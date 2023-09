Pokémon GO enthüllt Community Day im September mit Mabula und starkem EP-Bonus

In Pokémon GO erwartet euch im September 2023 ein Community Day mit dem Käfer-Pokémon Mabula. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das Event läuft und welche Inhalte euch an diesem Tag erwarten.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO wird jeden Monat ein sogenannter Community Day veranstaltet, bei dem ein ausgewähltes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird und besonders häufig spawnt. Und auch die Shiny-Chance ist für dieses Pokémon während des Events erhöht.

Auch im September wird es wieder ein solches Event geben, bei dem ihr auf das Käfer-Pokémon Mabula treffen könnt. Begleitet wird das kleine Larven-Pokémon dabei wieder von verschiedenen Boni. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft der Community Day? Der Community Day mit Mabula läuft am Samstag, dem 23. September 2023, in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr. Er ist somit nach dem Community Classic mit Glumanda der zweite in der aktuellen Season Reichlich Abenteuer .

Alle Boni zum Community Day mit Mabula

Welche Boni gibt es? Während des Community Days mit Mabula erwarten euch nicht nur zahlreiche Spawns, sondern auch einige Boni. Dabei könnt ihr euch besonders über jede Menge EP freuen. Die meisten Boni sind ausschließlich im Event-Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr aktiv, aber es wird auch wieder Inhalte geben, die ihr länger nutzen könnt.

Folgende Boni wird es zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr geben:

3-fache EP beim Fangen

doppelte Bonbons beim Fangen

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden

Überraschungen aus Schnappschüssen

PokéStop-Showcases mit Mabula und Donarion

Event-Feldforschungen zu Mabula

Event-Sticker aus Geschenken und PokéStops

Diese Boni könnt ihr auch über das Event hinaus bis 22:00 Uhr Ortszeit nutzen:

ein weiterer Spezialtausch, also maximal 2 an diesem Tag

halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Befristete Forschung zu Mabula Belohnung: Magnet-Lockmodul



Exklusive Attacke: Neben den zahlreichen Boni, bringt euch das Event auch wieder eine exklusive Sofort-Attacke, wenn ihr Akkup, die erste Weiterentwicklung von Mabula, zu Donarion weiterentwickelt. Auf diesem Weg kann sich Darion die Elektro-Attacke Voltwechsel sichern, die folgenden Schaden macht:

Trainer-Kämpfe: 12 Schaden

Raids & Arenakämpfe: 14 Schaden

Inhalte im Shop: Im Ingame-Shop sowie teilweise auch im Web-Shop von Pokémon GO können außerdem wieder ausgewählte Event-Inhalte kostenpflichtig erworben werden:

Spezialforschung Community Day: Mabula rasa rund um Mabula für etwa 1 Euro

rund um Mabula für etwa 1 Euro Event-Sticker zu Mabula

Community-Day-Hyperbox

Gibt es Shiny-Mabula? Ja, Mabula kann erstmals auch als Shiny im Spiel gefangen werden. Ihr erkennt es an einem roten Körper. Aufgrund einer erhöhten Shiny-Rate stehen eure Chancen an diesem Tag besonders gut, dem einen oder anderen Exemplar zu begegnen. Wie die neuen Shinys aussehen, seht ihr im nachfolgenden Reddit-Beitrag von TopAssistance2:

Besondere Level-4-Raids

Was sind das für Raids? Wie ihr das bereits von anderen Community Days kennt, wird es im Anschluss an den eigentlichen Community Day mit Mabula auch wieder spezielle Level-4-Raids geben. Bei diesen könnt ihr auf Akkup treffen.

Wann laufen die Raids? Die Raids laufen am 23. September in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Was ist an den Raids besonders? Im Gegensatz zu den meisten anderen Raids, könnt ihr diese nur vor Ort spielen. Dafür werdet ihr jedoch nach dem Sieg mit weiteren Mabula-Spawns belohnt, die für 30 Minuten rund um die Arena auftauchen. Diese Spawns haben ebenfalls eine erhöhte Shiny-Chance.

Welche Inhalte lohnen sich besonders? Besonders interessant ist an diesem Tag der EP-Bonus beim Fangen. Wer auf dem Weg zu Level 50 ist, der sollte sich diesen auf keinen Fall entgehen lassen. Und auch Shiny-Jäger kommen an diesem Tag voll auf ihre Kosten, da Mabula sein Shiny-Debüt geben wird.

Darüber hinaus besitzt Mabula mit Donarion eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Aus diesem Grund solltet ihr euch ein starkes Exemplar sichern. Den Bonbon-Bonus beschert euch zudem ausreichende Süßigkeiten, um euer Monster auch hochleveln zu können.

Wie gefallen euch die Inhalte zum Community Day mit Mabula? Welchen Bonus wollt ihr auf jeden Fall nutzen? Und auf welches Pokémon hofft ihr im nächsten C-Day? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

