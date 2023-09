Pokémon GO: Spezialforschung „Ein Paldea-Abenteuer“ – Alle Wege, Aufgaben und Belohnungen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Hier muss also darauf gewartet werden, bis die ersten Spieler die vorherige Seite gelöst haben und somit die nachfolgenden Aufgaben im Spiel sehen können. Sobald diese bekannt sind, werden wir sie an dieser Stelle für euch ergänzen.

Um welche Forschung geht es? In Pokémon GO läuft ab heute, den 05. September 2023, das Event Ein Paldea-Abenteuer . Dieses bringt euch nicht nur eine Reihe neuer Pokémon, sondern auch eine gleichnamige neue Spezialforschung.

In Pokémon GO könnt ihr jetzt die Spezialforschung Ein Paldea-Abenteuer erhalten. Bei dieser wird es wieder verschiedene Wege geben. Welche das sind und über welche Belohnungen ihr euch freuen könnt, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst.

