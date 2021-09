Pokémon GO bringt euch nächste Woche ein neues Mysteriöses Pokémon beim Dschungel-Event

In Pokémon GO steht der Release des Mysteriösen Pokémon Zarude bevor. Ein Event, das zum Start des Films “Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels” stattfindet, bringt das Finsteraffen-Pokémon und weitere Boni wie Forscher-Pikachu ins Spiel. Wir zeigen euch alle Boni.

Was ist das für ein Event? Regelmäßig erscheinen neue Filme des Pokémon Franchises. Am Freitag, den 8. Oktober, wird “Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels” weltweit auf Netflix veröffentlicht. Passend dazu feiert man auch in Pokémon GO eine Art Dschungel-Event.

Das wird beim Event passieren:

Zarude wird in Pokémon GO veröffentlicht

Forscher-Pikachu wird wieder in der Wildnis zu treffen sein, auch als Shiny

Jessie und James kehren zurück

Eine befristete Spezialforschung steht an

Kostenlose Avatar-Artikel für euch

Besondere Raids

Dschungel-Event im Oktober – Startzeit und alle Inhalte

Wann ist Start? Das Event mit Zarude beginnt am 1. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann mehr als eine Woche aktiv und endet am 10. Oktober um 20:00 Uhr Ortszeit.

Wie fängt man Zarude? Zarude, das Finsteraffen-Pokémon, erhaltet ihr durch eine Spezialforschung. Schließt ihr die Reihe der Forschungen ab, begegnet ihr Zarude. Ihr müsst die zeitlich begrenzte Spezialforschung während des Events anfangen, habt dann aber unendlich viel Zeit, sie zu beenden.

Zarude gehört zu den Typen Unlicht und Pflanze.

Was euch alles im Dschungel-Event erwartet

Pokémon in der Wildnis: Seid ihr unterwegs, trefft ihr auf Hoothoot, Wadribie, Rotomurf, Waumboll, Lithomith und weiteren Pokémon. Selten sogar Larvitar.

Besonderes Pikachu: Wie ihr schon auf dem Bild erkennen könnt, wird ein bekanntes Pikachu zurückkehren: Das Forscherpikachu mit Hut und Umhängetasche.

Raids: In den Raids trefft ihr während des Events auf spannende Bosse. Das sind:

Raids der Stufe 1: Forscher-Pikachu, Larvitar, Kiesling, Tarnpignon und Geronimatz

Raids der Stufe 3: Schlurp, Chaneira, Pinsir, Kappalores und Libelldra



Team GO Rocket: Jessie und James kehren zu Pokémon GO zurück. Ihr werdet sie bei Schnappschüssen finden und auch in ihrem bekannten Mauzi-Ballon. Sie bleiben noch nach dem Ende des Dschungel-Events im Spiel und verschwinden erst am 15. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit.

Weitere Boni: Während des Events erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben mit Ohrdoch, Geronimatz und anderen Pokémon als Belohnung. Im Shop von Pokémon GO findet ihr kostenlose Avatar-Artikel wie den Abenteuerhut und die Wailmer-Wasserflasche.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das Dschungel-Event? Findet ihr es gut, ein neues Mysteriöses Pokémon durch eine Spezialforschung zu erhalten oder hätte sich Niantic dafür etwas anderes ausdenken sollen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.