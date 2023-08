Pokémon GO: Alle neuen Shinys zum GO Fest 2023 im Überblick

Das große GO Fest in Pokémon GO startet in wenigen Tagen und bringt euch auch wieder neue Shinys. Welche das sind und wo ihr sie mit etwas Glück finden könnt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Am 26. und 27. August findet in Pokémon GO das große globale GO Fest 2023 statt. Bei diesem könnt ihr in insgesamt 16 Stunden wieder auf jede Menge Monster treffen, die in der Wildnis und in Raids auftauchen werden. Doch vor allem Shiny-Jäger können sich freuen, denn es wird wieder neue Shinys im Spiel geben.

Welche Monster es dann endlich in ihren schillernden Formen im Spiel gibt und wo ihr sie finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

11 neue Shinys zum globalen GO Fest 2023

Während des diesjährigen GO Fests könnt ihr euch über insgesamt 11 neue Shinys inklusive Weiterentwicklungen freuen. Die Mehrheit von ihnen wird in der Wildnis verfügbar sein, weshalb ihr diese auch ohne Ticket fangen könnt. Wie die neuen Monster aussehen und wo ihr sie bekommen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Schalellos & Gastrodon (Östliches & Westliches Meer)

Was sind das für Pokémon? Bei Schalellos handelt es sich um eines der regionalen Pokémon im Spiel. Während ihr Schalellos (Östliches Meer), also die blaue Variante, auch außerhalb dieses Events in unseren Breiten findet, müsst ihr euch zum Fangen vom rosa Schalellos (Westliches Meer) erst auf die Reise westlich von Großbritannien begeben. Sie lassen sich jeweils zu Gastrodon weiterentwickeln.

Wo findet man das Shiny? Beide werden zum Event ihr Shiny-Debüt im Spiel feiern und können mit etwas Glück auch ohne Ticket in der Wildnis gefangen werden. So spawnt Schalellos (Östliches Meer) am Samstag im Habitat Quarz-Terrarium und Schalellos (Westliches Meer) im Habitat Aquamarin-Küste . Am Sonntag sind sie dann ohne Habitat in der Wildnis unterwegs. Um Shiny-Gastrodon zu bekommen, müsst ihr eure schillernden Schalellos jeweils entwickeln.

Die schillernden Schalellos erkennt ihr an einem hellblauen Körper (Östliches Meer) und einem rötlichen Körper (Westliches Meer). Diese Farben werden auch in den jeweiligen Shiny-Formen bei Gastrodon fortgeführt.

Schalellos & Gastrodon östliches Meer (links) und Schalellos & Gastrodon westliches Meer (rechts) jeweils normal (oben) und als Shiny (unten)

Wattzapf & Voltula

Was sind das für Pokémon? Bei Wattzapf handelt es sich um ein Käfer- und Elektro-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation, dass sich zu Voltula weiterentwickeln kann. Genau wie Schalellos wird es erstmals in seiner schillernden Form zu finden sein.

Wo findet man das Shiny? Während des GO Fests findet ihr Wattzapf in der Wildnis. Am Samstag wird es dort im Habitat Pyrit-Sande unterwegs sein. Am Sonntag spawnt es dann noch einmal ohne ein spezielles Habitat. Es kann somit auch ohne Ticket gefunden werden. Um auch ein schillerndes Voltula in eurer Sammlung zu haben, müsst ihr euer Shiny-Wattzapf entwickeln.

Das schillernde Wattzapf erkennt ihr an seinem grünlichen Körper. Das abstehende Fell von Voltula ist in der Shiny-Variante hingegen etwas dunkler, als in der normalen Form.

Wattzapf und Voltula normal (oben) und als Shiny (unten)

Kommandutan

Was ist das für ein Pokémon? Auch das Normal- und Psycho-Pokémon Kommandutan aus der 7. Spiele-Generation feiert zum GO Fest sein Shiny-Debüt. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat dieses Monster jedoch nicht.

Wo findet man das Shiny? Kommandutan taucht für alle Spieler am Samstag im Habitat Malachit-Wildnis auf und wird auch am Sonntag noch einmal in der Wildnis spawnen. Mit etwas Glück trefft ihr auf sein schillerndes Exemplar, was einen rosafarbenen Körper hat.

Kommandutan normal (links) und als Shiny (rechts)

Viscora, Viscargot & Viscogon

Was sind das für Pokémon? Das Drachen-Pokémon Viscora und seine beiden Weiterentwicklungen Viscargot und Viscogon werden zum GO Fest ebenfalls das erste Mal in ihren schillernden Formen im Spiel verfügbar sein. Sie stammen aus der 6. Spiele-Generation.

Wo findet man das Shiny? Viscora wird am Samstag im Rahmen der Aquamarin-Küste für alle Trainer spawnen und am Sonntag noch einmal in der Wildnis auftauchen. Aber ihr habt bei diesem Pokémon noch eine weitere Chance einem Shiny zu begegnen, denn das kleine Monster taucht auch an beiden Tagen in den Level-1-Raids auf.

Wer sich auch Viscargot und Viscogon als Shiny sichern will, der muss ein Shiny-Viscora entsprechend entwickeln. Erkennen könnt ihr die schillernden Exemplare an einem gelblichen Körper und einem rötlichen Bauch.

Viscora, Viscargot und Viscogon normal (oben) und als Shiny (unten)

Icognito M

Was ist das für ein Pokémon? Ein Monster, dass zum GO Fest nicht fehlen darf, ist das Psycho-Pokémon Icognito in seinen verschiedenen Buchstaben-Formen. In diesem Jahr wird es erneut eine Auswahl verschiedener Buchstaben geben. Während es einige von ihnen bereits in der Vergangenheit als Shiny zu fangen gab, könnt ihr nun auch weltweit erstmals auf die schillernde Form von Icognito M treffen.

Wo findet man das Shiny? Icognito ist während des Events ausschließlich Ticketinhabern vorbehalten. So spawnen die verschiedenen Formen über alle Habitate hinweg aus dem Rauch. Mit etwas Glück könnt ihr dabei einem schillernden, blauen Icognito M begegnen.

Icognito M normal (links) und als Shiny (rechts)

Gibt es eine erhöhte Shiny-Chance? Die Chance auf Shinys wird nicht generell erhöht sein. Lediglich Ticketinhaber können sich laut Pokémon GO über eine erhöhte Chance freuen. Wie hoch diese aber genau sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

Wie gefallen euch die neuen Shinys, die ihr zum GO Fest fangen könnt? Werdet ihr auf Shiny-Jagd gehen? Oder habt ihr es eher auf andere Monster abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Welche Vorbereitungen ihr bis zum GO Fest noch treffen solltet, erfahrt ihr hier.