Pokémon GO machte mit der Sinnoh-Tour 3 Dinge richtig, aber es gab ein Problem

In Pokémon GO lief am Wochenende die Sinnoh-Tour. Was hat funktioniert, was nicht? Bei MeinMMO-Autor Max Handwerk kommt ein gemischtes Fazit raus.

Für mich war die Sinnoh-Tour grundsätzlich eine positive Erfahrung. Das kostenlose Event hat aus meiner Sicht viel richtig gemacht und einen Rahmen geliefert, in dem man die meisten Inhalte des Events nutzen konnte, auch, wenn man nicht 16 Stunden des Wochenendes dafür nutzen konnte.

Ehrlicherweise war das Event vielleicht sogar eher besser, wenn man nicht 16 Stunden dafür eingeplant hat. Aber der Reihe nach.

Was war gut an der Sinnoh-Tour?

Für mich gab es drei hervorstechende, positive Punkte, aber auch ein größeres Problem. Die fasse ich hier für euch zusammen.

Punkt 1: Viel zu tun – aber nicht zu viel

Aus meiner Sicht hatte die Sinnoh-Tour für ein Event ohne bezahltes Ticket eine Menge zu bieten. Zum einen waren da jede Menge Sinnoh- und viele Hisui-Pokémon, die man sich schnappen konnte. Für einen Spieler wie mich, der vor allem gerne sammelt, ist das ideal.

Ein Highlight war dabei für mich die Überraschung, das Seen-Trio einsammeln zu können. Damit war eine jahrelang klaffende Lücke in meinem Pokédex endlich gefüllt.

Ebenfalls positiv fand ich, dass es einen Halbe-Distanz-Bonus bei den Eiern gab. Das war ein großer Kritikpunkt bei der Hoenn-Tour im letzten Jahr, der dieses Jahr nachgebessert wurde. Das half bei der Suche nach den regionalen Pokémon, die in den 10-km-Eiern steckten.

Darüber hinaus gab es den Code für Rotom, der im Zuge der Events rund um die Sinnoh-Tour erschien, und natürlich die legendären Ur-Formen in den Raids. Außerdem konnte ich auf einige Hisui-Monster in Raids und Forschungen treffen, die mir noch fehlten, das weißlinige Barschuft auf Routen und Regigigas in den Party-Play-Aufgaben motivierten ebenfalls.

Lob auch an die Idee, Team GO Rocket so sehr in die Spezialforschung einzubauen und das dann durchzuziehen, indem beispielsweise die Rocket-Anführer die Pokémon bewerteten. Auch die optischen Veränderungen der Karte bei den Raum-Zeit-Anomalien im Spiel haben mir gefallen.

Es sind so Kleinigkeiten, die Events vom Alltag abheben können – und das ist hier gelungen.

Zusammenarbeit, wenn auch widerwillig – cool.

Mein eigentlicher Punkt ist aber folgender: Bei MeinMMO ist man bei der Sinnoh-Tour logischerweise auch in Sachen Arbeit etwas eingebunden. Dennoch konnte ich aber in den Zeiten, die ich hatte, vieles vom Event mitnehmen. Ich fühle mich nicht, als hätte ich viel verpasst. Im Gegenteil: Die Zeiten, die ich spielen konnte, waren gut gefüllt und ich hätte eher gerne noch etwas mehr gespielt.

Das ist der Vorteil, wenn man das Event über insgesamt 16 Stunden an zwei Wochenend-Tagen anbietet: Man hat genug Zeit, um auszusuchen, wann man spielt. Der Gegenentwurf dazu sind etwa so Geschichten wie der Cupidos-Raid unter der Woche oder eben andere Events, die zeitlich nicht passen.

Gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass der zweite Tag ohne neues Feature gerade für Spieler, die den ersten Tag komplett durchgespielt haben, etwas ereignisarm war. Wer auf die vollen 16 Stunden Gameplay abgezielt hat, hat vermutlich spätestens in der Hälfte der Zeit alles gesehen. Wenn das bei euch so war: Erzählt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das Event wahrgenommen habt.

Ein weiterer Kritikpunkt wäre in der Hinsicht noch, dass man wenig in der Wildnis zu fangen hatte, wenn man die Sinnoh-Monster großteils schon hatte. Das ist allerdings durch die Art des Events bedingt. Aber: Eine erhöhte Shiny-Rate für mehr Monster hätte hier vermutlich nochmal für eine Schippe mehr Motivation gesorgt.

Aber: Zurück zu den positiven Dingen.

Punkt 2: Sinnvolle Einbindung neuer Features, die motivierte

Hier möchte ich einmal kurz das Thema „Routen“ und „Party Play“ ansprechen. Beide Features erschienen 2023, doch ich nutze sie im Alltag eher selten, da es wenig Motivation dafür gibt. Zygarde-Zellen auf Routen sind einfach zu selten, Mateo bietet auch nur bedingt lohnende Belohnungen, und auch für Party Play gibt es für mich meist keinen Anlass.

