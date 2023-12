Hey Pokémon GO, so stark wie bei den Live-Events 2023 sollte das Spiel immer sein

In Pokémon GO fanden 2023 nicht nur jede Menge Themen-Events, sondern auch Live-Events statt. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi hat zwei von ihnen besucht und erklärt euch, wieso das Spiel immer so sein sollte.

Um welche Events geht es? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur jeden Monat von verschieden Themen-Events profitieren, die ihr von überall auf der Welt spielen könnt, sondern hin und wieder werden auch sogenannte Live-Events veranstaltet. Diese laufen dann meist über mehrere Tage hinweg in einer zuvor ausgewählten Stadt.

Nachdem ich 2022 bereits zum GO Fest in Berlin war, habe ich mir auch in diesem Jahr die Live-Events nicht entgehen lassen. Neben dem GO Fest in London, habe ich dabei auch die Safari-Zone in Barcelona besucht. Warum die beiden Veranstaltungen zu meinen Highlights des Jahres gehören und wieso es aus meiner Sicht mehr davon braucht, habe ich euch nachfolgend zusammengefasst.

Das macht die Live-Events so stark

Besondere Stimmung: Im Gegensatz zu den zahlreichen Themen-Events, die Pokémon GO für seine Trainer über das ganze Jahr hinweg bereithält, bieten die Live-Events nochmal um einiges mehr. So treffen an einem Ort hunderte von Gleichgesinnten zusammen, jagen die kleinen Monster und sorgen mit gemeinsamen Kämpfen sowie Tauschaktionen für eine einzigartige Stimmung.

Besonders beeindruckend finde ich dabei das spezielle Community-Feeling, das sich vor Ort ergibt. Gemeinsam mit völlig fremden Menschen fiebert man um legendäre Raid-Bosse, Shinys oder Monster mit perfekter IV. Neue Freundschaften im Spiel und teilweise auch im echten Leben sind hier keine Seltenheit. Selbst zur Safari-Zone in Barcelona, wo sich das Event über die komplette Stadt erstreckt hat, konnte man gefühlt an jeder Ecke begeisterte Pokémon GO-Spieler treffen.

Bei den globalen Themen-Events lassen sich solche Bilder über 7 Jahre nach dem Release von Pokémon GO nur noch vereinzelt finden. Vielerorts sind über die Pandemie hinweg die lokalen Communitys auseinandergebrochen, was insbesondere die Spieler in ländlichen Gegenden immer wieder zu spüren bekommen. Aber auch in vielen Städten spielen einige Trainer aufgrund der beliebten Fern-Raid-Pässe lieber allein, weshalb es hierbei immer schwerer wird, Kontakte mit Gleichgesinnten zu schließen.

Einzigartige Kulissen: Abgerundet werden die Live-Events zudem mit einzigartig designten Kulissen und entsprechenden Fotopunkten. So konnte man zum GO Fest in London unter anderem durch eine riesige Blumenwiese laufen, einen Dschungel entdecken oder einen Pokémon-Bus bestaunen, was allesamt zum Fotografieren mit seinem Lieblings-Pokémon einlud.

Aber auch bei der etwas kleineren Safari-Zone in Barcelona gab es einiges zu entdecken. Im Gegensatz zum GO Fest gibt es bei diesem Event-Format keine große Location, an der die Veranstaltung größtenteils läuft, sondern es erstreckt sich über die komplette Stadt und bietet dort verteilt verschiedene interessante Anlaufpunkte für Trainer.

So fand man neben einem Fotopunkt auch wieder das für die Live-Events typische Meet & Greet mit Pikachu und Evoli, was bei vielen Trainern sehr beliebt ist.

