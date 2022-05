Pokémon GO: Kapu-Kime besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

In diesem Raid-Guide findet ihr die 20 besten Konter gegen Kapu-Kime in Pokémon GO. Wir von MeinMMO zeigen euch dabei die besten Angreifer und ihre jeweiligen Movesets, damit ihr den Raid-Boss schnell besiegen könnt.

Was ist Kapu-Kime für ein Pokémon? Bei Kapu-Kime handelt es sich um den Schutzpatron der Alola-Insel Poni. Das legendäre Pokémon besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen und gehört zu den Typen Wasser und Fee.

Wann kann man Kapu-Kime bekommen? Kapu-Kime ist im Zeitraum vom 10. Mai 2022 bis 01. Juni 2022 in den Level-5-Raids in Pokémon GO zu finden.

Kapu-Kime im Raid besiegen – Die 20 besten Konter

Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Donnerblitz Zarude mit Rankenhieb und Blattgeißel Crypto-Tangoloss mit Rankenhieb und Blattgeißel Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Crypto-Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue Crypto-Kokowei mit Kugelsaat und Solarstrahl Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Sarzenia mit Säure und Laubklinge Roserade mit Gifthieb und Strauchler

Schwächen von Kapu-Kime: Da Kapu-Kime zum Typen Wasser und Fee gehört, hat es eine Schwäche gegen Gift-, Pflanzen- und Elektro-Angriffe. Ihr solltet im Raid also vor allem auf diese Typen setzen, um das legendäre Pokémon schnell in die Knie zu zwingen.

Gibt es Shiny Kapu-Kime? Nein, die schillernde Form von Kapu-Kime wird vorerst nicht in Pokémon GO zu fangen sein.

Wie viele Trainer benötigt ihr? Mit den Top-Angreifern in eurem Team und einem hohen Trainer-Level (Level 40+) könnt ihr Kapu-Kime bereits zu dritt besiegen. Wir empfehlen euch jedoch noch den einen oder anderen Trainer mehr mitzunehmen.