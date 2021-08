In Pokémon GO starten im September wieder eine Reihe von Events. So könnt ihr euch unter anderem auf den Community Day mit Ottaro sowie 5 spannende Raid-Stunden freuen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch noch für Events erwarten und zeigen euch, welche sich besonders lohnen.

Um was für Events geht es? Pünktlich zum Monatswechsel geben die Entwickler von Pokémon GO bekannt, was im September 2021 bei Pokémon GO passieren wird. Wir haben euch hier eine Liste mit allen derzeit bekannten Events des Monats September zusammengestellt.

Wir erweitern diese Übersicht regelmäßig für euch, sobald weitere Veranstaltungen bekannt sind. Somit könnt ihr diesen Artikel jederzeit als Anlaufstelle für die Event-Infos im September nutzen.

September-Events 2021 in der Übersicht

Diese Events erwarten euch: Im September 2021 wird es wieder zahlreiche Events in Pokémon GO geben. Wir haben euch alle in der nachfolgenden Tabelle unter Angabe der jeweiligen Zeiträume zusammengefasst. Im Anschluss zeigen wir euch, welche Events im September besonders interessant und lohnenswert sind.

Zeitraum Event 1. September bis 1. Dezember Jahreszeit des Schabernacks

beginnt 1. September bis 1. Oktober Forschungsdurchbruch mit Ditto 1. September Raid-Stunde mit Lugia 1. September bis 14. September Lugia in den Level-5-Raids 1. September bis 14. September Mega-Lahmus in den Mega-Raids 5. September Event zur “Hoopas Ankunft“ 7. September Rampenlicht-Stunde mit

Spoink und Sternenstaub 8. September Raid-Stunde mit Lugia 8. September bis 13. September Psycho-Spektakel bis 13. September PvP: Superliga und

Superliga-Remix sind aktiv 13. September bis 27. September PvP: Hyperliga und

Hyperliga-Remix sind aktiv 14. September Rampenlicht-Stunde mit

Puppance und EP-Bonus 14. September bis 1. Oktober Vesprit (Europa), Selfe (Asien-Pazifik)

und Tobutz (Amerika, Grönland)

in Level-5-Raids 14. September bis 1. Oktober Mega-Hundemon in den Mega-Raids 15. September Raid-Stunde mit Vesprit (Europa),

Selfe (Asien-Pazifik) oder

Tobutz (Amerika, Grönland) 19. September Community Day mit Ottaro 21. September Rampenlicht-Stunde mit

Eneco und Bonbon-Bonus 21. September bis 28. September Fashion Week 22. September Raid-Stunde mit Vesprit (Europa),

Selfe (Asien-Pazifik) oder

Tobutz (Amerika, Grönland) 27. September bis 11. Oktober PvP: Meisterliga, Meisterliga-Classic

und Mini-Jungle-Cup sind aktiv 28. September Rampenlicht-Stunde mit

Alola-Mauzi und Bonbon-Bonus 29. September Raid-Stunde mit Vesprit (Europa),

Selfe (Asien-Pazifik) oder

Tobutz (Amerika, Grönland)

Laut Niantic wird es außerdem in der Jahreszeit des Schabernacks keine Möglichkeit geben dem Rocket-Boss Giovanni zu begegnen (via pokemongolive.com). Sobald bekannt ist, wann dieser zurückkehren wird, erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Welche Events lohnen sich im September?

Forschungsdurchbruch mit Ditto: Vom 01. September 2021 bis 01. Oktober 2021 habt ihr die Möglichkeit, den Forschungsdurchbruch zu erhalten. Diesen solltet ihr im September auf jeden Fall nutzen, denn erstmals könnt ihr Ditto außerhalb der Spezialforschung auch in seiner schillernden Form begegnen.

Rampenlicht-Stunde mit Spoink: Am 07. September 2021 findet die Rampenlicht-Stunde mit Spoink und doppeltem Sternenstaub statt. Besonders interessant ist bei diesem Event der Sternenstaub, denn dieser gehört zur kostbarsten Währung im Spiel.

Solltet ihr also Spoink eher uninteressant finden, dann bietet es sich dennoch an, dieses Event zu nutzen. Wenn ihr zusätzlich noch Rauch und Sternenstücke verwendet, dann könnt ihr während dieses Kurz-Events einiges an Sternenstaub farmen.

Raids mit Vesprit, Selfe und Tobutz: Die legendären Pokémon könnt ihr im Zeitraum vom 14. September 2021 bis 01. Oktober 2021 in den Level-5-Raids treffen. Dabei werden sie erstmals in ihrer schillernden Form in Pokémon GO zu finden sein.

Bedenkt, dass es sich bei diesen Monstern um regionale Pokémon handelt. Sie sind also nur in ihrer jeweiligen Region zu fangen. Um alle zu bekommen, müsst ihr euch also von Freunden zu Raids im Ausland einladen lassen. Dazu könnt ihr eure Fern-Raid-Pässe nutzen.

Welches Event im September 2021 findet ihr am besten? Werdet ihr versuchen euch Vesprit, Selfe und Tobutz als Shiny zu sichern oder liegt euer Fokus eher auf anderen Events? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Die Community von Pokémon GO kann sich freuen, denn Niantic macht die kontroverse PokéStop-Änderung rückgängig. Wir haben uns angesehen, was passiert ist und zeigen es euch.