Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober und ihre Boni

Die Rampenlicht-Stunden im Oktober 2021 bei Pokémon GO sind bekannt. Insgesamt erwarten euch vier Termine. Wir zeigen euch, wann ihr EP und wann ihr Sternenstaub erhaltet und warum es keine Rampenlicht-Stunde mit Bonbons im Oktober gibt.

Was sind das für Events? Die Rampenlichtstunden laufen jeden Dienstagabend ab 18:00 Uhr in Pokémon GO. Eine Stunde lang steht dann ein bestimmtes Pokémon im Fokus und spawnt nahezu überall. Begleitet wird das von einem Bonus, der euch mehr Sternenstaub, mehr EP oder mehr Bonbons bringt. Doch im Oktober gibt es keine Bonbons.

In der folgenden Übersicht zeigen wir euch alle Termine für die Rampenlicht-Stunden im Oktober 2021.

Alle Termine – Rampenlichtstunden im Oktober 2021

Merkt euch diese Pokémon: In den nächsten Wochen stehen die folgenden Pokémon im Fokus der Rampenlichtstunden:

Datum Pokémon und Bonus 5. Oktober Driftlon

und mehr EP 12. Oktober Nebulak

und mehr Sternenstaub 19. Oktober Mollimorba

und mehr EP 26. Oktober Kramurx

und mehr EP

Nachfolgend gehen wir noch genauer auf die Rampenlichtstunden ein und zeigen euch die genauen Boni im Detail.

Rampenlichtstunde am 5. Oktober

Welches Pokémon trefft ihr da? Während der Rampenlichtstunde steht Driftlon von Typ Geist und Flug im Rampenlicht.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte (EP).

Für wen lohnt sich das? Für alle, die sich Pokémon zum Entwickeln aufbewahren und dann, eventuell zusammen mit einem Glücksei, viele Pokémon auf einmal entwickeln wollen.

Gibt es das als Shiny? Ja, die schillernde Form von Driftlon ist bereits im Spiel zu finden.

Rampenlichtstunde am 12. Oktober

Welches Pokémon trefft ihr da? Das Pokémon Nebulak von Typ Geist und Gift ist Star der Rampenlichtstunde.

Welche Boni bekommt man? Ihr erhaltet während des Events doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Für wen lohnt sich das? Dieses Event lohnt sich generell für jeden Spieler, da ihr Sternenstaub zum Tauschen oder auch für Power-Ups nutzt. In Kombination mit einem Sternenstück könnt ihr während des Events euren Vorrat gut auffüllen.

Gibt es das als Shiny? Ja, Nebulak befindet sich auch als Shiny in Pokémon GO.

Rampenlichtstunde am 19. Oktober

Welches Pokémon trefft ihr da? Bei dieser Rampenlichtstunde steht Mollimorba von Typ Psycho im Spotlight.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Das lohnt sich für alle Spieler, die noch Erfahrungspunkte zum Leveln benötigen.

Gibt es das als Shiny? Nein, schillernde Mollimorba könnt ihr in Pokémon GO noch nicht fangen.

Rampenlichtstunde am 26. Oktober

Welches Pokémon trefft ihr da? Kramurx steht in der letzten Rampenlichtstunde im Oktober im Fokus. Es gehört zu den Typen Unlicht und Flug.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viele Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Das lohnt sich erneut für alle Spieler, die sich Pokémon zum Entwickeln aufgehoben haben, um in kurzer Zeit viele nacheinander zu entwickeln.

Gibt es das als Shiny? Ja, Shiny Kramurx könnt ihr in Pokémon GO fangen.

Warum gibt es keine Rampenlichtstunde mit Bonbons?

Wenn ihr euch die Übersicht der Rampenlichtstunden angesehen habt, fiel euch bestimmt auf, dass es keine Rampenlichtstunde mit einem Bonbon-Bonus gibt. Stattdessen gibt es jeweils am 5. Oktober und am 26. Oktober denselben Bonus, der euch doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon bringt.

Das hat vermutlich damit zu tun, dass im Oktober das Halloween-Event läuft. Es startet bereits am 15. Oktober und brachte in allen Jahren seit Release einen Bonbon-Bonus mit sich.

Es wäre also durchaus denkbar, dass es während der Rampenlichtstunden am 19. und 26. Oktober zusätzlich einen Bonbon-Bonus gibt, der aber zum Halloween-Event gehört.

Pokémon GO: Alles, was wir zum großen Halloween-Event 2021 wissen

In den nächsten Tagen und Wochen stehen im Spiel so einige Events für euch an. Der Community Day mit Zwirrlicht, Raidstunden und vieles mehr.

In unserer Übersicht zu allen Events im Oktober 2021 bei Pokémon GO zeigen wir euch alle Termine. Welche Events und Rampenlichtstunden wollt ihr diesen Monat auf jeden Fall mitnehmen? Schreibt uns eure Meinung und Auswahl doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.