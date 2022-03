In Pokémon GO trefft ihr im März 2022 auf die starken Raidbosse Kapu-Riki, Boreos (Tiergeistform) und Mega-Bisaflor, Mega-Schlapor und Mega-Glurak-Y. Wir zeigen euch die Termine für die Boss-Wechsel und die Raid-Stunden in der Übersicht.

Was zeigen wir euch hier? Im März 2022 gibt es neue Raids und Raid-Stunden in Pokémon GO. In der Übersicht hier zeigen wir euch alle Termine und die bisher bekannten Bosse. Ein paar von ihnen werden noch in den nächsten Wochen von Niantic enthüllt.

Heute, am 2. März, läuft die Raid-Stunde mit Kapu-Riki, dem legendären Pokémon aus der 7. Generation.

Raid-Stunden und Bosse im März 2022

Merkt euch diese Termine für Raid-Stunden:

Datum Bosse 2. März Kapu-Riki Unser Konter-Guide

für Kapu-Riki-Raids 9. März Kapu-Riki 16. März Boreos

(Tiergeistform)* 23. März Unbekannter Boss 30. März Unbekannter Boss Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Datum Bosse 1. März

bis 15. März Kapu-Riki in

Stufe-5-Raids 1. März

bis 15. März Mega-Raids mit

Mega-Bisaflor* 2. März Raid-Stunde mit

Kapu-Riki 9. März Raid-Stunde mit

Kapu-Riki 15. März

bis 22. März Boreos (Tiergeistform)

in Stufe-5-Raids 15. März

bis 22. März Mega-Raids mit

Mega-Schlapor* 16. März Raid-Stunde mit Boreos

(Tiergeistform) 22. März

bis 5. April Unbekanntes Pokémon 22. März

bis 5. April Mega-Raids mit

Mega-Glurak-Y* 23. März Raidstunde mit unbekanntem

Pokémon 30. März Raidstunde mit unbekanntem

Pokémon

Was ist noch los in Pokémon GO? Am 1. März startete die Alola-Jahreszeit, die euch jetzt einige Boni beschert. Gleichzeitig zogen neue Pokémon der 7. Generation ins Spiel ein wie der legendäre Raidboss Kapu-Riki, den ihr in den ersten Wochen im März in den 5er-Raids trefft.

Dazu werden einigen bekannte Mega-Raidbosse in die Arenen zurückkehren. Alles, was ihr zur Alola-Jahreszeit in Pokémon GO wissen müsst.