Pokémon GO: Morgen startet Event „Paldea-Abenteuer“ mit neuen Monstern – Alle Spawns & Boni

In Pokémon GO startet morgen das Event Paldea-Abenteuer , was euch jede Menge Spawns und Boni bringt. Dabei werden auch neue Monster zu finden sein. Welche das sind und was euch außerdem erwartet, haben wir von MeinMMO für euch zusammengefasst.

Um welches Event geht es? In der neuen Season Reichlich Abenteuer geht es für die Trainer von Pokémon GO in die Paldea-Region. Den Anfang macht hierbei das Event Paldea-Abenteuer , das am 05. September startet.

Bei diesem könnt ihr euch auf jede Menge Spawns aus der entsprechenden Region freuen, weshalb es einige neue Monster geben wird. Und auch den einen oder anderen Bonus wird es in den kommenden Tagen geben. Auf welche Inhalte ihr euch freuen könnt und welchen besonderen Hyperbonus ihr für das Event erspielt habt, zeigen wir euch nachfolgend.

Wann läuft das Event? Das Paldea-Abenteuer startet am 05. September 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und wird bis 10. September 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv sein.

Alle neuen Monster und Spawns zum Paldea-Event

Welche neuen Monster gibt es? Im Mittelpunkt des Paldea-Events werden Monster aus der Paldea-Region stehen. So könnt ihr erstmals auf die drei Starter-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks treffen, die ihr entsprechend weiterentwickeln könnt. Darüber hinaus wird es mit Ferkuli auch das erste mögliche Shiny aus dieser Region geben.

Alle Spawns: Vor allem in der Wildnis könnt ihr auf die erste Entwicklungsstufe der neuen Paldea-Monster treffen. Aber auch altbekannte Pokémon können in den kommenden Tagen in der Wildnis gefangen werden, die mit etwas Glück sogar als Shiny (*) auftauchen werden. Haltet nach folgenden Ausschau:

Hoppspross*

Hunduster*

Bamelin*

Dartiri*

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Alle Pokémon in Raids: Auch die Raids werden anlässlich des Events wieder angepasst. Da ihr euch zum GO Fest 2023 einen besonderen Hyperbonus erspielt habt, werdet ihr in den kommenden Tagen eine Reihe von Icognito in den Raids finden.

Das ist eure Chance, euren PokéDex entsprechend zu vervollständigen und mit etwas Glück sogar einem Shiny zu begegnen. Folgende Monster könnt ihr in den Raids treffen:

Raids Pokémon Level-1-Raids Icognito A*

Icognito D*

Icognito E*

Icognito L*

Icognito P* Level-3-Raids Machomei

Camerupt

Metagross

Tortunator* Level-5-Raids bis 08. September:

Katagami (Nordhalbkugel)

Kaguron (Südhalbkugel)



ab 08. September:

Katagami (Südhalbkugel)

Kaguron (Nordhalbkugel) Mega-Raids Mega-Voltenso* Pokémon mit einem (*) können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden

Besondere 7-km-Eier: Während des Events wird es darüber hinaus auch wieder besondere 7-km-Eier geben, die ihr aus Geschenken eurer Freunde erhaltet. In diesen werdet ihr ebenfalls auf die neuen Paldea-Pokémon treffen:

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Warum ihr in den kommenden Wochen außerdem eure Geschenke öffnen solltet, erklären wir im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: 300.000 EP für beste Freunde – So holt ihr jetzt das meiste aus den Geschenken von Max Handwerk

Alle Boni zum Paldea-Abenteuer

Zum Event Paldea-Abenteuer werdet ihr auch wieder von einigen Boni profitieren können. Einen Teil von ihnen, wie etwa eine befristete Forschung oder die Fang-Boni, habt ihr euch durch den Hyperbonus zum GO Fest erspielt. Folgende Boni erwarten euch:

4-fache EP beim Fangen

4-facher Sternenstaub beim Fangen

Goldene PokéStops auch ohne goldene Lockmodule Gierspenst in Wanderform taucht nur mit goldenem Lockmodul auf

Höhere Shiny-Chance bei Hoppspross, Hunduster, Bamelin und Dartiri

Spezialforschung Reichlich Abenteuer mit Wahl eines Starter-Pokémon kann bis 01. Dezember 2023 um 09:59 Uhr abgeholt werden

mit Wahl eines Starter-Pokémon Befristete Forschung zu Ferkuli

Sammler-Herausforderung zur Paldea-Region Belohnung: Sternenstaub und Begegnungen mit Ferkuli

Feldforschungen Begegnungen mit Felori, Krokel, Kwaks und Ferkuli*

Showcases mit Ferkuli

Neue Avatar-Artikel Paldea-Set Paldea-Rucksack Paldea-Sandalen



Aussicht auf den 2. Teil vom Hyperbonus

Was erwartet euch noch? Doch das war noch nicht alles rund um die Paldea-Region. Bevor das Paldea-Abenteuer am 10. September zu Ende geht, startet ihr bereits in ein weiteres Paldea-Event, das ihr euch als Hyperbonus zum GO Fest erspielt habt.

Unter dem Namen Hyperbonus: Paldea kommen weitere neue Monster und Boni ins Spiel. Die bisherigen vom Paldea-Abenteuer bleiben währenddessen bestehen.

Wann läuft das Event? Der Hyperbonus: Paldea startet am 10. September 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und ist bis zum 15. September 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Alle neuen Inhalte zum Hyperbonus: Paldea-Event

Welche neuen Monster kommen dazu? Neben den Pokémon, die es schon zum Paldea-Abenteuer geben wird, erwarten euch zum Hyperbonus-Event folgende neuen Monster im Spiel:

Micrick mit seiner Weiterentwicklung Lextremo

Pamo mit seinen Weiterentwicklungen Pamamo und Pamomamo

Adeborn*

Frospino mit seinen Weiterentwicklungen Cryospino und Espinodon

Besonders Frospino ist wegen seiner Weiterentwicklung schon jetzt bei den Trainern beliebt. Darüber hinaus wechseln die Raid-Bosse der Stufe 3 zu Tortunator*, Axantor* und Adeborn*. Das ist also eure Chance, euch endlich wieder ein Axantor zu sichern.

Gibt es neue Boni? Ja, ihr könnt dann auch wieder den einen oder anderen zusätzlichen Bonus erhalten. Folgendes erwartet euch neben den Boni zum Paldea-Abenteuer:

Verschiedene Showcases Micrick: 10. September bis 13. September Pamo: 14. September bis 15. September

Feldforschungen mit Pamo

Befristete Forschung: Gib dir ‘nen Ruck für etwa 5 Euro im Ingame-Shop Begegnungen mit Pamo Pamo-Rucksack für den Avatar 3x Sonderbonbons 1x Brutmaschine 10x silberne Sananabeeren 921x Sternenstaub 9.210 EP

für etwa 5 Euro im Ingame-Shop

Wie gefallen euch die Inhalte rund um die Paldea-Region? Welches Monster ist euer Favorit? Und auf welchen Bonus freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO noch einiges los. Wir zeigen euch alle Events im September und welche sich besonders lohnen.