Heißluftballon zum GO Fest in London Feen-Garten zum GO Fest in London Dschungellandschaft zum GO Fest in London Pokémon-Bus zum GO Fest in London Pokémon-Bus zum GO Fest in London Fotopunkt zur Safari-Zone in Barcelona Meet & Greet mit Pikachu zum GO Fest in Berlin 2022

Besondere Herausforderungen & coole Pokémon-Begegnungen

Was waren das für Herausforderungen? Natürlich dürfen bei solchen Events auch die passenden Spezialforschungen und befristeten Aufgaben nicht fehlen, die euch mitunter besondere Pokémon-Begegnungen bescheren. Dabei konnte mich zur Safari-Zone in Barcelona besonders die spezielle Evoli-Herausforderung überzeugen und war eines meiner Highlights.

Dazu hatte Niantic nämlich im kompletten Stadtgebiet spezielle Evoli-Stops eingerichtet, die mit einer Wiese am Sockel des Stops gekennzeichnet waren. Hat man einen solchen Stop entdeckt und dessen Fotoscheibe zum ersten Mal gedreht, erhielt man ein einzigartiges, kostümiertes Evoli mit Entdecker-Hut aus der befristeten Forschung. So konnte man an einem Event-Tag bis zu 8 dieser Evoli erhalten.

Meine Familie und mich animierte das dazu, dass wir nicht nur rund um die ausgeschriebenen Event-Punkte auf Monsterjagd gingen, sondern das Stadtgebiet auf der Suche nach den Evoli-Stops erkundeten und so Barcelona noch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernten.

Coole Shinys & exklusive Pokémon: Neben Evoli gab es in Barcelona noch weitere interessante Monster zu entdecken. So begegneten wir auf unserer Tour durch die Stadt auch dem einen oder anderen Shiny, das uns in unserer Sammlung noch fehlte.

Mein Favorit war hierbei Mähikel. Das Monster war für Ticket-Inhaber an diesem Tag nicht nur zum ersten Mal im Spiel zu finden, sondern feierte obendrein auch gleichzeitig noch sein Shiny-Debüt, was erfahrungsgemäß nicht bei allen neuen Pokémon der Fall ist.

Und auch zum GO Fest in London gesellten sich einige starke und schillernde Pokémon zu meiner Sammlung. Die besonderen und teilweise exklusiven Spawns machen deshalb die Live-Events für mich zusätzlich interessant.

Evoli mit Entdecker-Hut & Shiny-Mähikel

Darum braucht Pokémon GO mehr Live-Events

Meine Eindrücke, die ich bei den Live-Events in den letzten beiden Jahren sammeln konnte, sorgen bei mir immer wieder für Begeisterung. Das hat sich für mich mit der Safari-Zone in Barcelona noch einmal bestätigt.

Die tolle und einzigartige Stimmung vor Ort, der Kontakt zu anderen Trainern, die teilweise aus aller Welt zu den Events anreisen, sowie die liebevoll hergerichteten Orte, machen Pokémon GO für mich immer wieder zu einem gelungenen Abenteuer. Einem Erlebnis, was einem die globalen Themen-Events in dieser Weise einfach nicht bieten können.

Vor allem, weil die Community vielerorts nicht mehr so aktiv ist, macht es das noch besonderer und sollte aus meiner Sicht wieder viel öfter rund ums Spiel zu finden sein. Aus diesem Grund würde ich mir für die Zukunft mehr solcher Events wünschen.

Dabei müssten diese gar nicht so riesig ausfallen, wie es beim jährlichen GO Fest der Fall ist, denn auch durch kleinere Veranstaltungen, wie bei der Safari-Zone, rückt die Community wieder mehr zusammen. Durch eine größere Anzahl an Event-Orten könnte zudem auch mehr Spielern ermöglicht werden, dieses Feeling einmal selbst zu erleben.

Für mich steht deshalb bereits jetzt fest, dass ich auch 2024 wieder Teil der Live-Events von Pokémon GO sein möchte.

Habt ihr schon einmal ein Live-Event von Pokémon GO besucht? Wie hat es euch gefallen? Würdet ihr euch ebenfalls mehr davon wünschen? Oder reichen euch die globalen Themen-Events aus? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

