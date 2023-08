Pokémon GO: 10 starke Monster zum GO Fest 2023, die ihr nicht verpassen solltet

In Pokémon GO läuft am Wochenende das große GO Fest, bei dem ihr auf einige starke Monster treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche sich davon besonders lohnen und verraten euch, wo ihr sie zum Event findet.

Um welche Monster geht es? Jedes Jahr findet in Pokémon GO ein riesiges GO Fest statt, dass sich über zwei Tage erstrecken wird. Bei diesem erhaltet ihr Zugang zu jeder Menge Spawns und Boni. Einige der Monster sind dabei ordentlich stark und können euer Team für Raids oder die GO Kampfliga bereichern.

Wir zeigen euch nachfolgend 10 starke Monster, die sich zum GO Fest 2023 besonders lohnen und wo ihr sie findet. Außerdem verraten wir euch jeweils, ob ihr sie mit oder auch ohne Ticket bekommen könnt. Die Reihenfolge der Auflistung orientiert sich an ihren Fundorten im Spiel.

Wann läuft das GO Fest? Das GO Fest läuft am 26. und 27. August 2023 jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Teilnehmen könnt ihr sowohl mit als auch ohne Ticket von überall auf der Welt.

1. Kaumalat

Kaumalat

Warum lohnt sich das Monster? Das Drachen- und Boden-Pokémon Kaumalat aus der 4. Spiele-Generation ist eines der Monster, dass ihr euch zum GO Fest schnappen solltet. Es besitzt mit Knakrack nämlich eine starke Weiterentwicklung, die über einen hohen Angriffswert verfügt.

So kann das Monster sowohl mit einem Moveset aus Drachenrute und Wutanfall als starkes Drachen-Pokémon, als auch als Boden-Angreifer mit einem Moveset aus Lehmschuss und Erdkräfte in Raids überzeugen. Damit gehört es dort zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Und auch in der GO Kampfliga sichert es sich mit einer Attacken-Kombination aus Lehmschuss, Wutanfall und Erdkräfte einen soliden 35. Platz bei der Meisterliga.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Während des GO Fests wird Kaumalat in der Wildnis spawnen und ist somit für alle Trainer, also auch ohne ein Ticket zu bekommen. Am Samstag findet ihr es im Rahmen des Habitats Pyrit-Sande . Am Sonntag wird es dann ohne ein bestimmtes Habitat wild zu finden sein.

Gibt es Shiny-Kaumalat? Ja, Kaumalat ist bereits als Shiny verfügbar und kann in seiner entsprechenden Form gefunden werden. Ihr erkennt es an seinem blauen Körper.

2. Praktibalk

Praktibalk

Warum lohnt sich das Monster? Ein weiteres starkes Monster ist Meistagrif, die letzte Weiterentwicklung von Praktibalk. Das Kampf-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation überzeugt mit hohen Angriffs- und Ausdauerwerten. Mit einem Moveset aus Konter und Wuchtschlag sichert es sich einen Platz unter den besten Kampf-Angreifern des Spiels.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Obwohl Praktibalk für gewöhnlich nur in Raids zu finden ist, wird es während des GO Fests für alle Trainer in der Wildnis spawnen. Das Monster lässt sich genau wie Kaumalat am Samstag im Habitat Pyrit-Sande finden und spawnt außerdem am Sonntag ohne eine spezielles Habitat in der Wildnis.

Gibt es Shiny-Praktibalk? Ja, Praktibalk kann mit etwas Glück als Shiny gefunden werden. In dieser Form besitzt es einen gelbbraunen Körper.

Übrigens: Meistagrif gehört zu den Tausch-Entwicklungen im Spiel. Was das bedeutet, erklären wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Tausch-Entwicklung – Alle Entwicklungen, die nach dem Tausch kostenlos sind von Patrick Freese

3. Roselia

Roselia

Warum lohnt sich das Monster? Das Pflanzen- und Gift-Pokémon Roselia lässt sich ebenfalls zum GO Fest finden. Ihr solltet es aber zu Roserade weiterentwickeln, denn das kann vor allem als Gift-Angreifer mit einem Moveset aus Gifthieb und Matschbombe in Raids punkten. Aber auch als Pflanzen-Angreifer mit Rasierblatt und Strauchler kann es sich sehen lassen und gehört somit gleich doppelt zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Roselia kann am Event-Wochenende ebenfalls von allen Spielern in der Wildnis gefangen werden. So spawnt es am Samstag im Habitat Malachit-Wildnis . Am Sonntag ist es dann ohne konkretes Habitat zu finden.

Gibt es Shiny-Roselia? Ja, wenn ihr Glück habt, begegnet ihr einem schillernden Exemplar. Dieses besitzt eine schwarze und eine lilafarbene Blüte.

