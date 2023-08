Ich habe 15 Shinys zum Pokémon GO Fest 2023 gefangen und ihr?

In Pokémon GO lief am Wochenende das große globale GO Fest, bei dem ihr jede Menge Monster fangen konntet. Da durften natürlich auch die Shinys nicht fehlen. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi zeigt euch, welche Shinys sie gefangen hat und wir wollen von euch wissen, wie groß eure Ausbeute war.

Um welches Event geht es? Am Wochenende lief eines der größten Events des Jahres in Pokémon GO: Das globale GO Fest. Von überall auf der Welt konnte man mit und ohne Ticket daran teilnehmen und auf jede Menge Monster treffen.

Doch vor allem die schillernden Exemplare spielen für viele Trainer an solchen Tagen eine wichtige Rolle, weshalb einige sich gezielt auf Shiny-Jagd begeben. Auch ich hatte mir zum Ziel gesetzt, nach meiner anfänglichen Shiny-Pleite am Samstag, am Sonntag nochmal aufzuholen.

Welche Shinys ich am Ende gefangen habe und wie zufrieden ich darüber bin, verrate ich euch am Ende des Artikels. Zuvor wollen wir wissen, wie viele Shinys ihr an den beiden Tagen gefangen habt.

Wie viele Shinys habt ihr gefangen?

Was ist an Shinys so besonders? Zu den begehrtesten Pokémon im Spiel gehören die sogenannten Shinys. Diese unterscheiden sich in der Regel optisch von ihrer normalen Form und sind im Spiel für gewöhnlich nicht so leicht zu finden. Das macht sie besonders und viele Spieler sammeln sie deshalb.

Manche von ihnen sehen dabei besonders schön aus. Hier zeige ich euch, welche Shinys mir in Pokémon GO am besten gefallen.

Wie viele Shinys konntet ihr ergattern? Zum GO Fest konntet ihr in der Wildnis und in Raids auch ohne Ticket auf jede Menge Pokémon treffen, von denen die meisten eine schillernde Form besitzen. Darüber hinaus feierten Monster wie Kommandutan, Viscora oder auch die beiden Schalellos ihr Shiny-Debüt im Spiel.

Hinzu kam eine erhöhte Shiny-Chance für Ticket-Inhaber, die vor allem Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen ließ. Viele Spieler teilten in den sozialen Netzwerken bereits stolz ihre Fänge. Doch wie viele Shinys konntet ihr an den beiden Event-Tagen ergattern? Stimmt doch in unserer nachfolgenden Umfrage ab und verratet uns in den Kommentaren, über welches ihr euch am meisten freut.

Steigende Shiny-Quote mit Ende des Events

Wie viele Shinys habe ich gefangen? Auch ich wollte an den beiden Event-Tagen unbedingt Shinys fangen. Dabei hatte ich es besonders auf ein schillerndes Rayquaza sowie die neuen Shinys abgesehen. Da ich am Wochenende allerdings gearbeitet habe und euch in unserem Live-Ticker zum GO Fest an beiden Tagen auf dem Laufenden hielt, gestaltete sich die Shiny-Jagd etwas schwieriger.

Ich sammelte also die meiste Zeit von meinem Schreibtisch aus. Wer bereits den Live-Ticker verfolgt hat, der weiß, dass der Samstag für mich mit lediglich 5 Shinys ziemlich ernüchternd war. Doch der Sonntag konnte in Bezug auf Shinys bei mir nochmal punkten. An diesem ist die Shiny-Quote mit Ende des Events irgendwie immer besser geworden und ich habe weitere 10 Shinys fangen können. Somit komme ich auf ganze 15 Stück.

Alle Shinys, die ich ergattern konnte, seht ihr in nachfolgender Bilder-Galerie:

Wie zufrieden bin ich damit? Ich bin mit meiner Ausbeute sehr zufrieden, besonders weil ich die meiste Zeit vom Schreibtisch aus gespielt habe. Vor allem freue ich mich dabei über mein Shiny-Rayquaza, was wohl das Highlight des Events für mich war. Aber auch mein niedliches Mini-Schlurp sowie das Shiny-Schalellos gehören zu meinen Favoriten des Events.

Wie zufrieden seid ihr mit eurer Shiny-Ausbeute? Hattet ihr auf mehr schillernde Pokémon gehofft? Oder war die Quote für euch genau richtig? Und welches eurer neuen Shinys ist euer Favorit? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wie mir das GO Fest in diesem Jahr gefallen hat und was ich mir bei dem Event für die Zukunft wünsche, lest ihr hier:

