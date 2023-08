Pokémon GO: Events im September 2023 – Alle Termine und Boni

Alle Events im September 2023 in Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Termine und bekannten Details und verraten euch außerdem, welche sich davon am meisten lohnen.

Was sind das für Termine? Jeden Monat erwarten euch in Pokémon GO verschiedene Themen-Events, Rampenlicht-Stunden, Raids und andere Termine. Zu Beginn eines Monats werden die Termine für den kommenden Zeitraum bekanntgegeben.

Wir zeigen euch in unserer Übersicht alle Termine, damit ihr keinen davon verpasst. Unseren Artikel aktualisieren wir für euch, sobald es neue Daten gibt. Damit seid ihr immer bestens informiert.

Alle Events im September 2023 in der Übersicht

Welche Events kommen? In den nächsten Wochen erwarten euch einige Themen-Events. Der August endete mit dem großen globalen GO Fest 2023. Im September starten “Ein Paldea-Abenteuer”, “Das Psycho-Spektakel” und das Event “Nichts wie raus”. Dazu starten vier Rampenlicht- und vier Raid-Stunden.

Zu einigen Events hat Niantic bisher noch keine weiteren Informationen verraten. Sobald es Details dazu gibt, könnt ihr bei uns auf MeinMMO darüber lesen.

Datum Event 1. September um 10:00 Uhr bis

1. Dezember um 10:00 Uhr Jahreszeit “Reichlich Abenteuer” 1. September bis 8. September 5er-Raids mit Katagami (Nordhalbkugel) und Kaguron (Südhalbkugel) 1. September bis 8. September PvP: Superliga + Element-Cup-Remix – Mini-Edition 1. September bis 16. September Mega-Raids mit Mega-Voltenso 2. September Community Day Classic mit Glumanda 2. September PokéStop-Showcase mit Glumanda und Glurak 5. September Rampenlicht-Stunde mit Felino und Entwicklungs-EP 5. September bis 9. September PokéStop-Showcase mit Ferkuli 5. September bis 10. September Event: Ein Paldea-Abenteuer 5. September bis 1. Dezember Spezialforschung “Reichlich Abenteuer” 6. September Raid-Stunde mit Katagami und Kaguron 8. September bis 15. September PvP: Hyperliga + Element-Cup-Remix – Mini-Edition 8. September bis 16. September 5er-Raids mit Katagami (Jetzt Südhalbkugel) und Kaguron (Jetzt Nordhalbkugel) 10. September bis 15. September Hyperbonus: Paldea 10. September bis 13. September PokéStop-Showcase: Micrick 12. September Rampenlicht-Stunde mit Menki und Fang-Bonbons 13. September Raid-Stunde mit Katagami und Kaguron 14. September bis 15. September PokéStop-Showcase mit Pamo 15. September bis 22. September PvP: Meisterliga + Psycho-Cup – Edition: Superliga 16. September bis 23. September 5er-Raids mit Genesect (Flammenmodul) 16. September bis 6. Oktober Mega-Raids mit Mega-Guardevoir 17. September Event: Forschungstag mit Myrapla 17. September PokéStop-Showcase mit Myrapla 19. September Rampenlicht-Stunde mit Girafarig und Fang-EP 20. September bis 24. September Event: Psycho-Spektakel 20. September Raid-Stunde mit Genesect (Flammenmodul) 20. September bis 22. September PokéStop-Showcase mit Spoink 22. September bis 29. September PvP: Superliga + Psycho-Cup – Edition: Superliga 23. September Community Day mit bisher unbekanntem Pokémon (Vermutlich Akkup oder Mabula, denn das PokéStop-Showcase am gleichen Tag läuft mit den Entwicklungen) 23. September PokéStop-Showcase mit Mabula und Donarion 23. September bis 6. Oktober 5er-Raids mit Raikou, Entei und Suicune 26. September Rampenlicht-Stunde mit Fukano und Fang-Sternenstaub 27. September bis 2. Oktober Event: Nichts wie raus 27. September Raid-Stunde mit Raikou, Entei und Suicune 27. September bis 29. September PokéStop-Showcase mit Fukano und Hisui-Fukano 29. September bis 6. Oktober PvP: Hyperliga + Sonnenschein-Cup – Edition: Superliga 30. September Event: Azurill-Schlüpftag

Welche Events lohnen sich besonders?

Welche lohnen sich? Einige der angekündigten Events im September könnten sich besonders für euch lohnen. Wir zeigen euch hier die, bei denen wir euch eine Teilnahme empfehlen:

Ab dem 5. September läuft das Event “Ein Paldea-Abenteuer” mit Hyperbonus, das euch viele neue Pokémon bringt, die ihr fangen könnt. Das Event können wir euch empfehlen, wenn ihr eure Sammlung komplettieren wollt.

Ab dem 10. September folgt der zweite Teil des starken Hyperbonus, der euch auch neue Pokémon und zusätzlich Boni wie Icognito-Spawns, eine Befristete Forschung, mehr EP und Sternenstaub bringt. Das solltet ihr unbedingt ausnutzen.

Sobald wir mehr Boni kennen, können wir euch weitere Events empfehlen.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die Events im September? Habt ihr schon Termine entdeckt, die ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Dieser seltene Shiny-Fang beeindruckt die Community: Die Chance ist 1:125.000