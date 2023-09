Pokémon GO: Trainer kassiert über 70.000 EP mit nur einem Wurf – So hat er’s gemacht

In Pokémon GO kann man gerade richtig gut EP sammeln. Ein Trainer trieb das mit einem genialen Wurf auf die Spitze.

Was ist in Pokémon GO los? In Pokémon GO läuft aktuell das Paldea-Event mit einem sehr starken Bonus: Derzeit bekommt man vierfache EP und Sternenstaub.

Wer auf dem Weg in Richtung Level 50 ist, braucht dafür jede Menge Erfahrungspunkte. Deshalb lohnt sich das Event gerade sehr, wenn man versucht, sein EP-Konto aufzustocken. So kann man etwa durch fabelhafte Würfe gerade sehr gut EP sammeln.

Doch ein Trainer schaffte etwas wirklich Beeindruckendes: Ganze 71.360 EP kassierte User akajaykay (via reddit) mit einem einzigen Wurf und teilte diesen Erfolg per Screenshot im Subreddit zu Pokémon GO. Den Post binden wir hier ein:

Wie kriegt man so viele EP in Pokémon GO auf einen Schlag?

So hat es geklappt: Entscheidend für die Menge an EP ist zum einen der Vierfach-EP-Bonus, den es bereits durch das Event gibt. Darüber hinaus hat der User aber auch noch ein Glücks-Ei gezündet, wodurch die Boni nochmal verdoppelt werden.

Dadurch ergab sich schonmal ein achtfacher Multiplikator für die EP-Mengen, die der Wurf einbrachte. Ein Beispiel: Der fabelhafte Wurf bringt normalerweise 1.000 EP. Durch die Bonus-Kombination mit dem Glücks-Ei ergaben sich aber gleich dicke 8.000 EP.

Dazu kamen aber auch noch weitere Boni für den Wurf:

800 EP brachte der Fang an sich

2.000 EP gab es dafür, dass es ein neues Pokémon war, also eines, dass der Trainer noch nicht hatte

Ganze 12.000 EP gab es für den ersten Fang des Tages

160 EP dafür, dass es ein Curveball war

400 EP dafür, dass der Fang mit dem ersten Wurf klappte

Und, ganz wichtig: Ganze 48.000 EP kassierte der Trainer dafür, dass der Serienbonus griff. Den gibt es für den ersten Fang am siebten Tag, wenn man auch die sechs Tage zuvor jeweils mindestens ein Pokémon gefangen hat.

Gemeinsam mit den 8.000 EP für fabelhafte Würfe ergaben sich letztlich die 71.360 EP. Hier passte einfach alles zusammen: Der starke Wurf, ein neues Pokémon, das auch direkt im Ball blieb und der Umstand, dass der siebte Tag hintereinander erreicht war.

Übrigens: Aktuell sollte man nicht nur wegen der EP auf fabelhafte Würfe achten, sondern auch für den zweiten Meisterball.

Geht da noch mehr? Allein so sind es bereits jede Menge EP, die sich durch den Wurf ergeben. Tatsächlich wäre theoretisch aber noch mehr drin gewesen. Denn es gibt beispielsweise für eine aktive Mega-Entwicklung vom selben Typen Extra-EP beim Fangen.

Eine andere Möglichkeit wäre es gewesen, im AR-Modus das Monster zu fangen – das bringt ebenfalls nochmal Extra-EP, wenn man es richtig macht. Schafft man es, sich an ein Pokémon im AR-Modus anzuschleichen, ohne dass es einen bemerkt und schnappt es dann, bekommt man den Expert-Handler-Bonus , der auch nochmal ein paar EP bringt.

Genau das gelang übrigens einem Trainer bereits 2021 – und der holte damit noch mehr EP für einen einzigen Wurf.