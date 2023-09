Die Befristete Forschung zum Paldea-Abenteuer in Pokémon GO wurde bereits gelöst. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht.

Was ist das für eine Forschung? Heute, am 5. September, startet in Pokémon GO das Event „Paldea-Abenteuer“. Das bringt neue Pokémon aus der Paldea-Region für euch ins Spiel. An vielen Orten trefft ihr ganz neue Pokémon, darunter auch Ferkuli. Ferkuli feiert sein Debüt und kommt direkt mit einer Shiny-Chance ins Spiel.

Dazu gibt es eine Befristete Forschung, die euch Begegnungen mit Ferkuli beschert. Wir zeigen euch die Forschung mit allen Quests und Belohnungen.

Ferkulis Abenteuer 1/1

Aufgabe Belohnung Fange 9 Pokémon Begegnung mit Ferkuli* Fange 1 Pokémon Begegnung mit Ferkuli* Fange 5 Pokémon Begegnung mit Ferkuli* Nutze 9 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Ferkuli* Verschicke 9 Geschenke an Freunde Begegnung mit Ferkuli* Mit dem Stern (*) markieren wir, dass ihr Ferkuli als Shiny treffen könnt

Abschluss-Belohnung: Wenn ihr alle 5 Aufgaben erledigt und euch die Begegnungen mit Ferkuli abgeholt habt, dann erhaltet ihr eine zusätzliche Begegnung mit Ferkuli, 900 Sternenstaub und 900 EP dazu.

Fragrunz – Männlich (links) und Weiblich (rechts)

Für 50 Ferkuli-Bonbons könnt ihr ein Exemplar zu Fragrunz weiterentwickeln. Die Optik von Fragrunz unterscheidet sich je nachdem, ob ihr ein männliches oder ein weibliches Exemplar besitzt.

Nach einem Kapitel ist die Befristete Forschung bereits abgeschlossen und erledigt. Es handelt sich um eine kurze Forschung mit einfachen Aufgaben, die ihr schnell fertigstellen oder nebenbei lösen könnt. Und wer sich fragt, warum man 9, 1 und 5 Pokémon fangen soll: Der PokéDex-Eintrag von Ferkuli ist die Zahl 915.

In den nächsten Tagen erwarten euch noch viele weitere spannende Termine, an denen ihr teilnehmen könnt. Eine Übersicht mit allen Events im September 2023 bei Pokémon GO haben wir für euch auf MeinMMO bereitgestellt.