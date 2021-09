Pokémon GO bestätigt Termine für Safari-Zonen 2021 und jeder kann mitspielen

Im Frühjahr 2020 sollte in Pokémon GO eigentlich die Safari-Zone stattfinden. Bei diesem Live-Event sollten die Trainer gemeinsam an bestimmten Orten auf Erkundungstour gehen, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun soll die Events im Oktober und November nachgeholt werden.

Was ist die Safari-Zone? Bei der Safari-Zone handelt es sich um ein Event, das zu einem bestimmten Zeitpunkt an bestimmten Orten in der Welt stattfindet. Dort finden dann Aktionen vor Ort statt und Pokémon, die sonst nicht in der Region zu finden sind, können spawnen. Das lockt regelmäßig Trainer an.

Doch die Safari-Zone aus dem Frühjahr 2020 wurde wegen Corona abgesagt.

Nun wurden neue Termine für die Safari-Zonen bekanntgegeben. Vor Ort muss man sich jedoch rechtzeitig anmelden, um dabei zu sein. Zudem gelten spezielle Sicherheitsvorkehrungen und Social-Distancing-Kontrollen.

Jedoch können Spieler aus aller Welt an dem Event teilnehmen.

Safari-Zone 2021 bringt exklusive Forschungen und viele Boni

Dann finden die Safari-Zonen statt:

Vom 15. bis 17. Oktober in Liverpool im Sefton Park

Vom 29. bis 31. Oktober in Philadelphia im Fairmount Park

Vom 12. bis 14. November in St. Louis im Tower Grove Park

Die Events laufen an den genannten Tagen jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Wer jedoch nicht die weite Reise antreten möchte, kann das Event mit einem speziellen Ticket entspannt von Zuhause aus erleben.

Was bringt die Safari-Zone? Während der jeweiligen Events erhalten Spieler, die das Ticket gekauft haben, die folgenden Boni:

Besondere wilde und von Rauch angelockte Pokémon

Exklusive Spezialforschungs- und Feldforschungsaufgaben

Rauch hält während des Events acht Stunden lang an.

Lockmodule halten während des Events vier Stunden lang an.

Besondere 2-km-Eier

Auf Ticketinhaber für die Safari-Zone in Philadelphia wartet bei Schnappschüssen eine Überraschung!

Die Safari-Zone fand in der Vergangenheit auch in Deutschland, etwa beim Centro in Oberhausen und im Westfalen-Park in Dortmund statt. Beim Event in Dortmund kam es damals jedoch zu Problemen:

Pokémon GO: Safari-Zone trotz Fails auch mit positivem Feedback