Pokémon GO: Spieler muss anstößigen Namen nach 6 Jahren ändern

Wie reagieren die Trainer? Einige finden den Wortwitz lustig und gratulieren dem Spieler, dass er so lange nicht gemeldet wurde. Ein großes Thema ist auf der anderen Seite, warum es so lange gedauert hat, bis jemand den sexuell anstößigen Namen meldete.

Was sagt der Trainer? Auf reddit zeigt Specter017 drei Screenshots. Der erste zeigt seinen Namen „CoktimusPrime“, der eine sexuell anstößige Veränderung des Namens Optimus Prime ist. Auf einem seiner Screenshots sieht man eine Raidauszeichnung „den größten“, die neben seinem Nutzernamen angezeigt wird. Die Auszeichnung erhielt der Trainer dafür, dass er das größte Pokémon mit in den Raidkampf nahm.

Auf reddit schreibt Spieler Specter017, dass er jetzt seinen Namen ändern musste. Auch der neue Name passte den Entwicklern nicht und sie machen Ernst: Wenn der nächste Name auch anstößig ist, bannen sie ihn.

Seit seinem Release im Juli 2016 hat sich in Pokémon GO einiges, zum Besseren, verändert. Inzwischen gibt es große Raids , an denen ihr zusammen mit anderen Spielern teilnehmen dürft. Am Ende des Kampfes werden dann einzelne Spieler für ihre Leistungen hervorgehoben – Mit Trainernamen. Offenbar wurde das Feature nun einem Spieler zum Verhängnis.

