Pokémon GO zeigt Hyperbonus und 2 weitere Boni fürs GO Fest 2023

In Pokémon GO steht am Wochenende das GO Fest 2023 an. Nun wurden weitere Boni bekannt gegeben, die beim Event laufen sollen.

Neue Boni für das GO Fest: Wie Pokémon GO über den offiziellen Blog bekannt gab, können Spieler sich auf verschiedene Boni freuen. Zwei davon sind im Event aktiv, während der dritte, der Hyperbonus, erst später aktiviert wird.

Der ist beim globalen GO Fest am Wochenende dennoch wichtig, denn er muss erstmal freigeschaltet werden.

Das sind die 2 Extra-Boni im Event: Neben den bisher bekannten Inhalten des GO Fests gilt am Wochenende Folgendes:

Am Samstag läuft ein Feldforschungs-Bonus. Dadurch bekommt ihr zwischen 10:00 und 18:00 Uhr jede Stunde neue Feldforschungsaufgaben an PokéStops. Wenn ihr also plant, in einem Park den Tag zu spielen, könnt ihr auch regelmäßig von bereits gedrehten Stops neue Forschungen kriegen.

Der Bereit-Button für Raids: Diesen Button haben sich Spieler lange gewünscht, nun kommt er zum Einsatz. Drücken alle Spieler in der Lobby den Bereit-Button, springt der Timer auf 10 Sekunden, bis der Raid beginnt. Allerdings ist der erst verfügbar, sobald mindestens zwei Spieler in der Lobby sind.

Hyperbonus bringt neue Pokémon, muss beim GO Fest freigeschaltet werden

Das ist der Hyperbonus: Während des GO Fests laufen unterschiedliche Habitate mit globalen Herausforderungen. Die müssen Trainer auf der ganzen Welt gemeinsam bewältigen. Die bringen nicht nur einen Bonus für die Stunde, sondern auch den Hyperbonus: Ein spezielles Event.

Ganz enthüllt hat Niantic den Bonus noch nicht, er wird aber während eines Events stattfinden, das die Entwickler vorerst Ein ???-Abenteuer nennen.

Wann läuft Ein ???-Abenteuer ? Das Event findet vom 05. September bis zum 10. September statt.

Was bringt der Bonus? Wenn 20 globale Herausforderungen gemeistert werden, laufen während des ???-Events folgende Boni;:

Vierfache Fang-EP

Vierfacher Fang-Sternenstaub

5 noch geheime Raid-Bosse der Stufe 1, die auch als Shiny erscheinen können

Eine Befristete Forschung mit geheimer Begegnung, die auch Shiny sein kann

Zudem bringt der Bonus ein weiterer Event vom 10. bis 15. September. Da wird es dann Debüts für

ein noch geheimes Käfer-Pokémon

Ein Elektro-Pokémon

ein Flug-Pokémon

und ein Eis-Pokemon geben.

Was werden das für Monster? Welche das sind, ist derzeit noch unbekannt. Allerdings kündigte Pokémon GO an, das in der kommenden Season, ab September, Paldea-Pokémon auftauchen sollen.

Deshalb vermuten einige Trainer (via reddit), dass es sich bei den vier Debüts möglicherweise auch um Paldea-Pokémon handeln könnte. Bei den 1-Sterne-Raid-Bossen vermuten Trainer hingegen, dass es sich vermutlich um Icognito-Raids handeln könnte.

Begeisterung gibt es derweil für die vierfachen EP- und Staub-Boni, die nahezu eine ganze Woche lang halten. Das dürfte eine extrem gute Zeit werden, um zu leveln und den Sternenstaub-Vorrat aufzufüllen. Dementsprechend sollte man sich die Hyperbonus-Woche schonmal im Kalender vormerken – vorausgesetzt, er wird freigeschaltet.

Ihr wollt am GO Fest teilnehmen? Dann findet ihr hier 5 Tipps zur Vorbereitung auf das globale GO Fest.