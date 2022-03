Pokémon GO bringt Farbfestival mit einem coolen neuen Monster aus der Gen 7

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Farbfestival. Neben zahlreichen Spawns und Boni könnt ihr euch zu diesem Anlass auch auf ein neues Gen 7-Pokémon freuen, was gleich in mehreren Formen sein Debüt feiern wird. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches Monster das ist und auf welche Event-Inhalte ihr euch noch freuen könnt.

Was ist das für ein Event? Das Farbfestival dreht sich um die bunte Welt der Pokémon. Aus diesem Grund werdet ihr während des gesamten Events auf viele verschiedenfarbige Monster treffen. Außerdem wird es den einen oder anderen Bonus geben.

Ein Pokémon feiert zu diesem Anlass außerdem in seinen verschiedenen Formen sein Pokémon GO-Debüt: Choreogel. Wir zeigen euch, was euch zum Farbfestival konkret erwartet und wo ihr Choreogel finden könnt.

Wann startet das Farbfestival? Das Farbfestival startet am 15. März 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann bis zum 20. März 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit die Gelegenheit, alle Besonderheiten des Events zu nutzen.

Choreogel feiert sein Debüt

Passend zum Farbfestival feiert das Alola-Pokémon Choreogel sein Debüt in Pokémon GO (via pokemongolive.com). Das Monster hat keine Vor- oder Weiterentwicklungen, verfügt aber über vier unterschiedliche Formen: Flamenco-Stil, Cheerleading-Stil, Hula-Stil und Buyo-Stil.

Besonders auffällig sind, wie ihr im nachfolgenden Bild sehen könnt, deren verschiedene Farben, die direkt ins Auge fallen. Es passt also hervorragend zur Thematik dieses Events. Darüber hinaus gehört jede dieser Formen zu einem anderen Typen, was sie noch vielfältiger macht.

Choreogel in seinen verschiedenen Formen

Mit Start des Farbfestivals werden dann alle Varianten von Choreogel im Spiel verfügbar sein, allerdings könnt ihr sie nur in bestimmten Regionen treffen. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und zu welchem Typ die einzelnen Formen gehören:

Choreogel Fundort Flemenco-Stil

(Feuer & Flug) Europa, Mittlerer Osten & Afrika Cheerleading-Stil

(Elektro & Flug) Amerika Hula-Stil

(Psycho & Flug) auf afrikanischen, asiatischen,

pazifischen & karibischen Inseln Buyo-Stil

(Geist & Flug) Asien-Pazifik

Zu finden sind die jeweiligen Formen vor allem in der Wildnis ihrer jeweiligen Region. Aber auch in Feldforschungen könnt ihr während des Events Ausschau nach Choreogel halten. Als Shiny sind die Vögel aber noch nicht in Pokémon GO zu finden.

Alle Spawns zum Farbfestival

Während des Farbfestivals wird es neben Choreogel allerdings noch weitere Monster geben, die ihr in der Wildnis oder in Raids finden könnt. Wir zeigen euch welche das sind und haben euch alle, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, mit einem (*) markiert:

Wilde Spawns:

Traumato*

Seeper*

Skorgla*

Schneckmag*

Schwalbini*

Knacklion*

Chelast*

Glibunkel*

Dartiri*

Choreogel

Papinella

Pudox

Mamolida*

Raids:

Level-1-Raids: Pummeluff*, Flemmli*, Geckarbor*, Hydropi*, Wuffels*

Level-3-Raids: Knogga, Alola-Knogga*, Chaneira*, Nachtara, Shardrago*

Level-5-Raids: Borneos (Tiergeistform)*

Mega-Raids: Mega-Schlapor*

Alle Boni zum Farbfestival

Selbstverständlich müsst ihr auch während des Farbfestivals nicht auf Boni verzichten. So könnt ihr euch im Event-Zeitraum auf folgende Besonderheiten in Pokémon GO freuen:

Lockmodule halten 3 Stunden

Überraschung nach Schnappschüssen

Event-Feldforschungen Begegnung mit Bisasam*, Schiggy*, Glumanda*, Alola-Sleima*, Formeo (Normalform*, Sonnenform, Regenform*, Schneeform), Burmy (Pflanzenumhang*, Sandumhang*, Lumpenumhang*), Choreogel Mega-Energie für Bisaflor, Glurak, Turtok

Sammler-Herausforderung Belohnung: 20.000 EP, 3.000 Sternenstaub, Begegnung mit Choreogel und eine Top-Sammler-Medaille

Neue Avatar-Artikel im Shop

Wie findet ihr die Inhalte des bevorstehenden Farbfestivals? Freut ihr euch schon auf das neue Alola-Pokémon? Oder findet ihr es schade, dass es die einzelnen Formen nur in bestimmten Regionen gibt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events, die euch im März erwarten und welche sich davon lohnen.