Pokémon GO veröffentlichte die Patch Notes zu einem Teil der Version 0.219 (1.185 für iOS). Eine Änderung betrifft die Auswahl der Raid-Angreifer und ist enorm wichtig für das Spiel. Die Community sagt, dass die Änderung schon längst fällig war.

Was ist das für ein Update? Seit dem 31. August befindet sich das Update mit der Versionsnummer 0.219.0 im Roll-Out und wurde nach und nach für die Spieler freigeschaltet. Am 8. September veröffentlichten die Entwickler die Patch Notes dazu und erklären darin, was sich durch das Update ändert.

Wir zeigen euch hier alle wichtigen Patch Notes auf Deutsch und warum die Community über eine Änderung besonders begeistert ist.

0.219.0 Patch Notes auf Deutsch

Was hat sich verändert? In der folgenden Übersicht zeigen wir euch die Patch Notes und ordnen sie danach ein:

Features Die Mitteilung über ein gefundenes Mysteriöses Teil wurde jetzt zu den Kampf-Belohnungen verschoben Der Bildschirm mit den Raidbelohnungen wurde aufgehübscht

Quality of Life Die Vorschläge für Kampf-Teams gewichten jetzt den “Schaden pro Sekunde”-Wert eines Pokémon stärker Die Anzeigedauer von EP-Benachrichtigungen wurde reduziert Verbesserungen in der angezeigten deutschen Sprache Trainer können nun mehrfach ihre Trainer-Erfolge-Karte auf ihrem Gerät speichern

Fehlerbehebungen Ein Fehler wurde behoben, bei dem Fern-Raid-Einladungen weiter angezeigt wurden, obwohl sie bereits abgelaufen waren Ein Fehler wurde behoben, durch den Trainer keine Möglichkeit für eine Revanche bekamen, nachdem sie gegen Team GO Rocket kämpften Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Schatten von Sonnenbrillen in GO League-Kämpfen nicht richtig angezeigt wurden Ein Fehler wurde behoben, bei dem Event-Galar-Pokémon nicht im Event-PokéDex angezeigt wurden Ein Fehler wurde behoben, der eine falsche Entwicklung bei Nachtara und Psiana anzeigte Ein Fehler wurde behoben, bei dem der tägliche Dreh am Pokéstop zählte, obwohl die Taschen des Trainers voll waren Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Knopf für “Neue Attacke” klickbar aussah, obwohl der Trainer nicht genug Sternenstaub besaß Ein Fehler wurde behoben, der bei der Animation eines schlüpfenden Eis kurzzeitig die Karte zeigte



Warum die Kampf-Team-Änderung so wichtig ist

Das sagt die Community: Eine Änderung aus den Patch Notes, die auf reddit richtig gefeiert wird, ist die der Kampf-Teams. Dazu wird geschrieben:

“Das ist meiner Meinung nach riesig”

“Wenn es tatsächlich funktioniert, eine längst überfällige Verbesserung”

“Aber ich wette, dass der Schaden für [Pokémon mit] zwei Lade-Attacken immer noch als Durchschnitt berechnet wird, so dass der beste Angreifer weniger Gewicht hat als einer mit nur einem Lade-Angriff.”

“Und Tschüss, Stolloss”

Das macht die Änderung so gut: Wenn ihr einem Raid beitretet, um alleine oder mit einer Gruppe von anderen Trainern einen Raidboss zu besiegen, dann schlägt euch Pokémon GO erstmal ein “empfohlenes Team” für dieses Szenario vor. Dafür durchsucht das Spiel eure Pokémon Sammlung und platziert daraus Angreifer in eure 6 Slots, die es für “gut” erachtet.

Leider waren bei dieser Auswahl in Vergangenheit ziemlich schlechte Pokémon dabei und gute wurden ignoriert oder schwächer gewichtet. So schlägt das Spiel oft Stollos als Angreifer vor. Warum Stollos in Pokémon GO nahezu immer eine schlechte Wahl ist.

Gerade Anfänger und Casual-Spieler wissen es oft nicht besser und vertrauen auf diese Vor-Auswahl des Spiels. Dadurch haben offene Gruppen, die Casuals und Anfänger mitnehmen, oft Probleme, genug Schaden auszuteilen. Deshalb ist diese Änderung, falls sie wirklich gut umgesetzt wird, eine wichtige.

Wie gefallen euch die Änderungen aus dem jüngsten Update? Findet ihr diese Verbesserung wichtig oder hattet ihr nie Probleme damit, dass Leute in euren Raid-Gruppen mit den “falschen Angreifern” bei euch in die Raids kamen? Schreibt uns doch eure Erfahrungen damit hier in die Kommentare auf MeinMMO.

In den nächsten Wochen ist von Niantic noch einiges geplant. Seht hier alle Events im September 2021 bei Pokémon GO.