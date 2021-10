Pokémon GO startet morgen Teil 2 des Halloween-Events – Das steckt drin

Teil 2 vom Halloween-Event bei Pokémon GO startet am 22. Oktober. Das Event nennt sich “Schaurige Gesellen”. Wir zeigen euch alles zur Zeit, Dauer, Boni, Pokémon und Shinys.

Was ist das für ein Ereignis? Das Halloween-Event in Pokémon GO läuft in diesem Jahr in zwei Teilen. Am Freitag, dem 22. Oktober, startet Teil 2 mit dem Namen “Schaurige Gesellen”. Dann erscheinen die neuen Pokémon Paragoni, Trombork, Irrbis und Pumpdjinn zum ersten Mal in Pokémon GO.

Dazu kommt eine neue Größen-Mechanik, veränderte wilde Pokémon, Sammler-Herausforderungen, neue Raids, 7-KM-Eier und Feldforschungen. Wir zeigen euch hier alles, was ihr zu Schaurige Gesellen wissen müsst.

Schaurige Gesellen – Alle Boni, neue Pokémon und Shinys

Wann geht es los? Das Event startet am Freitag, den 22. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit. Bis zum 31. Oktober um 20:00 Uhr Ortszeit ist es dann aktiv.

Die Highlights in Kürze:

Neue Pokémon Irrbis (+ Weiterentwicklung Pumpdjinn) sowie Paragoni (+ Weiterentwicklung Trombork) erscheinen zum ersten Mal in Poikémon GO

Irrbis und Pumpdjinn könnt ihr in verschiedenen Größen fangen (S, M, L, XL)

Eine Sammler-Herausforderung, die sich um Geister-Pokémon dreht, startet

Der nächste Teil von “Missverstandener Schabernack” wird veröffentlicht

Neue Raids mit Darkrai

Doppelte Bonbons fürs Verschicken, Ausbrüten und Fangen, sowie garntierte XL-Bonbons durchs Spazierengehen mit eurem Kumpel sind weiterhin aktiv und bleiben bis zum Event-Ende am 31. Oktober

Raid-Wochenende am 30. und 31. Oktober mit Darkrai- und Mega-Absol-Raids

Pokémon in der Wildnis: In der Wildnis trefft ihr auf “Halloween-Schabernack”-Pikachu* und -Plinfa*, Nebulak*, Kramurx*, Traunfugil*, Shuppet*, Felilou, Paragoni, Irrbis in Größe S und M.

Mit Glück begegnet ihr auch Alpollo, Makabaja*, Lichtel, Irrbis in Größe L oder XL. Pokémon, die mit einem Stern* markiert sind, könnt ihr auch als Shiny treffen.

Die neue Größen-Mechanik in Pokémon GO – So unterschiedlich groß können die Pokémon in den vier Formen sein

Raids:

Raid-Stufe Pokémon 1 Kramurx*

Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Irrbis in Größe M 3 Alola-Knogga*

Banette

Halloween-Schabernack Drifzepeli*

Laternecto 5 Darkrai*

(Mit Attacke Matschbombe) Mega Mega-Absol*

Eier: Aus den 7-KM-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, könnt ihr folgende Pokémon bekommen: Webarak*. Traunfugil*, Shuppet*, Lichte, Pargoni. Seltener findet ihr darin Galar-Makabaja und Golbit.

Einer der großen Boni des Halloween-Events ist die Entwicklung von Galar-Flegmon zu Galar-Laschoking. Trainer freuten sich über diesen neuen Inhalt besonders und konnten es kaum erwarten, ihrer Sammlung das neue Pokémon hinzuzufügen. Doch ein Fehler durchkreuzte die Pläne der Trainer.

Wegen eines Fehlers in Pokémon GO habt ihr gerade eine neue, begrenzte Forschung. Die Forschung solltet ihr unbedingt lösen, wenn ihr euch auf ein Galar-Laschoking freut. Denn sie liefert die entsprechenden Voraussetzungen, damit ihr das begehrte Pokémon schon bald in eurer Sammlung habt.