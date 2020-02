Pokémon GO: Wir wissen jetzt, wie ihr Wrestler-Pikachu bekommt

In Pokémon GO könnt ihr euch bald das Wrestler-Pikachu sichern. In der Wildnis herumzulaufen reicht dafür aber nicht.

Das ist Wrestler-Pikachu: Das Wrestler-Pikachu, oder auch „Pikachu Libre“, tauchte in den Pokémon-Editionen Rubin und Saphir auf – neben einigen andern Versionen.

Quelle: PokéWiki

Auch in Pokémon Tekken oder Super Smash Bros kann man Versionen des Wrestler-Pikachus finden. Und demnächst wird es auch in Pokémon GO unterwegs sein.

Wrestler-Pikachu kommt für PvP-Spieler

Das hat Niantic angekündigt: Via Twitter wurde das Wrestler-Pikachu offiziell angekündigt.

⚡⚡Pikachu-Alarm! ⚡⚡

Das Wrestler-Pikachu gibt sein Debüt in Pokémon GO! Du kannst diesem besonderen Pokémon ab der 1. Saison exklusiv in der #GOBattle-Liga begegnen! pic.twitter.com/xPk6YoAlsx — Pokémon GO Deutschland (@PokemonGOdeu) February 5, 2020

Das Monster wird euch ab der 1. Saison in der GO-Battle-Liga begegnen. Damit ist klar: Es wird nicht, wie andere Spezial-Pikachu, in der Wildnis auftauchen oder als Raid-Boss verfügbar sein. Stattdessen werdet ihr in der PvP-Liga kämpfen müssen, um euch das Wrestler-Pikachu zu sichern.

Von Pikachu gibt es jede Menge Spezialversionen

Wann geht es los? Aktuell läuft noch die Vorsaison der PvP-Liga. Bis 10. Februar läuft die Superliga, die von der Hyper- und Meisterliga gefolgt wird. Dann kehrt die Superliga im März wieder zurück – ab dann könnte ein Start der ersten richtigen Saison erfolgen. Wann genau die Saison 1 startet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Mit Wrestler-Pikachu solltet ihr also auch erst im März rechnen. Bis dahin könnt ihr aber noch fleißig Siege in der PvP-Liga sammeln.

Was hat das Pikachu drauf? Die Werte des Monsters sind noch nicht bekannt, allerdings kann es gut sein, das eine Attacke bereits bekannt ist. Denn im Januar wurde der neue Angriff „Flying Press“ vorgestellt – eine Attacke, die nur Wrestler-Pikachu und Resladero in der Hauptspielen kannten.

Gut möglich, dass Pikachu diese Attacke auch in Pokémon GO bekommt.

Demnächst trefft ihr erneut auf gepanzerte Mewtu. Das legendäre Pokémon kehrt in einem speziellen Event zurück: