Pokémon GO: Tausch-Entwicklung – Alle Entwicklungen, die nach dem Tausch kostenlos sind

In Pokémon GO könnt ihr durch das Tauschen von Pokémon die Kosten der Entwicklung auf 0 reduzieren. Wir zeigen euch alle Tausch-Entwicklungen im Spiel.

Was sind Tausch-Entwicklungen in Pokémon GO? In der Pokémon-Serie gibt es einige Monster, die sich nach dem Tauschen direkt weiterentwickeln. In Pokémon GO läuft das etwas anders. Für gewöhnlich kosten Entwicklungen in Pokémon GO eine gewisse Anzahl an Bonbons.

Durch das Tauschen mit Freunden werden die Entwicklungs-Kosten bei einer bestimmten Auswahl an Pokémon gestrichen. Ihr könnt die Pokémon dann kostenlos weiterentwickeln. In dieser Liste zeigen wir euch, bei welchen Pokémon das funktioniert.

Liste für Tausch-Entwicklung in Pokémon GO

Die Tausch-Entwicklungen gibt es seit dem Jahr 2020 in Pokémon GO. Die Community nimmt das Feature positiv auf, denn so spart man sich wichtige Bonbons, die man stattdessen für Power-Ups nutzen kann.

Liste für Tausch-Entwicklungen:

Alpollo Nach dem Tausch kostenlos zu Gengar entwickeln

Georok Nach dem Tausch kostenlos zu Geowaz entwickeln

Irrbis Nach dem Tausch kostenlos zu Pumpdjinn entwickeln

Kadabra Nach dem Tausch kostenlos zu Simsala entwickeln

Laukaps Nach dem Tausch kostenlos zu Cavalanzas entwickeln

Maschock Nach dem Tausch kostenlos zu Machomei entwickeln

Paragoni Nach dem Tausch kostenlos zu Trombork entwickeln

Schnuthelm Nach dem Tausch kostenlos zu Hydragil entwickeln

Sedimantur Nach dem Tausch kostenlos zu Brockoloss entwickeln

Strepoli Nach dem Tausch kostenlos zu Meistagrif entwickeln



Zu dieser Liste sind im Oktober 2021 die Pokémon Paragoni und Irrbis neu hinzugekommen. Sie wurden zu Halloween in Pokémon GO veröffentlicht.

Wie funktionieren kostenlose Tausch-Entwicklungen?

Das müsst ihr tun: Findet einen Trainer, der mit euch tauschen will. Beide Accounts müssen mindestens Level 10 erreicht haben. Die maximale Tausch-Distanz liegt aktuell bei 100 Metern – In dieser Reichweite müssen sich beide Trainer aufhalten.

Bedenkt, dass der Tausch Sternenstaub kostet. Je höher euer Freundschaftslevel ist, desto niedriger werden die Tauschkosten. Alle Vorteile von Freundesleveln in Pokémon GO findet ihr bei uns auf MeinMMO:

Sprecht euch jetzt mit eurem Freund ab, ob in der Sammlung das Pokémon vorhanden ist, das ihr kostenlos entwickeln wollt.

Bedenkt, dass man ein Pokémon nur einmal tauschen kann. Ihr könnt nicht hin- und her-wechseln.

Habt ihr dann das entsprechende Pokémon erhalten, könnt ihr es in eurer Sammlung auswählen und habt bei der Entwicklung keine Kosten.

Für welches Pokémon nutzt ihr die kostenlose Entwicklung? Schreibt uns eure Wahl doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.