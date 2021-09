Pokémon GO startet morgen das Psycho-Spektakel mit 2 neuen Pokémon

Am Mittwoch, dem 8. September, startet in Pokémon GO das Event “Psycho Spektakel”. Wir zeigen euch die neuen Pokémon, die Startzeit, die Boni und alle Besonderheiten des Events.

Was ist das für ein Event? Beim Psycho-Spektakel dreht sich alles um die Psycho-Pokémon. Dabei werden auch zwei neue Pokémon im Spiel freigelassen: Iscalar und Calamanero.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was euch bei dem Event erwartet und wie es dann danach in Pokémon GO weitergeht.

Das Psycho-Spektakel im 2021 – Alle Boni

Wann geht es los? Das Psycho-Spektakel startet am 8. September 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event endet dann bereits am Montag, dem 13. September, um 20:00 Uhr.

Neue Pokémon: Iscalar und dessen Weiterentwicklung Calamanero erscheinen zum ersten Mal in Pokémon GO. Sie feiern zum Event ihren Release. Besonders ist bei diesen Pokémon offenbar die Weiterentwicklung. Wir haben schon überprüft, wie stark Iscalar und Calamanero in Pokémon GO werden.

Sollte es ähnlich wie bei Pokémon X und Pokémon Y laufen, müsst ihr möglicherweise euer Smartphone auf den Kopf drehen.

Spezialforschung mit Hoopa geht weiter: Wir konnten vor dem Event bereits die Kapitel 1-4 von der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa lösen. Passend zum Event sollen die nächsten Aufgaben für euch freigeschaltet werden.

Pokémon in der Wildnis: In der Wildnis trefft ihr während des Events Pokémon wie Abra, Traumato, Mollimorba und Monozyto. Mit Glück könnt ihr sogar Pygraulon oder Iscalar begegnen.

Raids:

Schwierigkeit Bosse 1 Sterndu

Palimpalim

Bronzel

Psiau

Iscalar 3 Alola-Raichu

Woingenau

Meditalis

Metagross 5 Lugia Mega Mega-Lahmus

Feldforschungen: Durch spezielle Feldforschungen, die ihr während des Psycho-Spektakels erhalten könnt, könnt ihr Pokémon wie Fleknoil und Iscalar begegnen.

Schnappschüsse: Beim Event erhaltet ihr besondere Begegnungen, wenn ihr Schnappschüsse macht.

Sticker: Durch das Drehen von Stops und Arenen erhaltet ihr Sticker mit Psycho-Pokémon. Wer will, kann diese aber auch im Shop kaufen.

Wie gefallen euch die Besonderheiten des Psycho-Spektakels? Sind das Inhalte, auf die ihr euch freut oder hättet ihr andere Wünsche gehabt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.

Für den September stehen noch Ereignisse wie Rampenlichtstunden, die Fashion-Week, Raidstunden, neue Raidbosse und mehr an. Alle Events im September 2021 bei Pokémon GO findet ihr hier.