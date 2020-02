Pokémon GO feiert bald den Pokémon Day, bringt Mewtu zurück

In Pokémon GO startet der Pokémon Day 2020 im Februar und hält eine Woche an. Als Boni gibt es gepanzerte Mewtu, Partyhüte und mehr. Wir zeigen euch, was das Event bringt.

Was wurde angekündigt? Gegen Ende Februar 2020 veranstaltet Pokémon GO eine Feier zum Pokémon Day. Man zelebriert dabei den Release der ersten Pokémon-Spiele, die am 27. Februar 1996 in Japan erschienen.

In Pokémon GO läuft dann ein ganz besonderes Event für euch.

Was? Event zur Feier des Pokémon Day

Wann? Vom 25. Februar bis 2. März 2020

Welche Boni? Euch erwarten Pokémon mit Partyhüten, gepanzerte Mewtu, Klon-Pokémon, Spezialtausche und mehr

Wie läuft das Event ab?

Die Partyhüte kommen zurück: Nach Start des Events findet ihr in der Wildnis Pikachu und Evoli mit Partyhüten. Aus den 7-KM-Eiern schlüpfen in der Zeit auch Bisasam, Glumanda und Schiggy im festlichen Look. Wer Glück hat, trifft diese besonderen Pokémon sogar als Shiny an.

Gepanzertes Mewtu in Raids: In Raid-Kämpfen findet ihr das gepanzerte Mewtu im Event-Zeitraum wieder. Es beherrscht die besondere Lade-Attacke Psychostoß.

Klon-Pokémon in Raids: Besondere Klon-Pokémon erscheinen in Raids der Stufe 4. Das sind Bisaflor, Glurak und Turtok. Diese könnt ihr mit der Schnappschuss-Funktion fotografieren und mit Glück dabei ein Klon-Pikachu finden.

Besonderer Raid-Tag am 1. März

Wann ist der Raid-Tag? Dieser Raid-Tag ist Teil des Events und läuft am 1. März von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Was ist besonders?

In Raid-Kämpfen der Stufe 2 erscheinen Nidorino mit Partyhüten

Gengar mit Partyhüten erscheinen in Stufe-4-Raids und beherrschen Schlecker und Psychokinese

Beide, Partyhut-Nidorino und Partyhut-Genger, können in der Shiny-Form auftauchen

Während des Events erhaltet ihr bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe

Was sagen die Spieler dazu?

Die ersten Reaktionen auf das Event fallen nicht besonders positiv aus. Spieler bemängeln, dass sie nicht überall Partyhüte auf den Pokémon finden wollen.

Auf Reddit schreiben Spieler:

„Partyhüte auf allem ist nicht der Inhalt, den wir wollen. Ist Niantic so blind?“

„Genug mit den Partyhüten.“

„Ihnen gehen wohl die Ideen aus. Schon traurig.“

STOP WITH THE PARTY HATS. OR LET US MASS TRANSFER EVENT POKEMON. — Pokemon Trainer Ursus (@TrnrUrsus) February 5, 2020

Doch andere sehen auch etwas Positives im Event und freuen sich auf die Mewtu-Bonbons, die sie sich aus den Raids versprechen.