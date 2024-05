Pokémon GO: Ab morgen solltet ihr euch echt Mühe beim ersten Wurf geben

In Pokémon GO startet das Event Fang-Wunder. Das kann euch viel EP und Sternenstaub bringen, wenn ihr es richtig macht. Und: den Meisterball auch.

Wann startet Fang-Wunder in Pokémon GO? Das nächste Mai-Event beginnt am Dienstag, den 14. Mai 2024 um 10:00 Uhr morgens.

Schluss ist dann am Sonntag, den 19. Mai 2024, um 20:00 Uhr.

Ihr habt somit sechs Tage Zeit, um die Boni des Events auszunutzen. Und das solltet ihr tun und ein Stück weit planen, denn es gibt eine richtig gute Möglichkeit, EP und Sternenstaub zu sammeln.

Nutzt den ersten Wurf des Tages – jeden Tag

Das müsst ihr beachten: Der Fokus des Events liegt auf den ersten Aktionen, die ihr am Tag in Pokémon GO ausführt.

Für das erste gefangene Pokémon des Tages erhaltet ihr nämlich:

die zehnfachen EP

und den fünffachen Sternenstaub

Dieser Bonus kann sich extrem lohnen, wenn ihr einen richtig starken Wurf hinlegt – genauer, einen „fabelhaften“ Wurf. Denn der bringt schonmal 1.000 EP, wenn der Fang gelingt. Bei zehnfachen EP sollten da also 10.000 EP rauskommen, mit Glücks-Ei sogar 20.000. Gebt euch also Mühe, wenn ihr euren ersten Fang des Tages durchführt, damit daraus möglichst ein fabelhafter Wurf wird.

Aber: Der erste Fang des Tages bringt generell schonmal 1500 EP, weitere Boni gibt es für Faktoren wie den Curveball. Das sollte auch verzehnfacht werden. Verpasst es also nicht, diese Woche jeden Tag zumindest ein Pokémon zu fangen.

Plant eure 7-Tage-Serie: Wenn ihr es schafft, eure 7-Tage-Serie innerhalb des Events durchzuführen, gibt es auch nochmal einen Bonus von 2.500 EP für den Wurf.

Das ganze, in der Theorie, mal zehn. Und wenn ihr ein Glücks-Ei aktiv habt, sollte das auch nochmal verdoppelt werden.

Theoretisch gesehen sollte man also extrem viele EP durch den ersten Wurf des Tages erhalten können, wenn die 7-Tage-Serie im Event zündet.

Ähnlich sieht es übrigens beim Sternenstaub aus, der bekommt beim ersten Fang am siebten Tag in Folge nämlich auch einen Bonus von 3.000 Sternenstaub – der durch das Event ebenfalls verfünffacht werden dürfte.

Der Bonus dürfte sich also lohnen. Denn selbst bei Events mit vierfachen EP oder Staub haben Spieler schon irre Zahlen für einzelne Würfe verzeichnen können.

Übrigens: der erste gedrehte PokéStop des Tages bring auch zehnfache EP im Event.

Außerdem: Neuer Meisterball in Pokémon GO

Neben den Boni wird eine neue Meisterwerkforschung ins Spiel kommen, die kein Zeitlimit hat. Das ist auch gut so, denn die dauern immer lange und sind recht schwierig. Doch die Belohnung lohnt sich: Ein neuer Meisterball kann damit nämlich erhalten werden. Und der fängt jedes Pokémon. Welche Monster sich für den Meisterballwurf lohnen, lest ihr hier.