An diesem Wochenende war das anderes. Das weißlinige Barschuft auf den Routen war für mich eine schnelle Motivation, mir doch mal ein, zwei Routen zu suchen und sie abzulaufen. Party Play brachte Bonbons für die Regis und eine Begegnung mit Regigigas, außerdem einen wichtigen Angriffsbonus bei den Raids gegen Ur-Palkia und Ur-Dialga.

Manche haben sogar das Shiny gefunden

Ich muss sagen: Beides hat mir gut gefallen, sobald man es erstmal genutzt hat. Es fühlte sich lohnend an, die Features zu nutzen – und dafür hat es gar nicht so viel gebraucht. Vielleicht ein Ansatz, den Niantic öfter verfolgen könnte, um die beiden Features generell interessanter zu machen?

Punkt 3: Das Event funktioniert – zumindest in der Stadt

Das war der für mich positivste Punkt: Als ich heute am Sonntag draußen unterwegs war, bin ich gleich auf mehrere Gruppen gestoßen, die das Event gespielt haben. Die Raids gegen Ur-Palkia und Ur-Dialga füllten sich quasi von selbst, dauernd sah man spielende Trainer mit den Handys in der Hand.

Man nickte sich zu, wechselte mal ein Wort, freute sich, wenn jemand einen Raid gewann oder was cooles gefangen hat. Das war richtig nett und vermutlich das, was Niantic sich immer vorstellt, wenn sie davon reden, dass man mehr zusammen draußen spielen soll.

So konnte ich von Arena zu Arena laufen, Raids machen und die Monster einsammeln, die noch fehlten. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.

Aber: Das Ganze ist auch mit meiner größten Kritik am Event verbunden. Denn in der Form klappte das nur am Sonntag und ist auch durch die Umstände bedingt, die nicht bei allen so sein dürften.

Wo war die Sinnoh-Tour problematisch?

Meine Umstände am Sonntag sahen so aus: Ich hatte etwas mehr Zeit, draußen war gutes Wetter und ich hatte außerdem noch ein paar Vor-Ort-Raid-Pässe aus der Vergangenheit, die ich ausgeben konnte. Obendrein wohne ich in einem dicht besiedelten Teil einer größeren Stadt, wo es viele Arenen, Stops und offenbar spielende Trainer gibt.

Unter diesen Umständen funktioniert das Prinzip „rausgehen, spielen, raiden“ super, ohne Frage. Am Sonntag konnte ich mir einige Ur-Formen einsammeln, völlig problemlos.

Aber Samstag sah das anders aus. Da hatte ich wenig Zeit, das Wetter war schlechter und draußen ging wenig an Mitspielern, wenn ich mal schnell losziehen konnte, um einen Raid zu machen.

Unter solchen Umständen funktioniert das Event schon merklich weniger. Und gerade, wenn man etwa in kleineren Orten wohnt, mit weniger Stops und weniger Arenen in der Nähe – dann wird das zum Ärgernis.

Das für mich ärgerlichste war dann aber folgendes: Am Samstag nahm ich an zwei Fernraids teil, um mir zumindest Dialga und Palkia mit ihren Attacken sichern zu können. Bei Dialga klappte alles gerade so, das hatte auch Zeitenlärm – ich hatte aber auch Diamant gewählt.

Das Palkia hingegen flüchtete eiskalt nach dem Raid. Das war frustrierend, denn es war schon schwer genug, überhaupt einen Raid zusammenzubekommen, der es schlagen konnte. Dann das Pokémon nicht zu kriegen, ist ärgerlich.

Zudem beherrschte dann das erste Palkia, das ich am Sonntag fing, nicht den „Raumschlag“ – und ja, das war so gedacht, dass nur eine „Chance“ besteht, dass das Monster die Attacke hat, aber das war ebenfalls frustrierend.

Ich konnte das am Sonntag letztlich auffangen, weil ich hier gute Raid-Voraussetzungen bekam und noch mit meiner Freundin tauschen konnte, um die Varianten zu bekommen, die uns fehlten.

Aber: Hätte ich nicht noch Vor-Ort-Pässe gehabt, hätte ich die oder Fern-Raid-Pässe kaufen müssen. Hätte ich hier nicht so viele Arenen gehabt, hätt ich auch schauen müssen, wie ich an entsprechende Raids komme. Und hätte ich etwas weniger Zeit gehabt, wären das geflüchtete Palkia und das ohne Raumschlag möglicherweise dieselben gewesen.

Dass das spannendste Feature des Events hinter Raidpässe gesteckt wird, die man im Zweifel erstmal kaufen muss, ist schwierig, aber gewohnt. Aber dann die Attacke nicht garantiert zu geben, ist ärgerlich, und wenn das Pokémon nach all der Mühe sogar ganz flüchtet, ist das für mich der falsche Ansatz.

So viel zum kritischen Punkt. Aber: Insgesamt habe ich die Sinnoh-Tour sehr positiv wahrgenommen und hoffe, dass die größeren Events in Zukunft ähnlich gut funktionieren.

Wie habt ihr die Sinnoh-Tour erlebt? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was jetzt noch im Rest des Februars ansteht, sehr ihr in der Event-Übersicht im Februar 2024 zu Pokémon GO.