Die Kanto-Tour in Pokémon GO ist vorüber und für MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff war es ein voller Erfolg! Hier berichtet er von seinen Erlebnissen.

Das war die Kanto-Tour: Am 20. Februar stand in Pokémon GO die 1. Generation im Mittelpunkt. Die Kanto-Tour stand an und ließ alle Pokémon aus der Kanto-Region auch in der schillernden Version erscheinen – wenn man Glück hatte.

Ich hatte mich bereits im Vorfeld auf die Kanto-Tour gefreut und wurde auch während des Events nicht enttäuscht. In meinen Augen kann das Event sogar mit dem GO Fest 2020 mithalten.

Viele Shinys und wenig Probleme

So erfolgreich lief es mit Shinys: Nach 12 Stunden habe ich insgesamt 37 Shinys gefangen. Das ist grundsätzlich eine gute Ausbeute, trotz einer einstündigen Mittagspause und einer Pause fürs Abendessen.

Bei den Shinys waren sogar Monster dabei, die mir in der schillernden Form noch fehlten. Dazu zählen:

5x Kicklee

ein getauschtes Nockchan

ein fehlendes Ponita

und mein ganzer Stolz: 2 Shiny Taubsi

Generell waren aber auch viele Monster dabei, die ich schon mehrfach als Shiny hatten und jetzt eher als „Ballast“ in meiner Pokémon-Box liegen. Dazu zählen vor allem Shinys, die bereits durch einen Community Day verfügbar waren.

Ein Teil meiner Shiny-Ausbeute – Ich bin zufrieden.

Das fand ich gut an der Kanto-Tour: Generell fand ich die Stunden-Aufteilung gelungen. So gab es in jeder Stunde ein neues Monster, was man jagen wollte und man hatte nicht das Gefühl, dass man den immer gleichen Pokémon hinterherjagt.

Aber auch unabhängig von den Spawns gab es einiges zu tun. Die Raids mit den legendären und regionalen Pokémon waren richtig stark. Es gab quasi nur nützliche Pokémon in den Raids – mit Ausnahme von Pantimos.

Dazu kamen noch die Sammel-Herausforderungen und die Spezialforschung mit Ditto. Damit hatte man ebenfalls viel zu tun und musste vor allem die ersten Stunden auf viele Dinge gleichzeitig achten.

Das fand ich nicht so gelungen: Grundsätzlich war die Idee mit den Spielern, die einen an den PokéStops herausfordern, ganz nett und ich habe gerne den ein oder anderen Gegner besiegt. Allerdings saßen die Trainer an fast jedem PokéStop und man konnte kaum einen Stop drehen, ohne die Herausforderung abzulehnen. Das hat unnötig Zeit gekostet und vor lauter Frust habe ich einige PokéStops erst gar nicht angeklickt.

Ansonsten gab es, zumindest meiner Meinung nach, zu viele Starter bei der Alabastia-Stunde. Klar, die gehören dazu, aber stattdessen hätte ich lieber mehr Habitak gefangen, die als neues Shiny deutlich interessanter waren.

Außerdem war die Implementierung von Shiny Relaxo etwas kritisch. Das neue Shiny wollte wahrscheinlich jeder haben, doch leider traf man es in der Wildnis nur äußerst selten an. Stattdessen konnte man Geld ausgeben und Raids machen. Außerdem gab es Relaxo noch in der Quest „Brüte 3 Eier aus“ – ebenfalls eine Aufgabe, die man am schnellsten mit gekauften Inkubatoren abschließt.

War das besser als das GO Fest? Ich würde behaupten, dass die Kanto-Tour zumindest mit dem GO Fest mithalten konnte. Wenn man bedenkt, dass man starke Raid-Bosse, viele Shinys und haufenweise kostenlose Items mit dem Ticket-Kauf ergattern konnte, ist es durchaus lohnenswert gewesen.

Das GO Fest hatte teilweise seltenere Spawns, doch die stammten auch aus allen möglichen Generationen.

Ich würde mich freuen, wenn Niantic ähnliche Events auch mit der Johto- oder Hoenn-Region veranstalten würde. Ich wäre auf jeden Fall wieder dabei und hoffe dann auf eine noch bessere Shiny-Ausbeute.

Wie fandet ihr die Kanto-Tour? Stimmt ab!

Wir binden für euch hier eine Umfrage ein. Stimmt ab, wie ihr die Kanto-Tour findet und ob ihr zukünftig ebenfalls dabeibleiben werdet:

Schreibt uns gerne auch eure Meinung zum Event in die Kommentare und diskutiert mit anderen Spielern über die Kanto-Tour.

So geht es weiter: Nach der Kanto-Tour ist vor dem Kanto-Event! Mittlerweile läuft in Pokémon GO ein weiteres Event rund um die erste Generation. Infos dazu findet ihr hier:

