Pokémon GO: Community Day im Oktober mit Zwirrlicht und diesen Boni

Der Pokémon GO Community Day im Oktober 2021 ist bekannt. Zwirrlicht nimmt die Hauptrolle ein und bringt auch noch einen Sternenstaub-Bonus mit.

Wann läuft der Community Day? Der Community Day mit Zwirrlicht wird am Samstag, den 09. Oktober stattfinden. Er läuft dann zwischen 11:00 und 17:00 Uhr Ortszeit.

Was ist ein Community Day? Der Community Day findet immer ein Mal monatlich in Pokémon GO statt und stellt ein ganz bestimmtes Pokémon in den Fokus. Das erscheint dann an allen Ecken und Enden des Spiels und kann in rauen Mengen gefangen werden.

Außerdem steigt die Chance auf schillernde Exemplare des jeweiligen Pokémon. Daneben gibt es immer noch ein paar begleitende Boni.

Zwirrlicht Community Day mit dreifachem Sternenstaub

Diese Boni gibt es am Community Day: Wie gewohnt gibt es eine spezielle Attacke, die ihr eurem Event-Pokémon beibringen könnt. Dafür müsst ihr Zwirrlicht erstmal zu Zwirrklop weiterentwickeln. Zwirrklop wiederum entwickelt ihr dann zu Zwirrfinst, welcher dann die Lade-Attacke Spukball erlernt.

Für die Entwicklung inklusive Attacke habt ihr noch bis zu zwei Stunden nach dem Event Zeit. Um Zwirrklop überhaupt weiterentwickeln zu können, braucht ihr allerdings Sinnoh-Steine. Keine Sorge, falls euch die gerade fehlen: Es wird eine befristete Forschung geben, bei der ihr Sinnoh-Steine erhalten könnt.

So sieht Shiny Zwirrlicht aus

Dazu kommen folgende Boni:

Es gibt dreifachen Fang-Sternenstaub.

Rauch hält während des Events drei Stunden lang an.

Lockmodule halten während des Events ebenfalls drei Stunden lang an.

30 Hyperbälle werden im Shop kostenlos verfügbar sein.

Es gibt wieder Schnappschuss-Überraschungen.

Auch im Shop wird es wieder Inhalte zum Community Day geben.

Ihr könnt euch eine Community-Day-Box kaufen, mit 50 Hyperbällen, 4 Rauch, 4 Sternenstücken und einer Top-Lade-TM für 1.280 PokéMünzen.

Für 1 Euro könnt ihr die Spezialforschung “Geisterstunde macht die Runde” mit Zwirrfinst freischalten.

Grundsätzlich dürfte der Community Day interessant sein, schon weil es dreifachen Fang-Sternenstaub gibt. Den braucht man schließlich immer! Doch auch vor dem Community Day im Oktober ist noch eine Menge los in Pokémon GO. Hier findet ihr sämtliche Events im September 2021 in Pokémon GO.