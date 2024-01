Pokémon GO: Events im Februar 2024 – Alle Termine & Boni

Hier findet ihr alle Events im Januar 2024 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch die bisher bekannten Termine und beleuchten, welche sich besonders lohnen.

Was sind das für Termine? Jeden Monat gibt es zahlreiche Events in Pokémon GO, die bestimmen, welche Inhalte ihr vorfinden könnt. Dazu gehören thematische Events, die über mehrere Tage hinweg laufen, Standard-Termine wie Raid- und Rampenlicht-Stunden sowie große Events, die besonders spannende Boni bringen.

Damit ihr wisst, was im Februar 2024 los ist, erstellen wir hier die Übersicht für euch. Diese wird laufend aktualisiert, da noch nicht alle Event-Informationen klar sind. Sobald neue Details bekannt sind, werden sie hier ergänzt.

Der Februar gehört weiterhin zur aktuellen Season „Zeitlose Reisen“:

Alle Events bei Pokémon GO im Februar 2024 in der Übersicht

Welche Events bringt der Februar zu Pokémon GO? Wie gewohnt könnt ihr euch auf einige Raid- und Rampenlicht-Stunden einstellen. Dazu kommen aber spannende Events wie der Community Day und vor allem die große Sinnoh-Tour, die im Februar 2024 ansteht.

In der Liste findet ihr alle aktuell bekannten Events. Für mehr Details findet ihr bei den Events, wo weitere Informationen bekannt sind, entsprechende Links. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Datum Event An Wochenenden Legendäre Crypto-Raids mit Crypto-Arktos 31. Januar bis 15. Februar Mega-Raids mit Mega-Latias & Mega-Latios 01. Februar Letzter Tag des Events „Gestohlene Schätze“ 04. Februar Community Day mit Chaneira 05. bis 11. Februar Mondneujahr: Entfesselte Drachen 06. Februar Rampenlicht-Stunde mit Dratini und doppelten EP 07. Februar Raid-Stunde mit Mega-Latios 10. Februar GO-Kampftag 11. Februar Raid-Tag: Hisui-Silvarro 13. Februar Rampenlicht-Stunde mit Somniam und doppelten Fang-Bonbons 13. bis 15. Februar Karneval der Liebe 14. Februar Top-Raids mit Cupidos 15. bis 20. Februar Stufe-5-Raids mit Darkrai 15. bis 22. Februar Mega-Raids mit Mega-Absol 16. bis 18. Februar Pokémon GO Tour Sinnoh: Los Angeles (lokales Live-Event) 19. Februar Spezielle Raid-Stunde mit Darkrai und Attacke „Matschbombe“ (18:00 Uhr) 19. bis 23. Februar Der Weg nach Sinnoh 20. und 21. Februar Stufe-5-Raids mit Cresselia 20. Februar Spezielle Raid-Stunde mit Giratina (Urform) und Attacke „Schemenkraft“ (18:00 Uhr) 21. und 22. Februar Stufe-5-Raids mit

Vesprit (Europa, Naher Oster, Afrika, Indien)

Selfe (Asien-Pazifik)

Tobutz (Amerika und Grönland) 21. Februar Spezielle Raidstunde mit Vesprit, Selfe, Tobutz (ebenfalls regional bedingt, 18:00 Uhr) 22. und 23. Februar Stufe-5-Raids mit Heatran 22. Februar Spezielle Raid-Stunde mit Darkrai und Attacke „Matschbombe“ (18:00 Uhr) 22. Februar bis 01. März Mega-Raids mit Mega-Knakrack 23. bis 26. Februar Stufe-5-Raids mit Giratina (Urform) 23. Februar Spezielle Raid-Stunde mit Darkrai und Attacke „Matschbombe“ (18:00 Uhr) 24. und 25. Februar Globale Sinnoh-Tour 24. und 25. Februar Raids mit Dialga und Palkia in der Ur-Form 26. Februar bis 01. März Stufe-5-Raids mit Cresselia und Heatran 27. Februar Rampenlicht-Stunde mit Sandan & Alola-Sandan und doppelten Tausch-Bonbons 28. Februar Raid-Stunde mit Cresselia und Heatran

Welche Events sind im Februar besonders interessant?

Der Februar 2024 könnte generell ein spannender Monat sein, da einige Events neue Pokémon oder vielversprechende Boni bringen.

Die Sinnoh-Tour am 24. und 25. Februar: Die GO-Touren kommen in der Regel mit vielen Boni, zahlreichen Pokémon und auch Shinys. Außerdem steht das Debüt von Ur-Dialga und Ur-Palkia an. Vermutlich das wichtigste Event im Februar.

Die GO-Touren kommen in der Regel mit vielen Boni, zahlreichen Pokémon und auch Shinys. Außerdem steht das Debüt von Ur-Dialga und Ur-Palkia an. Vermutlich das wichtigste Event im Februar. Der Weg nach Sinnoh ab dem 19. Februar ist das Vorbereitungs-Event auf die Sinnoh-Tour und bringt euch jeden Tag einen anderen legendären Boss. Ihr kriegt sie dort sogar über Feldforschungen.

ist das Vorbereitungs-Event auf die Sinnoh-Tour und bringt euch jeden Tag einen anderen legendären Boss. Ihr kriegt sie dort sogar über Feldforschungen. 14. Februar: Cupidos erscheint in Top-Raids. Das stellt ein Pokémon-Debüt dar, und wer weiß, wann es wiederkommt.

Cupidos erscheint in Top-Raids. Das stellt ein Pokémon-Debüt dar, und wer weiß, wann es wiederkommt. Weitere Pokémon-Debüts sind Sen-Long beim „Mondneujahr“-Event und Hisui-Silvarro bei seinem eigenen Raid-Tag. Auch diese Events dürften sich lohnen.

Zudem wurden zuletzt neue, praktische Funktionen für Pokémon GO getestet. Weitere offizielle Informationen gibt es dazu noch nicht, aber es bleibt zu hoffen, dass diese Features in naher Zukunft auch anderen Trainern zur Verfügung gestellt werden. Auf welches Event freut ihr euch im Februar besonders? Erzählt es uns in den Kommentaren!