Pokémon GO: Trainerin brütet Eier aus, ohne sich zu bewegen – Was steckt dahinter?

In Pokémon GO gibt es verschiedene Möglichkeiten, um an Monster zu kommen. Eine davon ist das Ausbrüten von Eiern. Dazu müssen je nach Ei verschiedene Laufanforderungen erfüllt werden. Eine Trainerin zeigt nun, wie sie es geschafft hat, ohne sich zu bewegen. Wir sagen euch was dahinter steckt.

Um was geht es? In Pokémon GO können Trainer durch das Drehen an PokéStops oder Arenen, das Öffnen von Geschenken, über die Team-GO-Rocket-Bosse oder durch die wöchentliche Abenteuer-Sync-Belohnung Eier bekommen. Um diese auszubrüten, müssen gewisse Laufanforderungen erfüllt werden.

Diese sind je nach Ei-Typ unterschiedlich und betragen 2 km, 5 km, 7 km, 10 km oder 12 km. Eine Trainerin hat nun einen Weg gefunden, wie sie ihre Eier ausbrüten kann, ohne sich zu bewegen. Wie sie das macht, hat sie auf reddit erklärt.

So brütet Trainerin Eier ohne zu laufen

In einem Beitrag auf der Plattform reddit teilt die Trainerin scusie mit der Community ihre neueste Entdeckung zum Thema Eier. So hat sie demnach von ihrem Sofa in weniger als 10 Minuten ein 2-km-Ei ausgebrütet (via reddit.com).

Doch wie hat sie das gemacht? Möglich war das durch einen Fehler im Spiel, der einen GPS-Drift verursacht. Dieser sorgt dafür, dass sich der Avatar über die Karte in Pokémon GO bewegt, ohne dass man selbst laufen muss. Grund dafür ist ihr Aufenthalt im 34. Stock eines Hochhauses.

Das sagen andere Trainer: Dieser Fehler ist auch anderen Trainern bekannt, die ähnliches in Hochhäusern und Türmen erlebt haben. So schreibt MJSTpt, dass der GPS-Drift in Hochhäusern sehr verbreitet ist (via reddit.com). Andere Nutzer teilen unter dem reddit-Beitrag ebenfalls ihre Erfahrungen. Der User SaggyBalls13 schreibt: “In Las Vegas war ich ziemlich weit oben, und ich habe so viele 12-km-Eier ausgebrütet” (via reddit.com)

Der Trainer NerdbyanyotherName berichtet außerdem von einem ähnlichen Effekt in der Nähe vom Strand. Er schreibt, dass sich sein GPS, in einem Restaurant am Ende des Piers, auch nicht entscheiden kann, wo er sich befindet (via reddit.com)

Doch offensichtlich klappt der GPS-Drift nicht immer. Peilhardt berichtet hingegen: “Ich fühle mich betrogen, ich habe den Wiener Fernsehturm besucht und alles, was ich bekommen habe, waren drei Geschenke und 0 km.” (via reddit.com).

ILoveTheCrew2 würde diesen Bug auch gern für sich nutzen und schreibt “Ich glaube, ich werde jetzt ein neues Zuhause suchen.” (via reddit.com).

Ob der Fehler auch zukünftig im Spiel erhalten bleibt oder sich die Trainer zum Ausbrüten der Eier bald wieder bewegen müssen, ist im Moment nicht bekannt. Wenn ihr euch in einem Hochhaus oder einem Turm aufhaltet, lohnt es sich auf jeden Fall in Pokémon GO zu schauen, ob der GPS-Drift auch bei euch funktioniert.

Wie findet ihr die Entdeckung von scusie mit dem GPS-Drift? Habt ihr diesen Fehler auch schon nutzen können, wenn ihr euch in einem Hochhaus aufgehalten habt? Schreibt uns eure Erfahrungen zu diesem Thema gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

