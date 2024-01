Pokémon GO enthüllt Raid-Tag mit Hisui-Silvarro – Lohnt sich das Event?

In Pokémon GO könnt ihr bald Hisui-Silvarro antreffen. Das erscheint zum Raid-Tag, der außerdem weitere Boni mitbringt.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Hisui-Silvarro findet am 11. Februar 2024 statt, also einem Sonntag. Er läuft von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Was ist das für ein Pokémon? Die Hisui-Variante von Silvarro feierte in dem Spiel „Pokémon Legenden: Arceus“ ihr Debüt. Sie stellte eine alternative letzte Entwicklung von Bauz und Arboretoss dar. Im Gegensatz zur Standard-Version von Silvarro bringt es die Typen Pflanze und Kampf mit, anstatt Pflanze und Geist.

In Pokémon GO wird es aber nach aktuellem Stand erstmal nur über Raids, nicht durch Entwicklung zu bekommen sein. Passend dazu debütiert es an einem Raid-Tag.

Grundsätzlich steht die aktuelle Season im Zeichen der Hisui-Region:

Wie läuft der Raid-Tag mit Hisui-Silvarro?

Diese Boni gibt es: Hisui-Silvarro wird im Event-Zeitraum auf den meisten Arenen in Pokémon GO als Stufe-3-Raidboss auftauchen. Als Stufe-3-Gegner sollte es möglich sein, das Monster zu zweit oder auch alleine zu besiegen, wenn man die richtigen Konter dabei hat.

Damit ihr antreten könnt, gibt es während des Events bis zu fünf zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von Arenen und PokéStops. Den nächsten könnt ihr immer dann abholen, wenn der letzte aufgebraucht wurde. Zudem wird das Fern-Raid-Limit an diesem Tag auf 20 erhöht.

Kann Hisui-Silvarro shiny sein? Ja, auch die schillernde Variante wird direkt verfügbar sein. Ihr habt sogar eine erhöhte Chance darauf, es in den Raids anzutreffen.

Event-Ticket: Grundsätzlich braucht ihr kein Ticket für das Event, um die oben genannten Boni zu verwenden. Es gibt aber ein zusätzliches, optionales Ticket im Shop für 5 US-Dollar (hierzulande voraussichtlich ähnlicher Euro-Preis), um folgende Boni von 14:00 bis 22:00 Uhr am Event-Tag zu aktivieren:

8 weitere, zusätzliche Raid-Pässe von Arenen und PokéStops

50 % mehr EP für gewonnene Raids

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons aus Raids

Doppelter Sternenstaub aus Raids

Lohnt sich der Raid-Tag mit Hisui-Silvarro?

Grundsätzlich sind Raid-Tage immer gute Events, da man hier an Gratis-Pässe kommt und somit keine Extra-Pässe holen muss, um teilzunehmen. Raids sind generell eine gute Option, um EP zu sammeln und bringen Belohnungen abseits des Monsters.

Doch auch Hisui-Silvarro dürfte für viele interessant sein. Vor allem für Sammler ist das ein wichtiger Termin, da es hier nicht nur die Chance auf einen neuen Pokédex-Eintrag, sondern auch eine gute Möglichkeit gibt, ein neues Shiny für die Sammlung zu bekommen.

In Sachen Kampf bleibt abzuwarten, wie stark Hisui-Silvarro wird. Hier ist noch unklar, welche Attacken es bekommen wird. Es ist allerdings anzunehmen, dass es in Raids weniger hilfreich wird, dafür aber in der PvP-Kampfliga möglicherweise eine Nische füllt, die es nützlich macht. Sobald hier mehr bekannt ist, halten wir euch auf dem Laufenden. Neben dem Raid-Tag gibt es aber noch mehr im Februar zu tun: Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Februar 2024.