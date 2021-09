Pokémon GO: Fehler zeigt Regenbogen-Pikachu, nun will die Community es wirklich

In der Community von Pokémon GO wurde ein Screenshot eines ganz besonderen Pikachu geteilt. Das hatte eine knallbunte Optik, statt der üblichen gelben Farbe. Zwar ist das nur ein Fehler, doch die Community will, dass es so ins Spiel kommt.

Warum wollen Trainer das Pikachu? Der Screenshot auf reddit wurde heiß diskutiert. Einige Trainer erfanden lustige Namen für das besondere Pikachu, andere forderten einfach nur, dass es so ins Spiel kommt.

Hintergrund ist, dass es Pikachu bereits zu vielen Events mit verschiedenen Kostümen gab. Das nervte einige Trainer bereits, doch diese verrückte Fehler-Optik würde endlich frischen Wind bringen.

“Das coolste Pikachu”

So sieht es aus: Im reddit-Post von Nutzer Xaphine kann man das besondere Exemplar eines Pikachu bewundern. Xaphine schreibt dazu: “Ich fand das Pikachu vor meinem Haus. Fehlen ihr Texturen oder ist das ein neues Kostüm? Ich habe sie gefangen, aber sie wurde nie meiner Sammlung hinzugefügt.”

Im Bild sieht man viele bunte Farben, die den Körper von Pikachu verzieren. Das Gesicht, inklusive der roten Wangen, bleiben allerdings frei. Es sieht aus, als würde es einen bunten Helm zu einem bunten Anzug tragen.

Das sagt die Community dazu: Auf reddit wird der Beitrag von Xaphine heiß diskutiert. Innerhalb von drei Tagen kamen schon über 300 Kommentare zusammen.

Einige scherzen, das Pikachu würde aussehen, als hätte es Drogen zu sich genommen oder sei eine wandelnde Droge.

Viele sind sich einige, dass man das Pikachu fangen können sollte. So schreibt Perky214: “Ich will dieses Pikachu. Es ist das coolste aller Zeiten” (via reddit.com). Da stimmt Xaphine zu und schreibt “Ich will sie auch. Ich bin traurig, dass es nicht in meiner Sammlung angezeigt wird. Selbst, als ich sie bewerten ließ, blieb sie in dieser Textur. Danach ist es einfach verschwunden” (via reddit.com).

Warum sieht es so aus? Die Community hat sich darauf geeinigt, dass es sich dabei um einen Anzeigefehler handelt. Das ist keine neue Art eines Pikachu. Ein Fehler sorgte dafür, dass es in dieser auffälligen Optik im Spiel erschien.

Wie gefällt euch diese bunte Variante von Pikachu? Möchtet ihr es auch in eurer Sammlung haben oder ist das zu verrückt und ihr bevorzugt ein richtiges Kostüm? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sprecht mit der Community über diesen Inhalt.