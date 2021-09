Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2021 und welche sich lohnen

In Pokémon GO wurden alle Events, Raid-Stunden, Rampenlichtstunden und legendäre Raidbosse wie Genesect und Darkrai für Oktober 2021 angekündigt. In dieser Übersicht zeigen wir euch alles, was euch im Monat erwartet.

Was ist das für eine Übersicht? In Pokémon GO starten häufig Events wie Rampenlichtstunden, Raidstunden oder auch Themen-Events wie zu Halloween. Der Oktober steht dabei unter einem “Grusel”-Motto. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Events und Termine, die für die nächsten Wochen wichtig sind.

Diese Liste werden wir stets auf MeinMMO aktualisieren, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Nutzt sie als Anlaufstelle zu den Event-Infos der nächsten Wochen.

Oktober-Events 2021 in der Übersicht

Diese Events starten: In der folgenden Übersichts-Tabelle zeigen wir euch die genauen Zeiträume und Namen der Events, die für den Oktober 2021 geplant sind. Unterhalb der Tabelle weisen wir auf Events hin, die sich besonders lohnen.

Zeitraum Event 1. Oktober bis 1. November Forschungsdurchbruch

mit Makabaja 1. Oktober bis 10. Oktober Event zum Pokémon-Film

“Geheimnisse des Dschungels”

mit Zarude 1. Oktober bis 15. Oktober Rückkehr von Jessie & James in

Mauzi Ballons 1. Oktober bis 12. Oktober Genesect mit Aquamodul

in 5er Raids (Nicht als Shiny) 1. Oktober bis 22. Oktober Mega-Gengar in

Mega-Raids 5. Oktober Rampenlicht-Stunde mit

Driftlon und EP 6. Oktober Raid-Stunde mit Genesect 6. Oktober Geburtstag von Niantic

mit Geschenk 9. Oktober Community Day mit

Zwirrlicht 11. Oktober bis 25. Oktober Superliga im PvP 12. Oktober bis 22. Oktober Giratina in Wandelform

in 5er Raids (Shiny möglich) 12. Oktober Rampenlicht-Stunde mit

Nebulak und Sternenstaub 13. Oktober Raid-Stunde mit Giratina

in der Wandelform 15. Oktober bis 17. Oktober Safari-Zone in Liverpool 15. Oktober bis 25. Oktober Halloween-Cup im PvP 15. Oktober bis 31. Oktober Halloween-Event mit neuer

Spezialforschung 19. Oktober Rampenlicht-Stunde mit

Mollimorba und EP 20. Oktober Raid-Stunde mit Giratina

in der Wandelform 22. Oktober bis 5. November Darkrai mit Attacke “Matschbombe”

in 5er Raids (Shiny möglich) 22. Oktober bis 5. November Mega-Absol in

Mega-Raids 25. Oktober bis 8. November Hyperliga im PvP 25. Oktober bis 8. November Hyperliga-Premier-Classic im PvP 25. Oktober bis 2. November Halloween-Cup im PvP 26. Oktober Rampenlicht-Stunde mit

Kramurx und EP 27. Oktober Raid-Stunde mit Darkrai

und Attacke “Matschbombe” 29. Oktober bis 31. Oktober Safari-Zone in Philadelphia

Welche Events lohnen sich im Oktober besonders?

Geheimnisse des Dschungels: Am 1. Oktober startet dieses Event. Es feiert die Veröffentlichung des neuen Pokémon Filmes “Geheimnisse des Dschungels”, der am 8. Oktober in die Kinos kommt. Unter anderem bringt das Event das Mysteriöse Pokémon “Zarude” zu Pokémon GO. Und das lohnt sich richtig für euch, denn nach ersten Informationen und Daten aus dem Code, wird Zarude wohl der neue, beste Pflanzen-Angreifer im Spiel.

Dazu findet ihr beim Event Forscher-Pikachu, Raids mit Larvitar und Mauzi-Ballons mit Jessie und James. Alles, was wir zum Event Geheimnisse des Dschungels in Pokémon GO wissen.

Geburtstag von Niantic: Das Event läuft am 6. Oktober von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Viele Details sind noch nicht bekannt. Allerdings verspricht Niantic eine kostenlose Box, um den Geburtstag zu feiern. Da sich kostenlose Gegenstände in Pokémon GO eigentlich immer lohnen, empfehlen wir euch, zum Event mindestens die Box abzuholen. Es ist gut möglich, dass zum Geburtstag noch weitere Boni im Spiel freigeschaltet werden.

Community Day mit Zwirrlicht: Das Event läuft am 9. Oktober und ist eine Empfehlung, weil starke Boni aktiv sind. Ihr erhaltet dreifachen Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Erfahrungsgemäß gibt es, in Kombination mit Rauch und Lock-Modulen zum C-Day viele Spawns. Da könnt ihr eure Staub-Reserven also gut füllen.

Rampenlicht-Stunde mit Nebulak: Dieses Event am 12. Oktober lohnt sich vor allem deshalb, weil ihr dort die doppelte Menge an Sternenstaub für das Fangen von Pokémon erhaltet. Der Staub ist für viele die wichtigste Ressource im Spiel, weshalb sich diese Art von Events immer lohnt.

Halloween-Event: Am 15. Oktober startet das Halloween-Event in Pokémon GO. Das Event startet jedes Jahr und lockt in der Regel mit starken Bonbon-Boni. Zwar ist bisher noch relativ wenig zu Halloween 2021 im Spiel bekannt, doch man geht stark davon aus, dass sich die Teilnahme auch dieses Jahr wieder lohnt. Dataminer fanden bereits zwei neue Pokémon, die wohl zu Halloween freigelassen werden.

Raids: Denkt auch unbedingt dran, die neuen Raids mitzunehmen. Genesect mit dem Aquamodul ist interessant für Sammler, Giratina in der Wandelform sollte man auch in der Sammlung haben. Darkrai ist wohl das Raid-Highlight im Oktober. Zwar erhält es nicht die starke Attacke “Schlummerort”, sondern die Attacke “Matschbombe”, doch Darkrai gehört zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO.

Auf welches der Events freut ihr euch im Oktober 2021 am meisten? Schreibt uns eure Empfehlung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community über die bevorstehenden Events aus. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, welche Boni oder Pokémon Niantic zum Geburtstags-Event bringen könnte.