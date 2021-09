Als Spieler auf dem Land, auch ohne Shiny Makabaja, bin ich mehr an der Chance auf 20 Pokébälle interessiert als an der Durchbruchsbelohnung.”

Das wird diskutiert: Die Nachricht über den Forschungsdurchbruch mit Makabaja machte in der Community von Pokémon GO schnell die Runde. Allerdings wird diese Belohnung für den Durchbruch recht negativ angesehen.

Was ist das für ein Pokémon? Makabaja ist nicht neu in Pokémon GO, schon zum Halloween-Event im Jahr 2019 fand man es an jeder Ecke. Es gehört zur 5. Spielgeneration und ist vom Typ Geist. Das Masken-Pokémon verfügt auch über eine Galar-Form. Diese gehört dann zu den Typen Boden und Geist.

Was die Trainer stört, ist die Auswahl des Pokémon. Das sorgt gerade für eine große Diskussion in der Community.

Das ist neu: Die Entwickler von Pokémon GO erklären, dass Makabaja im Forschungsdurchbruch des Monats Oktober eure Belohnung ist. Einen Forschungsdurchbruch erzielen Trainer, wenn sie an sieben Tagen einen Forschungsstempel durch eine abgeschlossene Feldforschung verdienten.

Der Forschungsdurchbruch für Oktober 2021 in Pokémon GO ist nun bekannt. Es handelt sich dabei um das Geist-Pokémon Makabaja. Doch die Community ist nicht begeistert von dieser “Belohnung”. Wir zeigen euch hier, warum.

