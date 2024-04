Ich will endlich den Meisterball auf einen Vogel werfen, aber Pokémon GO lässt mich nicht

Die Galar-Vögel sind seit fast zwei Jahren in Pokémon GO unterwegs. Doch sie sind auffällig selten zu treffen – immer noch. Musste auch MeinMMO-Autor Max Handwerk feststellen. Wie sieht das bei euch aus?

Kennt ihr dieses Meme von Timmy Turners Vater, der zeigt, wo er seine Trophäe hinstellen würde – „wenn er denn eine hätte“ (Beispiel auf knowyourmeme.com)?

Ungefähr so geht es auch heute noch vielen Pokémon-GO-Spielern, die auf der Suche nach den legendären Galar-Vögeln Arktos, Lavados und Zapdos sind. Die debütierten im Juli 2022 in Pokémon GO, also vor fast zwei Jahren.

Das Besondere: Sie tauchen nur auf, wenn man den täglichen Abenteuerrauch verwendet. Also manchmal. Vielleicht.

Denn leider kann man nicht beeinflussen, ob, wann und wo sie tatsächlich dann auch aufkreuzen, wenn man den 15-Minuten-Rauch verwendet. Man muss sich auf sein Glück verlassen.

Und auch, wenn manche Spieler irres Glück beim Galar-Vogel-Fang hatten: Andere suchen bis heute erfolglos nach ihnen.

Dazu kommt dann auch noch, dass die Vögel eine verdammt niedrige Fangchance bei sehr hoher Fluchtchance haben. Das macht sie zu einem der beliebtesten Ziele für den Meisterball.

Aber man muss sie halt erstmal finden.

Ich will den Meisterball ja werfen, doch wo ist der Vogel?

Mir fehlen die Vögel auch noch in der Sammlung – alle drei. Seit Einführung traf ich zweimal auf Galar-Arktos, einmal auf Galar-Zapdos und genau Null mal auf Galar-Lavados.

Fangen konnte ich keines davon. Auch, weil der Meisterball zu dem Zeitpunkt schlicht noch nicht in meiner Sammlung war. Ich habe beim Release des Meisterballs für mich festgelegt: Sobald mir mal wieder ein Galar-Vogel über den Weg läuft, nutze ich den Meisterball.

Seitdem hab ich keinen mehr zu Gesicht bekommen. Nicht einen einzigen. Trotz mehrfachen Nutzens des Abenteuerrauchs, und sogar bei Verlängerung durch den Dialga-Abenteuereffekt, kam mir keiner der drei mehr unter.

Aber gut. Ich schätze, hier heißt es einfach weiter abwarten und aufpassen, dass man den Meisterball nicht aus Versehen irgendwann mal auf ein Wommel oder so wirft.

Wir wollen aber wissen: Wie sieht es bei euch mit den Galar-Vögeln aus? Habt ihr sie in eurer Sammlung, oder musstet ihr auch bislang darauf verzichten? Nehmt an unserer Umfrage teil:

Erzählt uns außerdem in den Kommentaren, welche der Monster ihr habt, wie viele ihr besitzt und welche Taktik ihr dabei verfolgt habt, um sie zu finden. Habt ihr Tipps? Dann teilt sie mit uns!

In diesem Monat stehen noch viele weitere Pokémon an, die man antreffen kann – ganz abgesehen von den Galar-Vögeln. Damit ihr sie alle auf dem Schirm habt: Schaut in die Übersicht aller Pokémon-GO-Events im April 2024.