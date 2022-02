Trainer in Pokémon GO hat am 22.2.2022 den Fang seines Lebens, Spieler sind neidisch

Ein Fang vom 22. Februar 2022 sorgt für Neid in der Community von Pokémon GO. Ein Trainer zeigt ein irre seltenes Pokémon, das er an diesem speziellen Datum fing.

Was wurde gefangen? Der Trainer phatmeese teilte in der reddit-Community von Pokémon GO einen Screenshot eines Pokémon, das er am 22.2.2022 fing. Allein das Datum ist schon etwas Besonderes. Doch gepaart mit einem solch seltenen Pokémon, sorgt ein Fang für riesige Aufmerksamkeit.

Der Trainer fing sich ein Wrestling Pikachu in der schillernden Form. Und das ist nicht alles, weshalb der Fang so besonders ist.

So super selten ist der Fang des Trainers

Das zeigt der Fang: Auf dem Screenshot sieht man die schillernde Form eines Wrestling Pikachu, das am 22. Februar 2022 in Kanada gefangen wurde. Die Bewertung der Teamleiterin zeigt, dass das Pikachu „perfekt“ ist. Es verfügt über 100 % IV, also die besten Kampf-Werte, die das Pokémon besitzen kann.

Pokémon mit der höchsten Menge an Kampfwerten sind äußerst selten und dementsprechend begehrt bei Trainern. Man muss viel Glück haben, um eins zu bekommen. Der Trainer kommentiert das Bild mit „Was für ein Fang am 22.02.2022! Es fühlt sich immer noch unecht an“

Was den Fang besonders macht:

Wrestler-Pikachu ist nicht leicht zu kriegen, denn ihr müsst dafür den Legenden-Rang in Trainer-Kämpfen erreichen

Ein schillerndes Wrestler-Pikachu zu erhalten, benötigt schon jede Menge Glück

Ein schillerndes Wrestler-Pikachu zu erhalten, das auch noch perfekte Werte hat, ist schon unverschämt glücklich

Diese Glückskombination dann am 22.02.2022 zu erhalten, macht das alles noch irrer

So reagieren Spieler: Spieler in dem Thread auf reddit schreiben:

„Das ist fast das seltenste Pokémon im Spiel, oder?“

„Das ist das zweite, perfekte, schillernde Wrestler-Pikachu, das ich hier auf reddit sehe. Glückwunsch, bin super neidisch“

„Du bist buchstäblich der glücklichste Pokémon-Spieler“

Andere fragen den Trainer, wie er das Pokémon erhalten hat. phatmeese erklärt, dass es die erste Pokémon-Begegnung ist, die man als Belohnung für das Erreichen des „Legende“-Rankings in der GO-Battle-League erhält. Der Trainer brauchte etwa 600 Matches dafür, schreibt er.

In seinem Team hat er Galar-Flunschlick, Azumarill und Meditalis.

Hattet ihr auch schon mal Glück mit einem so seltenen Fang in Pokémon GO? Schreibt uns doch hier in die Kommentare, welches die seltensten Pokémon in eurer Sammlung sind, auf die ihr besonders stolz seid.