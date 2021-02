In Pokémon GO ist jetzt bekannt, welche Events im März 2021 stattfinden. Wir zeigen euch Start und Ende der Events und beleuchten, welches davon sich lohnt.

Was sind das für Events? Für den März 2021 in Pokémon GO planen die Entwickler wieder viele Events. Das sind Rampenlicht-Stunden, Raidstunden und sogar die neuen Bonusstunden.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Events in einer Tabelle. Diese werden wir in den nächsten Wochen immer wieder aktualisieren. Aus Erfahrungen der letzten Monate wissen wir, dass Niantic weitere Events ankündigen könnte. Diese werden wir dann hier in die Übersicht übernehmen.

März-Events in der Übersicht

Das sind die Events: In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle angekündigten Events mit Start und Ende. Unterhalb der Tabelle erfahrt ihr mehr zu lohnenswerten Events.

Zeitraum Event 1. März Legendäre Jahreszeit beginnt 1. März

bis

6. März Raids mit Demeteros (Inkarnations-Form)

starten 1. März

bis

16. März Mega-Turtok, Mega-Tauboss und Mega-Ampharos in Mega-Raids. 1. März

bis

1. April Kaumalat als Forschungsdurchbruch 2. März Rampenlichtstunde mit Krabby 3. März Raidstunde mit Demeteros 4. März Bonusstunde mit mehr Rocket-Ballons 6. März Community Day mit Dartiri 6. März

bis

11. März Raids mit Boreos (Inkarnations-Form)

starten 9. März Rampenlichtstunde mit Traumato 9. März

bis

14. März Legendensuche mit Shiny Nasgnet 10. März Raidstunde mit Boreos 11. März Bonusstunde mit Bonbon-Bonus 11. März

bis

16. März Raids mit Voltolos (Inkarnations-Form)

starten 14. März Rauch-Tag mit Psycho- und Stahl-Pokémon 15. März Raidstunde mit Voltolos 16. März Rampenlichtstunde mit Voltoball 16. März

bis

22. März Event mit Elektro-Pokémon 16. März

bis

unbekannt Mega-Hundemon, Mega-Rexblisar und Mega-Ampharos und neues Mega-Pokémon in Mega-Raids. 16. März

bis

30. März Raids mit Voltolos (Tiergeistform-Form)

starten 17. März Raidstunde mit Voltolos 18. März Bonusstunde mit mehr Mega-Raids 23. März Rampenlichtstunde mit Geweiher 24. März Raidstunde mit Voltolos 24. März

bis

29. März Wetterwoche 27. März

bis

28. März Spezial-Raid-Wochenende 30. März Rampenlichtstunde mit Schneckmag 30. März

bis

unbekannt Raids mit Boreos (Tiergeist-Form)

starten 31. März Raidstunde mit Boreos

Welche Events lohnen sich?

Merkt euch diese Termine: Ein großes Event wie die Kanto-Tour aus dem Februar steht bisher noch nicht im Plan. Doch bedenkt, dass ein Ersatz-Event angekündigt wurde, das wohl noch im März starten soll.

Bis dahin lohnen sich aber schon drei Termine, die wir euch hier näher beschreiben:

Community Day mit Dartiri: Dieses Event richtet sich vor allem an die Trainer, die noch Erfahrungspunkte sammeln wollen. Denn während des Community Days erhaltet ihr die dreifachen EP für das Fangen von Pokémon. Kombiniert ihr das mit einem Glücksei, gibt es die sechsfachen EP dafür. Dazu wird euch Dartiri in seiner Shiny-Form begegnen. Merkt euch also den 6. März und nehmt euch von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr nichts vor.

Die Rampenlichtstunde mit Voltobal: Während dieser Stunde erhaltet ihr doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Sternenstaub ist die wichtigste Ressource im Spiel – man kann quasi nie genug davon haben. Nutzt dieses Event also aus, um eure Vorräte zu füllen. Das läuft am 16. März von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Wer noch kein Shiny Voltobal fangen konnte, hat während des Events außerdem wieder die Möglichkeit dazu.

Voltolos in der Tiergeistform: Ein heißer Kandidat in den Raids von Pokémon GO wird Voltolos in der Tiergeistform. Damit ist es sogar noch stärker als Zapdos, wird allerdings kein Top-Angreifer. Grund dafür ist die Attacke Donnerschlag, die nicht so stark performt. Wer allerdings noch Elektro-Angreifer für seinen Kader sucht, sollte ab dem 16. März die Raids mit Voltolos absolvieren.

Auf welche der Events im März 2021 freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus, was Niantic für euch ins Spiel bringt.

Gefällt euch die neue Event-Reihe mit den Bonusstunden oder werden das zu viele Events, die pro Woche laufen?