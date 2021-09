Pokémon GO: Kapitel 5 und 6 von „Missverstandener Schabernack” – Die Aufgaben

Heute, am 8. September, startet das Psycho-Spektakel in Pokémon GO. Die neuen Aufgaben 5/16 und 6/16 der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa wurden dazu veröffentlicht. Wir zeigen euch hier, was ihr für die Quests tun sollt und welche Belohnungen es gibt.

Worum geht’s? Die Spezialforschung mit Hoopa erstreckt sich insgesamt über 16 Kapitel. Jedes Kapitel bietet dann wiederum eine oder mehrere Aufgaben, die gelöst werden müssen, bevor man das nächste Kapitel freischaltet.

Zum Start der Spezialforschung waren zunächst nur zwei Kapitel bekannt. Nach und nach schaltet Niantic nun neue Aufgaben frei. Heute, mit dem Start vom Psycho-Spektakel um 10:00 Uhr, werden Kapitel 5 und 6 freigeschaltet. Wir zeigen euch, was drin steckt.

Missverstandener Schabernack 5/16

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups

bei Pokémon 15 Superbälle Fange 20 Pokémon von

Typ Psycho Begegnung mit

Abra Entwickle 3 Psycho-

Pokémon 10 Beleber

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei genannten Aufgaben und sichert euch eure Belohnungen, dann erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit Woingenau, 10 Hypertränke und 10 Iscalar-Bonbons. Wie stark Iscalar und seine Entwicklung Calamanero in Pokémon GO werden, seht ihr hier.

Missverstandener Schabernack 6/16

Aufgabe Belohnung / / / / / / In Kapitel 6/16 gibt es nicht die drei Einzelaufgaben. Bei der Freischaltung erhaltet ihr nur die Stufenbelohnung von Willow.

Stufenbelohnung: “Professor Willow betreibt momentan Recherche zu dieser Forschung. Schau bald wieder für weitere Details vorbei.” – Sobald die nächsten Kapitel ab Stufe 7 freigeschaltet werden, erhaltet ihr für dieses Zwischenkapitel 720 Sternenstaub und 720 Erfahrungspunkte. So kennt ihr das schon von Schritt 2 und auch von Schritt 4.

Wie geht es weiter? In den nächsten Wochen wird das Team von Pokémon GO nach und nach weitere Kapitel dieser Spezialforschung mit Hoopa freischalten. Hier auf MeinMMO werden wir euch stets darüber auf dem Laufenden halten und euch die neuen Aufgaben und Belohnungen zeigen.

In unserer Übersicht zur Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa in Pokémon GO habt ihr immer die aktuelle Übersicht aller Aufgaben auf einen Blick.

Wie gefallen euch die neuen Aufgaben der Spezialforschung? Gefällt es euch, dass die Entwickler die Kapitel nur Stück für Stück freischalten, oder hättet ihr lieber alle Aufgaben gleichzeitig, damit ihr sie in eurem eigenen Tempo lösen könnt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community aus.