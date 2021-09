Pokémon GO: So stark wird Zwirrfinst mit Spukball vom Community Day

Im Oktober findet in Pokémon GO ein Community Day mit Zwirrlicht statt. Dazu wird es für seine letzte Weiterentwicklung Zwirrfinst eine spezielle Lade-Attacke geben. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, wie stark Zwirrfinst damit wird.

Was ist das für ein Event? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Dieses spawnt dann während des Events vermehrt. Im Monat Oktober wird dies Zwirrlicht mit seinen beiden Weiterentwicklungen Zwirrklop und Zwirrfinst sein.

Außerdem erhält Zwirrfinst, also die letzte Weiterentwicklung, an diesem Tag beim Entwickeln eine spezielle Lade-Attacke. Wie Niantic bereits bekanntgegeben hat, wird es zum Community Day im Oktober die Event-Lade-Attacke Spukball geben (via pokemongolive.com).

Was sind das für Pokémon?

Bei Zwirrlicht handelt es sich um ein Pokémon vom Typ Geist aus der 3. Generation. Es kann sich über Zwirrklop zu Zwirrfinst weiterentwickeln. Ein starkes Monster ist Zwirrlicht nicht, denn es kann weder im Angriff, noch in der Ausdauer überzeugen. Auch seine Verteidigung ist lediglich durchschnittlich. Somit ist es für den Einsatz in Raids und der PvP-Liga nicht geeignet.

Ähnlich ist es auch bei Zwirrklop. Dieses Monster gehört ebenfalls zum Typ Geist. Obwohl hier die Werte schon etwas besser sind als bei seiner Vorentwicklung, bleiben die Werte im Angriff und der Ausdauer weiterhin nur Durchschnitt. Lediglich in der Verteidigung kann es etwas punkten. Dennoch gibt es stärkere Pokémon, die im Kampf besser überzeugen können.

Bei Zwirrfinst handelt es sich um die zweite Weiterentwicklung von Zwirrlicht. Es lässt sich mit Hilfe eines Sinnoh-Stein aus Zwirrklop entwicklen. Zwirrfinst stammt aus der 4. Generation und ist ebenfalls vom Typ Geist. Alle drei Entwicklungen sind somit schwach gegen Angriffe der Typen Unlicht und Geist.

Zwirrlicht, Zwirrklop und Zwirrfinst

So stark wird Zwirrfinst mit Spukball

Zwirrfinst verfügt über die beiden Sofort-Attacken Bürde und Erstauner vom Typ Geist. Bei den Lade-Attacken konnte es bislang nur die Geist-Attacke Unheilböen sowie die weiteren Angriffe Psychokinese (Psycho) und Finsteraura (Unlicht) erlernen.

Die Crypto-Variante verfügt außerdem über Frustration (Normal) oder in der erlösten Form über Rückkehr (Normal). Zum Community Day am 09. Oktober 2021 kann Zwirrfinst dann außerdem die Geist-Attacke Spukball bekommen. Diese ist nur im Rahmen des Events erhältlich und kann danach nur mit Hilfe einer Top-Lade-TM beigebracht werden.

Doch wie stark wird es mit dieser neuen Attacke? Sieht man sich die derzeitigen Werte von Zwirrfinst an, dann fällt auf, dass es vor allem in der Verteidigung punkten kann. Seine Angriffswerte sind hingegen eher solide. Auch seine Ausdauer kann nicht überzeugen. Aus diesem Grund ist es laut der Übersicht von PvPoke sowohl in den Raids, als auch der PvP-Liga nicht die erste Wahl (via pvpoke.com).

Die neue Attacke wird voraussichtlich die stärkste von Zwirrfinst. Sie braucht einen Moment länger zum Laden, als seine anderen Attacken. Dafür macht sie aber auch etwas mehr Schaden. Somit könnten sich die Werte von Zwirrfinst vor allem in der PvP-Liga leicht verbessern.

Allerdings wird Zwirrfinst nach wie vor eine schlechte Ausdauer haben. Das macht es im Kampf schneller verwundbar, weshalb andere Monster bessere Kandidaten für den Einsatz in Raids und der PvP-Liga sind. Aus diesem Grund wird Zwirrfinst wohl bei den meisten Trainern auf die Ersatzbank verbannt.

Wie findet ihr die neue Lade-Attacke bei Zwirrfinst, die es zum Community Day geben soll? Welche Geister-Pokémon sind eure Favoriten beim Kampf in Raids oder der PvP-Liga? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