4. Tanhel

Tanhel

Warum lohnt sich das Monster? Einen starken Stahl- und Psycho-Angreifer könnt ihr euch durch Tanhel sichern. Das Monster aus der 3. Spiele-Generation verfügt mit Metagross nämlich ebenfalls über eine starke Weiterentwicklung.

Während es sich als Top-Psycho-Angreifer mit einem Moveset aus Zen-Kopfstoß und Psychokinese mit dem derzeitigen 5. Platz begnügen muss, führt es als Stahl-Pokémon mit Patronenhieb und Sternenhieb die Liste der besten Angreifer dieses Typs an. In der Meisterliga sichert sich Metagross außerdem mit Patronenhieb, Sternenhieb und Erdbeben einen soliden 43. Platz.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Tanhel spawnt am Samstag im Habitat Aquamarin-Küste und am Sonntag ganz allgemein in der Wildnis. Dort ist es an beiden Tagen für alle Spieler zu finden.

Gibt es Shiny-Tanhel? Ja, Tanhel kann als Shiny gefangen werden. Ihr erkennt es an seinem silbernen Körper.

5. Kindwurm

Kindwurm

Warum lohnt sich das Monster? Mit Kindwurm, einem Drachen-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation, sichert ihr euch einen weiteren starken Angreifer. Das kleine Monster lässt sich nämlich zu Brutalanda weiterentwickeln, das mit einem Moveset aus Drachenrute und Wutanfall zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Genau wie Tanhel spawnt Kindwurm am Samstag im Habitat Aquamarin-Küste und Sonntag ohne ein Habitat wild. Ihr könnt es euch also auch ohne Ticket sichern.

Gibt es Shiny-Kindwurm? Ja, die schillernde Form von Kindwurm hat einen grünen Körper.

6. Rocara

Warum lohnt sich das Monster? Das Gestein- und Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation feiert im Rahmen des globalen GO Fests sein weltweites Debüt. Wer es sich zuvor also nicht schon durch eines der Live-Events oder die Forschung für Ticket-Frühbucher gesichert hat, hat nun endlich seine Chance.

Rocara überzeugt vor allem mit einem enormen Verteidigungswert. Aus diesem Grund sichert es sich in der Superliga aktuell mit einem Moveset aus Steinwurf, Steinhagel und Mondgewalt den ersten Platz. Wer also noch ein starkes Monster für die GO Kampfliga sucht, der sollte sich Rocara sichern.

Wo findet ihr es zum GO Fest? An beiden Event-Tagen wird Rocara in den Level-2-Raids zu finden sein. Es ist somit für alle Spieler zu bekommen.

Gibt es Shiny-Rocara? Nein, eine schillernde Variante ist im Spiel bisher noch nicht aktiv.

7. Proto-Kyogre

Warum lohnt sich das Monster? Während des GO Fests kehrt außerdem die Proto-Form vom legendären Wasser-Pokémon Kyogre wieder zurück ins Spiel. Ähnlich wie bei Mega-Entwicklungen handelt es sich aus bei der Proto-Form um eine temporäre Weiterentwicklung, die deutlich stärker ist, als Kyogre selbst.

So ist bereits Kyogre in seiner normalen Form mit einem Moveset aus Kaskade und Ursprungswoge der beste Wasser-Angreifer im Spiel. Als Proto-Pokémon kann es das noch einmal topen. In der Meisterliga rankt es mit Kaskade, Surfer und Ursprungswoge auf dem 32. Platz.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Proto-Kyogre kehrt schon am Mittwoch, den 23. August, in die Proto-Raids zurück und wird diese bis einschließlich Sonntag um 11:00 Uhr Ortszeit beherrschen. Danach verschwindet es auf unbestimmte Zeit wieder. Es ist währenddessen aber für alle Spieler erhältlich.

Gibt es Shiny-Kyogre? Ja, mit etwas Glück begegnet ihr nach dem Raid einem lilafarbenen Exemplar.

8. Proto-Groudon

Warum lohnt sich das Monster? Neben Proto-Kyogre wird auch dessen Gegenstück Proto-Groudon wieder im Spiel zu finden sein. Das legendäre Boden-Pokémon kann mit einem Moveset aus Lehmschuss und Abgrundsklinge als einer der besten Boden-Angreifer in Pokémon GO punkten. In seiner Proto-Form ist es nochmal stärker und gehört damit endgültig zu dem besten Angreifer seines Typs.

Und auch in der GO Kampfliga kann die normale Form des legendären Monsters überzeugen. So sichert es sich in der Meisterliga mit einer Attackenkombination aus Lehmschuss, Abgrundsklinge und Feuerschlag den 2. Platz.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Genau wie Proto-Kyogre wird auch Proto-Groudon bereits ab 23. August in den Proto-Raids zu finden sein. Am Sonntag um 11:00 Uhr verschwindet es dann aber ebenfalls wieder. Wann es zurückkehrt ist noch nicht bekannt. Bis dahin können es sich aber alle Spieler sichern.

