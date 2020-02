Die besten Raid-Konter für Boreos in Pokémon GO helfen euch, den Kampf möglichst schnell zu gewinnen. Wir zeigen euch die besten Angreifer und alles Wichtige zum Boreos-Raid.

Was ist das für ein Boss? Boreos ist jetzt neu in Pokémon GO. Das legendäre Pokémon hat als Raidboss einen WP-Wert von 46.044 und gehört alleine Typ Flug an. Zu seinen Kontern zählen deshalb Angreifer von Typ Elektro, Eis und Stein.

Das Besondere an diesem Boss ist, dass er zwei Formen besitzt. Erstmal findet man es aber nur in der Inkarnations-Form.

Wie lange bleibt Boreos? Den Boss findet ihr in der Zeit vom 4. Februar um 22:00 Uhr bis zum 25. Februar um 22:00 Uhr in Raids bei Pokémon GO. Weitere Events für den Februar 2020 in Pokémon GO findet ihr hier.

Die besten Konter gegen Boreos in Pokémon GO

Nachfolgend zeigen wir euch die besten Konter, die ihr im Kampf gegen Boreos nun einsetzen solltet.

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Rameidon Katapult Steinhagel Raikou Donnerschock Stromstoß Magnezone Funkensprung Stromstoß Zapdos Donnerschock Donnerblitz Elevoltek Donnerschock Stromstoß Terrakium Katapult Steinhagel Mamutel Pulverschnee Lawine Despotar Katapult Steinkante Glaziola Eisesodem Lawine Snibunna Eissplitter Lawine Luxtra Funkensprung Stromstoß

Anmerkungen: Mit Elektro-Pokémon seid ihr in diesem Kampf gut bedient, denn sie sind nicht anfällig gegen die Attacken, die Boreos mit in den Kampf bringen kann.

Angreifer wie Rameido oder Mamutel sind zwar solide im Kampf, doch anfällig, wenn Boreos über die Attacke Strauchler verfügt.

Pokémon GO: Das sind die besten Angreifer nach Typ – Stand 2020

Welche Attacken beherrscht Boreos?

Der Boss kann verschiedene Movesets besitzen, die sich aus den folgenden Angriffen zusammenstellen:

Als Sofort-Attacke lernt Boreos Luftschnitt oder Biss

Als Lade-Attacken lernt es Orkan, Hyperstrahl, Strauchler oder Finsteraura

Wie viele Trainer braucht man für den Kampf? Wenn ihr mit starken Kontern ausgestattet seid, könnt ihr Boreos schon mit 2 Trainern besiegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir aber etwa 4 Trainer.

