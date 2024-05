In Pokémon GO ist der letzte Teil des großen Updates erschienen. Die neue Kamera-Funktion stellen wir euch hier vor.

Was ist das für ein Update? Das große Rediscover-Update umfasst insgesamt vier Teile, die nun alle in Pokémon GO erschienen sind.

Der erste Teil war das kritisierte Avatar-Update

Der hingegen positiv aufgenommene zweite Teil brachte die Biome

Damit kam auch Teil 3, das Rediscover-Kanto-Event

Und nun, zum Schluss: Der Teil mit dem Namen Entdeckt die Realität aufs Neue

Was ist Entdeckt die Realität aufs Neue ? Hier wurde der Augmented-Reality-Aspekt von Pokémon GO nochmal überarbeitet. Effektiv geht es dabei um das Schnappschuss-Feature eurer Kamera, bei dem ihr jetzt mehr Funktionen bekommt.

Diese Funktionen stellen wir euch unten vor.

Wie funktioniert das neue Schnappschussfeature in Pokémon GO?

So klappt es: Wählt in der Item-Übersicht die Kamera oder klickt auf das Kamera-Symbol bei euren Pokémon. Mittlerweile gibt es außerdem noch einen direkten Kamera-Button im Hauptmenü von Pokémon GO.

Wenn ihr nun in die Kamera wechselt, könnt ihr bis zu drei Pokémon in der echten Welt platzieren, anstatt nur einem wie zuvor. Das Spiel schlägt euch im neuen Schnappschuss-Menü auch gleich thematische Kombinationen vor, die ihr beispielsweise ausprobieren könnt.

Ihr könnt eine Vorauswahl nutzen oder selbst wählen

Ihr könnt aber auch eine eigen Auswahl treffen.

Im Kameramodus werden euch unten dann die Pokémon angezeigt, die ihr im Bild platzieren könnt. Ihr habt dabei auch die Möglichkeit, fliegende Pokémon in der Luft zu platzieren.

Landen Pokémon nicht da, wo ihr sie haben wollt, könnt ihr sie in den Ball zurückrufen und nochmal neu platzieren. Zudem gibt es ein paar Funktionen, die ihr für eure Bilder nutzen könnt:

Mit dem Spielzeug könnt ihr eure Pokémon ausrichten

Ihr könnt ein Spielzeug verwenden, um eure Pokémon in eure Richtung schauen zu lassen – oder woanders hin.

Eure Pokémon können über einen entsprechenden Button auf Kommando lächeln oder Aktionen ausführen.

Die erstellten Fotos könnt ihr außerdem mit Stickern bearbeiten.

Das solltet ihr beachten: Das Reality Blending , das Pokémon GO für die Schnappschüsse nutzt, funktioniert nicht immer fehlerfrei. Da kann es sein, dass eure Monster unglücklich abgeschnitten werden. In dem Fall könnt ihr aber die entsprechende Option im Schnappschussmodus ausschalten.

Das große Rediscover-Update sollte mit dem vierten Teil nun abgeschlossen sein. Was haltet ihr insgesamt von den Neuerungen im Spiel? Werdet ihr die Schnappschüsse nutzen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was ansonsten in Sachen Terminen ansteht: Schaut bei den Events im Mai 2024 von Pokémon GO vorbei.