Gibt es Shiny-Groudon? Ja, Groudon kann auch als Shiny gefangen werden. In dieser Form ist es neongrün.

9. Mega-Rayquaza

Warum lohnt sich das Monster? Ein weiteres weltweites Debüt feiert zum GO Fest die Mega-Entwicklung des legendären Drachen- und Flug-Pokémon Rayquaza. Es besitzt bereits in seiner normalen Form einen hohen Angriffswert und ein starkes Moveset aus Drachenrute und Wutanfall, was ihn zum besten Drachen-Angreifer im Spiel macht.

Seine Mega-Entwicklung ist dabei noch stärker und lässt euch außerdem eine neue Attacke lernen: Zenitstürmer. Diese könnte euch in der Meisterliga direkt nützlich sein, denn dort sichert sich die normale Form von Rayquaza mit einem Moveset aus Drachenrute, Breitseite und Zenitstürmer den 14. Platz. Rayquaza sollte also in eurem Team auf keinen Fall fehlen.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Mega-Rayquaza wird am Sonntag ab 11:00 Uhr Ortszeit bis zum Ende des Events in den Mega-Raids zu finden sein. Es kann dort von allen Trainern erspielt werden.

Beachtet aber, dass ihr zum Auslösen einer eigenen Mega-Entwicklung bei Rayquaza nicht nur Mega-Energie sondern auch ein neues Item, einen Meteoriten, benötigt. Dieses erhaltet ihr als Belohnung aus Forschungsaufgaben.

Gibt es Shiny-Rayquaza? Ja, mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Rayquaza mit einem schwarzen Körper.

10. Mega-Diancie

Warum lohnt sich das Monster? Diancie kann zum GO Fest ebenfalls weltweit zum ersten Mal gefangen werden und mit Hilfe von entsprechender Mega-Energie temporär entwickelt werden. Zuvor waren beide Formen nur zu den Live-Events zu bekommen.

Doch die Entwicklung kann sich richtig lohnen, denn das mysteriöse Gesteins- und Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation kann in seiner Mega-Form mit hohen Angriffs- und Verteidigungswerten punkten. Damit gehört es zu den besten Angreifern seines Typs und sollte deshalb in eurem Team nicht fehlen.

Wo findet ihr es zum GO Fest? Diancie und seine Mega-Entwicklung sind ausschließlich für Ticket-Inhaber zu bekommen. Ihr findet das mysteriöse Pokémon als Belohnung in der entsprechenden Spezialforschung, die ihr am Samstag erhaltet. Die Mega-Energie könnt ihr durch das Absolvieren von Rocara-Raids erhalten.

Gibt es Shiny-Diancie? Nein, die schillernde Version ist noch nicht im Spiel zu bekommen.

Weitere starke Monster zum GO Fest 2023

Neben den genannten Pokémon, die ihr zum GO Fest nicht verpassen solltet, gibt es aber noch ein paar weitere Monster, die sich für den einen oder anderen Trainer lohnen könnten. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Skaraborn gehört zu den besten Käfer-Angreifern in Pokémon GO.

gehört zu den besten Käfer-Angreifern in Pokémon GO. Sichlor besitzt mit Scherox eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Käfer- und Stahl-Pokémon gehört. Außerdem besitzt Scherox eine starke Mega-Entwicklung.

besitzt mit Scherox eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Käfer- und Stahl-Pokémon gehört. Außerdem besitzt Scherox eine starke Mega-Entwicklung. Shnebedeck besitzt mit Mega-Rexblisar ebenfalls eine starke Weiterentwicklung, die sich in Raids durchaus sehen lassen kann.

besitzt mit Mega-Rexblisar ebenfalls eine starke Weiterentwicklung, die sich in Raids durchaus sehen lassen kann. Piepi ‘s Weiterentwicklung Pixi gehört zu den besten Fee-Angreifern im Spiel und belegt in der Hyperliga einen soliden 32. Platz.

‘s Weiterentwicklung Pixi gehört zu den besten Fee-Angreifern im Spiel und belegt in der Hyperliga einen soliden 32. Platz. Relaxo gehört zu den besten Arena-Verteidigern im Spiel.

gehört zu den besten Arena-Verteidigern im Spiel. Gladiantri (ausschließlich für Ticketinhaber erhältlich) lässt sich zu Caesurio weiterentwickeln, was einer der besten Stahl-Angreifer in Pokémon GO ist.

Wie gefallen euch die Spawns und Raids zum GO Fest 2023? Welches starke Pokémon werdet ihr euch sichern? Schreibt es uns gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Zum GO Fest könnt ihr ohne Ticket 8 seltene Monster finden. Wir zeigen euch, welche das sind.