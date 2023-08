Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Trainer spielt Pokémon GO in der Antarktis – Wie geht das überhaupt?

Spieler in Pokémon GO nutzen Exploit bei Routen und kriegen dafür jetzt fette Strafen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Das ist in Pokémon GO los: Die neue Jahreszeit Reichlich Abenteuer folgt auf die Season Verborgene Edelsteine , die am 01. September endet. Und wenige Tage später kommt der Hyperbonus ins Spiel, den Spieler sich beim GO Fest verdient haben.

Pokémon GO startet in die Paldea-Region und lässt eine Reihe Monster debütieren. Wir fassen den starken Hyperbonus zusammen.

Insert

You are going to send email to