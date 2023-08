Pokémon GO: Das GO Fest war richtig stark, machte aber einen großen Fehler

In Pokémon GO ist das große globale GO Fest inzwischen vorüber. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi fand es zwar richtig stark, findet aber auch, dass ein großer Fehler gemacht wurde. Welcher das ist, hat sie euch nachfolgend zusammengefasst.

Um welches Event geht es? In den letzten beiden Tagen fand in Pokémon GO das Event des Jahres statt: das globale GO Fest. Seit Monaten haben Trainer auf dieses Wochenende hingefiebert und nun ist es auch schon wieder vorbei.

Auch ich hab es mir nicht nehmen lassen und war das ganze Wochenende im Spiel aktiv. Während ich nebenbei für euch Artikel geschrieben und euch über unseren Live-Ticker mit den neuesten Informationen zum Event versorgt habe, versuchte ich fleißig Monster zu fangen, Raids zu machen und Aufgaben zu lösen.

Auch wenn das Event für mich jede Menge Highlights bereit hielt, bin ich doch der Meinung: Das geht noch besser . Warum ich das denke und was aus meiner Sicht der größte Knackpunkt war, erkläre ich euch nachfolgend.

Starke Inhalte, aber falsch verteilt

GO Fest glänzte mit starken Inhalten: Zunächst muss man sagen, dass das GO Fest in diesem Jahr wieder für jede Menge interessante und vor allem starke Inhalte gesorgt hat. So konnten vor allem auch Spieler ohne Ticket den größten Teil des Events, insbesondere die Spawns, nutzen.

Für Ticket-Inhaber gab es darüber hinaus noch den einen oder anderen zusätzlichen Spawn aus dem Rauch sowie einige Boni. Dabei habe ich mich besonders über die exklusiven Spawns von Gladiantri sowie Venuflibis und Pachirisu gefreut. Die letzten beiden haben mir aufgrund ihrer regionalen Herkunft noch in meiner Sammlung gefehlt.

Aber auch Skaraborn, Praktibalk und Kaumalat sowie die ganzen neuen Shinys haben mein Interesse geweckt. Hinzu kamen für Ticket-Inhaber am ersten Event-Tag jede Menge Herausforderungen. Heute feierte schließlich noch Mega-Rayquaza sein Debüt im Spiel, was ich ebenfalls nicht verpassen wollte. So gehörte vor allem der Fang eines schillernden Rayquazas zu meinen Highlights des Events.

Doch das Event hatte für mich trotz der vielen coolen Inhalte auch einen großen Fehler.

Darum machte Pokémon GO aus meiner Sicht einen großen Fehler

Zu viele Inhalte am Samstag: Trotz der zahlreichen Angebote im Spiel, finde ich, dass die Inhalte nicht gut verteilt waren. Während ich am Samstag das Gefühl hatte, mit Spawns, Raids und Boni überladen zu werden und dadurch teilweise gar nicht wusste, was ich zuerst machen sollte, herrschte am Sonntag fast gähnende Leere.

So fühlte ich mich am ersten Event-Tag regelrecht durch die Inhalte getrieben. Ständig begann ein neues Habitat, es tauchten dadurch spezielle Spawns aus dem Rauch und in der Wildnis auf. Die Forschungsaufgaben änderten sich. Man sollte globale Herausforderungen bestreiten, um einen Hyperbonus zu erspielen, gleichzeitig aber auch Mega-Energie für Diancie sammeln und musste auch noch rechtzeitig die Sammler-Herausforderungen für jedes Habitat abschließen.

Auch wenn hierbei sicher der Fakt dazukommt, dass ich an diesem Tag parallel gearbeitet habe und mich somit nicht ausschließlich auf das Spiel konzentrieren konnte, war der Tag für mich einfach nur überladen.

Keine Boni am Sonntag: Am heutigen Sonntag spawnten die Monster des gestrigen Tages hingegen alle ohne Habitate wild. Das ist zwar einerseits schön, weil man ohne zeitliche Begrenzung alle Monster noch einmal finden und so auch nochmal auf Shiny-Jagd gehen kann, allerdings wirkt es dadurch auch schnell öde, weil manche Pokémon doch häufiger auftauchten als andere.

Deshalb lag mein Fokus heute eher auf den Raids, was wohl den meisten Trainern so gegangen ist. Hier kommt dann das altbekannte Problem der fehlenden lokalen Communitys dazu. Wer diese nicht hat, ist schnell aufgeschmissen, denn allein wird das mit Mega-Rayquaza einfach nichts. Aufgrund der hohen Preise für die Fern-Raids war hier auch bei vielen nach ein paar Raids Schluss und man stand schließlich allein da.

Also setzte für mich in der zweiten Event-Hälfte des Tages fast gähnende Leere ein. Ich fing einfach nur noch ein paar wilde Pokémon und machte ein paar kleinere Raids, wie Relaxo oder Viscora, wo ich keine Hilfe brauchte. Besondere Anreize in Form von Boni, doch noch ein paar mehr Pokémon zu fangen, gab es nicht.

Was hätte zum GO Fest besser sein können?

Bessere Verteilung der Inhalte: Aus meiner Sicht sollten die Inhalte bei einem zweitägigen Event anders verteilt sein. So fand ich es echt schade, dass es am zweiten Tag nahezu keine Boni gab, da eben auch die globalen Herausforderungen fehlten. Auch die wechselnden Feldforschungen hatten am Vortag nochmal für Abwechslung gesorgt.

Ich würde mir deshalb wünschen, dass die Event-Inhalte auf die beiden Tage besser verteilt werden. So wäre es auch meiner Sicht auch denkbar gewesen, dass die Sammler-Herausforderungen bis zum Sonntag aktiv sind. Dadurch können auch Trainer, die am ersten Tag nicht so viel Zeit zum Spielen hatten, ihre Aufgaben noch lösen. Der erste Tag wäre dann auch weniger überladen.

Mehr Anreize am 2. Tag: Am zweiten Event-Tag sollte es außerdem mehr Anreize geben, um zu spielen. Das müssen nicht zwangsläufig Boni sein, aber eventuell wären auch nochmal zusätzliche Spawns oder auch in den kleineren Raids interessante Raid-Bosse eine Möglichkeit gewesen, den Sonntag aufzufrischen.

Mein Fazit: Abschließend kann ich also sagen, dass ich das GO Fest im Großen und Ganzen ein gelungenes Event fand. Die Inhalte waren richtig stark. Bei zukünftigen Events dieser Art würde ich mir jedoch eine bessere Verteilung der Spawns, Boni und Raids auf die beiden Event-Tage wünschen, damit diese nicht überladen oder langweilig sind. Eventuell sollte es dabei auch mehr Anreize am zweiten Event-Tag geben. Dennoch werde ich das GO Fest jederzeit wieder spielen.

Wie hat euch das diesjährige GO Fest gefallen? Fandet ihr es auch teilweise überladen und dann wieder schleppend? Oder war es genau richtig? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Bald stehen die nächsten Events in Pokémon GO an. Wir zeigen euch, welche Termine ihr euch im September, Oktober und November markieren solltet.