinys und Boni

Morgen, am 15. März 2022, startet in Pokémon GO das Farbfestival. Dieses bringt euch wieder zahlreiche Spawns, Shinys und Boni. Auch ein neues Monster werdet ihr fangen können. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch erwartet.

Um was für ein Event geht es? In den kommenden Tagen wird es in Pokémon GO bunt, denn das Farbfestival zeigt die vielseitige Pokémon-Welt. Dazu werdet ihr auf Monster in den unterschiedlichsten Farben treffen.

Besonders das neue Tanz-Pokémon Choreogel wird dabei mit seinen verschiedenen Formen eine zentrale Rolle spielen. Welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten und auf welche Shinys ihr euch freuen könnt, haben wir euch zusammengefasst.

Wann findet das Farbfestival statt? Das Farbfestival beginnt am 15. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und erstreckt sich über sechs volle Tage. Es endet somit am Sonntag, dem 20. März 2022, um 20:00 Uhr Ortszeit wieder.

Alle Spawns und Shinys zum Farbfestival mit Choreogel

Wie ihr es von anderen Events in Pokémon GO gewohnt seid, werden sich auch anlässlich des Farbfestivals die Spawns thematisch anpassen. Außerdem wartet ein neues Pokémon auf euch, welches zu diesem Event sein Debüt in Pokémon GO feiern wird: Choreogel.

Nachfolgend haben wir euch alle Spawns zusammengefasst und zeigen euch, was Choreogel für ein Pokémon ist. Außerdem haben wir euch alle Monster, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis

Vor allem in der Wildnis werdet ihr während des Farbfestivals einer bunten Vielfalt an Pokémon begegnen können:

Traumato*

Seeper*

Skorgla*

Schneckmag*

Schwalbini*

Knacklion*

Chelast*

Glibunkel*

Dartiri*

Choreogel (Europa: Flamenco-Stil)

Etwas seltener zu finden sind:

Papinella

Pudox

Mamolida*

Pokémon in Raids

Während des Farbfestivals könnt ihr auch auf den einen oder anderen neuen Raid-Boss treffen. Folgende Monster erwarten euch in dieser Zeit in den Raids:

Raid Pokémon Level-1-Raids Pummeluff*

Flemmli*

Geckarbor*

Hydropi*

Wuffels* Level-3-Raids Knogga

Alola-Knogga*

Chaneira*

Nachtara

Shardrago* Level-5-Raids Boreos (Tiergeistform)* Mega-Raids Mega-Schlapor*

Das neue Pokémon Choreogel

In der aktuellen Saison, der Alola-Jahreszeit, dreht sich alles um die Pokémon der 7. Generation. So feiert das farbenprächtige Alola-Pokémon Choreogel thematisch passend zum Farbfestival sein Debüt in Pokémon GO.

Der Tanz-Vogel verfügt über vier verschiedene Formen, die jeweils unterschiedlichen Typen angehören:

Flamenco-Stil (Feuer und Flug)

Cheerleading-Stil (Elektro und Flug)

Hula-Stil (Psycho und Flug)

Buyo-Stil (Geist und Flug)

Choreogel in seinen verschiedenen Formen

In Pokémon GO werden zukünftig alle seine Formen zu finden sein, allerdings sind diese jeweils nur in bestimmten Regionen fangbar. In Europa, Afrika und im Mittleren Osten könnt ihr daher nur auf Choreogel im Flamenco-Stil treffen. Die anderen Formen findet ihr an folgenden Orten:

Choreogel Region Flemenco-Stil Europa,

Mittlerer Osten &

Afrika Cheerleading-Stil Amerika Hula-Stil auf afrikanischen,

asiatischen,

pazifischen &

karibischen Inseln Buyo-Stil Asien-Pazifik

Kann man Shiny-Choreogel fangen? Nein, die schillernde Form von Choreogel ist noch nicht im Spiel zu finden.

Alle Boni zum Farbfestival

Neben den zahlreichen Spawns und Shinys, die es zum Farbfestival geben wird, könnt ihr euch außerdem über den einen oder anderen Boni freuen:

Sammler-Herausforderung Belohnung: Begegnung mit Choreogel, 20.000 EP, 3.000 Sternenstaub sowie eine Top-Sammler-Medaille

Lockmodule halten 3 Stunden

Überraschungen nach Schnappschüssen

Event-Feldforschungen

Neue Avatar-Artikel

Neue Avatar-Artikel im Shop

Welches Pokémon werdet ihr euch zum Farbfestival sichern? Und auf welches Shiny hofft ihr am meisten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

