Vorsicht, das kostenlose Kampf-Ticket in Pokémon GO bringt immer weniger, je weiter ihr spielt

In Pokémon GO gibt es derzeit im Shop ein kostenloses Kampf-Ticket. Es schaltet euch eine befristete Forschung frei, die Sternenstaub verspricht. Doch das Ticket wird zunehmend nutzloser, je weiter ihr es spielt.

Um welches Ticket geht es? Im Shop von Pokémon GO ist derzeit ein Ticket mit dem Motto “Kämpfen” verfügbar. Es richtet sich vor allem an PvP-Spieler und ihr könnt es kostenlos abholen. Von nutzlos ist hier also nicht unbedingt die Rede, da es euch Boni bringt und schlichtweg nichts kostet.

Ihr findet das Ticket unter den kostenpflichtigen Zugängen im Shop und könnt es euch dann einfach abholen. Bedenkt allerdings, dass es für die Event-Dauer von 3 Monaten dann einen Platz in eurem Inventar belegt. Wenn ihr also gar kein PvP spielt, spart euch das kostenlose Ticket lieber.

Was bringt das Ticket? Es startet eine auf drei Monate befristete Forschung mit dem Namen “Kämpfen”. Es stellt euch vor immer neue Herausforderungen und beschenkt euch dafür mit Sternenstaub, der sich aber nicht zwangsweise lohnt.

Denn während sich die Aufgaben für jede Stufe der Forschung verdoppeln, tun die Belohnungen leider genau das nicht. So bekommt ihr auf der ersten Stufe für einen Sieg noch satte 1.000 Sternenstaub extra, auf Stufe 4 müsst ihr aber schon acht Mal gewinnen und bekommt dafür nur 4.000 Sternenstaub.

Warum lohnt sich das Ticket bald nicht mehr? Die Anforderungen an euch verdoppeln sich mit jeder Stufe, der gewonnene Sternenstaub allerdings erhöht sich immer nur um tausend. So hat ein reddit-User herausgefunden, dass die Belohnungen irgendwann fast lächerlich gering werden.

Während ihr für den ersten Sieg noch 1.000 Sternenstaub erhaltet, bekommt ihr nach insgesamt 4.095 Siegen nur noch schlappe 19 Sternenstaub pro gewonnenem Match.

Nach 511 Siegen erhaltet ihr pro gewonnenes Match nur noch 88 extra Sternenstaub, das ist weniger, als ihr für den Fang eines Pokémon bekommt. Man kann also sagen, dass sich das Ticket spätestens ab Stufe 9 nicht mehr lohnt.

Doch das ist noch nicht alles, ihr könnt das Ticket nämlich gar nicht abschließen.

“Diese Forschung ist nicht dazu gemacht, sie zu beenden”

Womit haben die Fans ein Problem? Die meisten Forschungen in Pokémon GO sind eigentlich dazu da, sie abzuschließen. Mit der neuen Kämpfen-Forschung, die ihr durch das Ticket erhaltet, ist das aber überhaupt nicht möglich.

Dadurch, dass sich die Anforderungen an die nächste Stufe immer verdoppeln, die befristete Forschung aber nur 3 Monate lang aktiv bleibt, ist es euch nicht möglich, die 12. Stufe abzuschließen. Dafür müsstet ihr nämlich insgesamt 4.095 Mal gewinnen.

Selbst mit einer Win-Rate von 100 % ist das aber überhaupt nicht möglich, denn in 90 Tagen könnt ihr maximal 2.500 PvP-Matches spielen. Diese Zahl erreicht ihr sogar nur dann, wenn ihr an allen 3 Event-Tagen die vollen 75 Matches spielt, die dort möglich sind.

Bereits die vorletzte Stufe des Kampf-Tickets ist statistisch gesehen kaum zu erreichen. Sie erfordert von euch, dass ihr immerhin 2.047 der 2.500 Matches gewinnt. Die 11.000 Sternenstaub für diesen Erfolg werden also nur die wenigsten Trainer für sich beanspruchen können.

Die Spieler sind im Zwiespalt: Während einige im reddit sagen, dass es absolut okay ist, dass nicht jeder Erfolg dazu da ist, abgeschlossen zu werden, regen sich andere User darüber auf. Viele beschweren sich auch über die geringen Boni, obwohl das Ticket umsonst ist.

JJ3595 schreibt: “Die Sternenstaub-Belohnungen sind wirklich ein Witz, wenn man sie mit der Zeit vergleicht, die man dafür investieren müsste.”

Auch DRE zeigt sich wenig begeistert: “Sternenstaub umsonst ist super, aber wenn du relativ gut dran bist, was Sternenstaub angeht, ist es die tägliche Zeit einfach nicht wert. Ich wünschte, ich könnte das Ticket wieder löschen. Ich mache das garantiert nicht noch mal.”

Andere sehen es gelassener, so schreibt MarkusEF: “Alles über 1.023 Gesamt-Siegen ist nahezu unmöglich abzuschließen. Da man die komplette Forschung sowieso nicht abschließen kann, mache ich mich deswegen nicht verrückt.”

Was haltet ihr von dem Kampf-Ticket? Seid ihr fleißig im PvP unterwegs und freut euch über den geschenkten Sternenstaub, oder würdet ihr das Ticket in eurem Inventar auch lieber löschen? Oder habt ihr euch das gute Stück erst gar nicht geholt, weil ihr sowieso kein PvP spielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

