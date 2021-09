Pokémon GO: Neue Forschungsaufgaben zum Psycho-Spektakel gelöst – Alle Belohnungen

Heute, am 08. September 2021, startet in Pokémon GO das Psycho-Spektakel. Pünktlich zum Start des neuen Events gibt es auch wieder neue Feldforschungs-Quests und eine befristete Forschungsaufgabe. Wir haben uns angesehen, was das für Aufgaben sind und welche Belohnungen euch erwarten.

Was sind das für Aufgaben? Bei den Aufgaben handelt es sich um eventbedingte Quests, die euch im Rahmen des Psycho-Spektakels im Spiel zur Verfügung gestellt werden. Das ist zum einen eine befristete Forschungsreihe, die ihr im Heute-Bereich von Pokémon GO finden könnt. Zum anderen erhaltet ihr an den Pokéstops spezielle Feldforschungsaufgaben.

Wann findet das Psycho-Spektakel statt? Das Psycho-Spektakel startet heute, am 08. September 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann bis zum 13. September 2021, um 20:00 Uhr Zeit, die befristete Aufgabe zu lösen.

Das sind die neuen Feldforschungen zum Psycho-Spektakel

Während des Psycho-Spektakels wird es für euch 6 neue Feldforschungen geben. Um sie zu bekommen, müsst ihr einfach an einem PokéStop drehen. Wir haben uns, mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck, angesehen, was das für Aufgaben sind und sie für euch zusammengefasst (via Leekduck/reddit).

Feldforschungsaufgaben Belohnung Fange 10 Pokémon vom Typ Psycho Abra*, Traumato* oder Trasla* Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander 500 Sternenstaub Lande 7 gute Curveball-Würfe hintereinander 1.000 Sternenstaub Lande 7 großartige Curveball-Würfe hintereinander 1.500 Sternenstaub Entwickle ein Iscalar Iscalar Sammle 3 Bonbons mit deinem Kumpel Fleknoil*

Allen Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen.

Das sind die Quests der befristeten Forschung zum Psycho-Spektakel

Während des Event-Zeitraums könnt ihr, neben den neuen Feldforschungsaufgaben, auch eine befristete Forschung lösen. Diese findet ihr in der Heute-Ansicht eures Spiels. Dabei habt ihr bis zum Ende des Events, am 13. September 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit, die Möglichkeit die Aufgaben zu erledigen.

Die befristete Forschung besteht aus insgesamt 5 Teilen. Diese haben wir uns ebenfalls mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck angesehen und für euch zusammengefasst (via Leekduck/reddit).

Psycho-Spektakel Teil 1/5

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon vom Typ Psycho 500 EP Verschicke 10 Pokémon 10 Pokébälle Drehe einen PokéStop oder eine Arena 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils gelöst habt, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: Eine Begegnung mit Abra, 10 Himmihbeeren und 500 EP.

Psycho-Spektakel Teil 2/5

Aufgabe Belohnung Mache 5 Power-Ups bei einem Pokémon 10 Hyperbälle Fange 20 Pokémon 5 Sananabeeren Lande 5 großartige Würfe 1x Sofort-TM

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils gelöst habt, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: Eine Begegnung mit Trasla, 10 Superbälle und 500 Sternenstaub.

Psycho-Spektakel Teil 3/5

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei Begegnung mit Bronzel Entwickle 2 Pokémon vom Typ Psycho Begegnung mit Monozyto Sammle ein Bonbon durch Laufen mit deinem Kumpel 1.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils gelöst habt, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: Eine Begegnung mit Girafarig, 5 Beleber und 500 EP.

Psycho-Spektakel Teil 4/5

Aufgabe Belohnung Sende 5 Geschenke an Freunde 1x Lade-TM Nutze 15 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Xatu Kämpfe 2x in der GO Battle League Begegnung mit Meditie

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils gelöst habt, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: Eine Begegnung mit Starmie, 1 Rauch und 500 EP.

Psycho-Spektakel Teil 5/5

Aufgabe Belohnung Kämpfe in einem Raid 5 Hyper-Tränke Lande 5 gute Curveball-Würfe Begegnung mit Puppance Nutze einen Rauch 1 Lockmodul

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieses Teils gelöst habt, dann erhaltet ihr folgende Belohnung: Eine Begegnung mit Iscalar, 1.000 EP und 1.000 Sternenstaub.

Habt ihr alle 5 Teile der befristeten Forschung abgeschlossen, dann ist diese auch schon wieder vorüber. Bedenkt, dass ihr eure Belohnungen bis spätesten 13. September um 20:00 Uhr eingesammelt haben müsst, sonst verschwinden diese mit Ende des Events.

Wie findet ihr die befristete Forschung und die neuen Quests? Welche lasst ihr auf gar keinen Fall aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens gibt es ab heute auch die Kapitel 5 und 6 zur Spezialforschung “Missverstandener Schabernack”. Wir haben uns die Aufgaben und Belohnungen angesehen und zeigen sie euch.